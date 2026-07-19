Deportes

¿Cábala?: el reconocido músico que bajó de los micros junto a los jugadores de la Argentina antes de la final del Mundial con España

Un referente del rock nacional acompañó a la delegación albiceleste

Guardar
Google icon

Andrés Calamaro se bajó del micro de los auxiliares de la selección argentina en el ingreso al MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 entre el elenco dirigido por Lionel Scaloni y España. El músico, que siguió de cerca el recorrido de la Albiceleste a lo largo de todo el torneo, llegó al estadio junto a la delegación, aunque no en el transporte principal del plantel.

En la previa del partido, Calamaro también protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada: se encontró con Carlos “La Mona” Jiménez y Andrés Ciro Martínez, y los tres posaron juntos para una fotografía que circuló entre los hinchas antes del inicio del encuentro.

PUBLICIDAD

La imagen reunió al máximo ídolo del cuarteto cordobés con dos figuras del rock argentino, todos presentes para acompañar a la Scaloneta en la definición del campeonato.

Así llegó Andrés Calamaro al estadio
Así llegó Andrés Calamaro al estadio

No fue la primera vez que Calamaro se mezcló con el grupo de Lionel Scaloni durante el certamen. Semanas antes, el cantante visitó el predio Florida Blue de Miami, donde la Selección realizó el último entrenamiento antes de enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final. Allí participó del video diario que el combinado nacional publica en sus redes sociales y dejó un saludo con una referencia a una de sus canciones: “Hola, soy Andrés Calamaro. Me gustaría que escuchemos esta edición ‘para qué contar el tiempo que nos queda’, los versos elegidos en los estadios de ‘Para no Olvidar’”.

PUBLICIDAD

En esa visita, el artista también compartió una imagen de él junto a Lionel Messi, en la que so lo ve abrazando al astro rosarino. Además, en otra de las postales que publicó, se lo vio junto a Rodrigo De Paul.

Durante esa jornada, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),Claudio Tapia, le entregó una camiseta de la Albiceleste con la firma de todos los integrantes del plantel. Tapia inmortalizó el momento en su cuenta de Instagram con la frase: “Mi Andrelo querido”.

En otro posteo, Tapia agregó: “Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección. ¡Gracias, Andrelo, por haber venido! Todos juntos”. La amistad entre ambos viene de tiempo atrás: a mediados del año pasado, Tapia ya había compartido públicamente un encuentro con el músico y le había regalado una camiseta de la Selección con el número 10 y el apodo “Andrelo” en la espalda. En un recital en el Movistar Arena previo al inicio del Mundial 2026, Calamaro también le había agradecido públicamente al titular de la AFA el título obtenido en Qatar 2022: “Quiero agradecer al Chiqui Tapia por traernos la copa”, dijo sobre el cierre del concierto.

En cuanto a su llegada al estadio Met Life, el reconocido cantante mostró en sus redes sociales parte del trayecto que hizo el automóvil en el que se traslado por las calles de Nueva York: lo hizo mediante sus historias de Instagram (formato que dura 24 horas) y la musicalizó con la composición “Oblivion” de Astor Piazzolla. Antes, había elegido la canción “De Buen Humor”, de Oscar Alemán.

Temas Relacionados

Andrés CalamaroSeleccion Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: ya se viene el partido en el Estado MetLife de Nueva Jersey

El campeón del mundo y la Roja se enfrentan este domingo en un choque atrapante entre el ganador de la última Copa América y el vencedor de la Eurocopa

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: ya se viene el partido en el Estado MetLife de Nueva Jersey

La dificultad que sufrieron De Paul y Paredes en su ritual antes de la final entre Argentina y España: el fuerte mensaje del vestuario

Los mediocampistas de la Albiceleste hicieron lo imposible para cumplir la cábala en la previa de los partidos del Mundial

La dificultad que sufrieron De Paul y Paredes en su ritual antes de la final entre Argentina y España: el fuerte mensaje del vestuario

Tras el triunfo de Antonelli y Mercedes en el GP de Bélgica, así quedaron las tablas de la F1: la posición de Colapinto

El italiano lidera el torneo de pilotos. El punto clave del argentino para Alpine

Tras el triunfo de Antonelli y Mercedes en el GP de Bélgica, así quedaron las tablas de la F1: la posición de Colapinto

A la espera de la gran final entre Argentina y España, el Mundial 2026 celebró su impactante ceremonia de clausura

Se realizó la fiesta de cierre de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con varios artistas en el campo de juego

A la espera de la gran final entre Argentina y España, el Mundial 2026 celebró su impactante ceremonia de clausura

Así formará Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 ante España: los tres cambios que hará Scaloni

El entrenador pondrá de inicio a Montiel, De Paul y Nico González en los lugares de Molina, Simeone y Paredes. Los europeos repetirán equipo

Así formará Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 ante España: los tres cambios que hará Scaloni

DEPORTES

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: ya se viene el partido en el Estado MetLife de Nueva Jersey

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: ya se viene el partido en el Estado MetLife de Nueva Jersey

La dificultad que sufrieron De Paul y Paredes en su ritual antes de la final entre Argentina y España: el fuerte mensaje del vestuario

Tras el triunfo de Antonelli y Mercedes en el GP de Bélgica, así quedaron las tablas de la F1: la posición de Colapinto

A la espera de la gran final entre Argentina y España, el Mundial 2026 celebró su impactante ceremonia de clausura

Así formará Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 ante España: los tres cambios que hará Scaloni

TELESHOW

Las lágrimas de Marcelo Tinelli antes de la final: “Me pegó el llanto como a todos los argentinos”

Las lágrimas de Marcelo Tinelli antes de la final: “Me pegó el llanto como a todos los argentinos”

Entre rezos, demoras y celebraciones: el minuto a minuto de las parejas de la Scaloneta antes de la final

Ropa interior rosa, peluches, uñas y looks albicelestes: las insólitas cábalas de los famosos para la Scaloneta

María Becerra llegó al estadio de la final del Mundial 2026 para cantar el Himno: “Esto es lo más lindo de mi carrera”

Ciro Martínez emocionó a todos los pasajeros en el vuelo al Mundial: entre el himno nacional y su tema de Los Piojos

INFOBAE AMÉRICA

Seguridad desplegará brigadas de control vial en Honduras para frenar accidentes que ya dejan más de mil fallecidos en 2026

Seguridad desplegará brigadas de control vial en Honduras para frenar accidentes que ya dejan más de mil fallecidos en 2026

Volcó un autobús tras explotar un neumático y dejó más de 15 heridos en Guatemala

Congreso dominicano aprueba endurecer penas por corrupción y otros delitos en reforma del Código Penal

Competencia global de cálculo mental reunirá en Panamá a mil niños de más de 20 países

Revelan video de una emboscada que terminó con dos hombres asesinados en Guatemala