Economía

Superávit energético histórico: en seis meses la Argentina casi igualó el récord de todo 2025

La energía representó más del 15% del total exportado por el país en la primera mitad del año, con un saldo que superó los USD 6.900 millones y dejó al sector a menos de USD 900 millones del resultado anual de 2025

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Exportaciones Energía
Las exportaciones de combustibles y energía superaron los USD 8.100 millones en el primer semestre de 2026, un crecimiento del 52% frente al mismo período del año anterior

La balanza energética argentina cerró el primer semestre del año con un superávit de USD 6.987 millones, el mayor registrado en la historia del país para ese período, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El número se acerca al resultado de todo 2025, que cerró con un saldo positivo de USD 7.815 millones, también récord hasta ese momento. La diferencia entre ambos registros es de apenas USD 828 millones.

El salto interanual, consignó la entidad, es de 87%. Si se compara con el primer semestre de 2025, el superávit energético había sido de USD 3.736 millones. Un año después, ese número casi se duplicó, raccionado por varias condiciones: precios internacionales al alza, exportaciones en máximos históricos, mayor producción e importaciones en mínimos de dos décadas.

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Según el relevamiento de la BCR, las exportaciones de combustibles y energía habrían alcanzado más de USD 8.118 millones en la primera mitad del año, un crecimiento del 52% frente a los USD 5.345 millones del mismo período de 2025. Con estos resultados, la energía representó más del 15% del total exportado por Argentina en lo que va del año, una participación máxima en 20 años. Por el contrario, las importaciones del sector se proyectan con una caída del 29% en dólares para ese período y se ubicarían en mínimos desde 2007.

El motor del crecimiento no fue la guerra

A pesar de que este salto exportador se da en un escenario conflictivo en Medio Oriente, lo que impulsó el precio internacional del petróleo por encima de los USD 120, la razón detrás del alza en el caso argentino se explica por otras cuestiones.

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infografia

De acuerdo con el informe de la BCR, el 79% del crecimiento corresponde a un aumento en las cantidades exportadas, no en los precios. En tanto, solo el 21% restante se explica por la suba de las cotizaciones internacionales, según datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto quiere decir que Vaca Muerta produce más, y eso es lo que mueve el negocio.

La producción de petróleo lo confirma. En mayo, la Argentina alcanzó un récord histórico de 903.700 barriles diarios, un 19,6% más que en el mismo mes del año anterior, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. El 69% de ese volumen provino de Vaca Muerta. Para el año completo, la BCR proyecta una extracción de 54,5 millones de metros cúbicos de crudo, un crecimiento del 16% respecto de 2025 que superaría en un 11% el anterior pico productivo, registrado en 1998.

Más del 72% de las exportaciones de combustibles y energía del país corresponden a petróleo crudo y gas, lo que hace que el desempeño productivo de esos dos recursos sea determinante para el saldo de la balanza. La producción no convencional de Vaca Muerta ya representa más del 68% del petróleo y el 67% del gas producidos en el país en lo que va de 2026.

Las proyecciones para el cierre del año

Las proyecciones para diciembre apuntan a un nuevo récord anual. Según estimaciones del sector, las exportaciones de combustibles y energía rondarían los USD 11.300 millones al cierre de 2026, con un precio promedio del barril de Brent estimado en torno a los USD 82. La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) trabajaba a principios de año con una proyección de USD 11.100 millones en exportaciones, pero la suba de los precios internacionales por el conflicto en Medio Oriente elevó ese número. Con las tendencias actuales de importaciones, la BCR estima que la balanza energética de 2026 podría superar los USD 12.000 millones.

Vmos - Río Negro
El oleoducto VMOS prevé su puesta en marcha para fines de 2026, con capacidad para evacuar hasta 550.000 barriles diarios

El presidente de la CEPH y chairman de Tecpetrol, Carlos Ormaechea, advirtió que sostener ese ritmo requiere financiamiento. “Vaca Muerta no es una fiesta, tenemos objetivos ambiciosos y hay que trabajar mucho y bien para lograrlos. Estamos en una industria capital intensiva y no es fácil financiar USD 20.000 millones por año”, señaló en declaraciones a Infobae. El sector proyecta inversiones de casi USD 13.000 millones para este año, con un pico previsto para 2027 que superaría los USD 21.000 millones.

Un elemento adicional podría acelerar ese crecimiento en los próximos meses. El oleoducto VMOS —que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros— prevé su puesta en marcha para fines de 2026. El proyecto, aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en marzo de 2025, generaría una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con capacidad para llegar a 550.000 barriles diarios. Para mediados de 2027, esa capacidad podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles por día. De concretarse ese escenario, las exportaciones de energía en 2027 podrían proyectarse por encima de los USD 18.500 millones.

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