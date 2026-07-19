¿Cábala?: el reconocido músico que bajó de los micros junto a los jugadores de la Argentina antes de la final del Mundial con España

MESSI ESTÁ LISTO PARA SU TERCERA FINAL



Así bajaba del micro el capitán argentino, que hoy buscará el bicampeonato del #MundialEnDSPORTS ante España.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7GCvTh8Y3s — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Andrés Calamaro se bajó del micro de los auxiliares de la selección argentina en el ingreso al MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 entre el elenco dirigido por Lionel Scaloni y España. El músico, que siguió de cerca el recorrido de la Albiceleste a lo largo de todo el torneo, llegó al estadio junto a la delegación, aunque no en el transporte principal del plantel.

En la previa del partido, Calamaro también protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada: se encontró con Carlos “La Mona” Jiménez y Andrés Ciro Martínez, y los tres posaron juntos para una fotografía que circuló entre los hinchas antes del inicio del encuentro.

PUBLICIDAD

La imagen reunió al máximo ídolo del cuarteto cordobés con dos figuras del rock argentino, todos presentes para acompañar a la Scaloneta en la definición del campeonato.

Así llegó Andrés Calamaro al estadio

No fue la primera vez que Calamaro se mezcló con el grupo de Lionel Scaloni durante el certamen. Semanas antes, el cantante visitó el predio Florida Blue de Miami, donde la Selección realizó el último entrenamiento antes de enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final. Allí participó del video diario que el combinado nacional publica en sus redes sociales y dejó un saludo con una referencia a una de sus canciones: “Hola, soy Andrés Calamaro. Me gustaría que escuchemos esta edición ‘para qué contar el tiempo que nos queda’, los versos elegidos en los estadios de ‘Para no Olvidar’”.

PUBLICIDAD

En esa visita, el artista también compartió una imagen de él junto a Lionel Messi, en la que so lo ve abrazando al astro rosarino. Además, en otra de las postales que publicó, se lo vio junto a Rodrigo De Paul.

Durante esa jornada, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),Claudio Tapia, le entregó una camiseta de la Albiceleste con la firma de todos los integrantes del plantel. Tapia inmortalizó el momento en su cuenta de Instagram con la frase: “Mi Andrelo querido”.

PUBLICIDAD

En otro posteo, Tapia agregó: “Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección. ¡Gracias, Andrelo, por haber venido! Todos juntos”. La amistad entre ambos viene de tiempo atrás: a mediados del año pasado, Tapia ya había compartido públicamente un encuentro con el músico y le había regalado una camiseta de la Selección con el número 10 y el apodo “Andrelo” en la espalda. En un recital en el Movistar Arena previo al inicio del Mundial 2026, Calamaro también le había agradecido públicamente al titular de la AFA el título obtenido en Qatar 2022: “Quiero agradecer al Chiqui Tapia por traernos la copa”, dijo sobre el cierre del concierto.

En cuanto a su llegada al estadio Met Life, el reconocido cantante mostró en sus redes sociales parte del trayecto que hizo el automóvil en el que se traslado por las calles de Nueva York: lo hizo mediante sus historias de Instagram (formato que dura 24 horas) y la musicalizó con la composición “Oblivion” de Astor Piazzolla. Antes, había elegido la canción “De Buen Humor”, de Oscar Alemán.

PUBLICIDAD