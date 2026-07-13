Hay optimismo de las consultoras por el plan de Caputo, pero se agravó el escenario internacional y complicaría a la Argentina

El cese del fuego colapsó y el tránsito por el estrecho de Ormuz vuelve a ser riesgoso

Las consultoras locales no tomaron en cuenta el recrudecimiento del conflicto en el Golfo Pérsico porque la semana financiera finalizó el miércoles pasado. Pero el panorama se agravó y el conflicto entre Estados Unidos e Irán retrocedió al momento más grave. El conflicto influye en el riesgo país, que es la ventana para volver a tomar deuda en los mercados internacionales, y en la inflación. No son novedades agradables cuando se comienza a hablar de las elecciones de 2027 y cualquier movimiento se parece a una tormenta.

La consultora 1816 analiza en profundidad el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, y señala que “asume que desde principios de esta semana hasta fin de año el Tesoro no generará ni aumento ni caída de reservas netas: la emisión contemplada de USD 2.000 millones de AO29 se iría en otros vencimientos que tiene el sector público durante el segundo semestre. Como el programa financiero de 2027 asume que el Gobierno usará esos USD 3.700 millones que “sobran” de este año, entonces ahí tendríamos el primer factor de presión sobre las reservas de 2027. El tema es que el Ministerio de Economìa también estima que el Tesoro le comprará dólares al BCRA por USD 4.900 millones el año que viene para hacer frente a los vencimientos, de lo que se deduce que, en total, los pagos netos 2027 del fisco generarán una presión sobre las reservas netas del Central de USD 8.600 millones”.

PUBLICIDAD

En su informe, 1816 calcula todos los pagos y llega a la conclusión de que el Central “debería comprar más de USD 10.000 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en lo que queda de la era Milei para no perder reservas netas desde la situación actual, si tomamos en cuenta los supuestos del programa financiero ¿Y si no se llega a ese número, que es alto, pero no imposible, considerando que en lo que va de 2026 el Central compró más de USD 11.400 millones en apenas medio año? La Argentina pagará igual la deuda, pero contra caída de reservas. Lo positivo es que tras el post rollover de los repos del BCRA las reservas netas pasaron a ser positivas justamente en USD 10.000 millones, el valor más alto de la era Milei”.

Reservas y base monetaria

Además, advierte que si el BCRA tiene que comprar muchas reservas, pero no hay demanda suficiente de base monetaria, como ha ocurrido este año, “la única manera de hacerlo es esterilizando la emisión de los pesos. En otras palabras, si el objetivo del Gobierno es pagar la deuda externa y no perder reservas, habrá que presionar sobre el mercado de deuda en moneda local, con subastas que requerirían un rollover superior al 100%, con ventas de bonos del Central en el secundario y/o con incremento de los pasivos remunerados del BCRA. En cuanto a la presión sobre el mercado de Bonares, el supuesto del Gobierno de que emitirá un nuevo AO29 por USD 2.000 millones y colocará otros USD 5.000 millones de Bonares el año que viene no es descabellado dado el éxito de las subastas de A027 y AO28, pero para que las cosas se den de esa manera será necesario que el año electoral no traiga demasiado nerviosismo en los inversores locales”.

PUBLICIDAD

Daza, Caputo y Furiase, durante la presentación del programa financiero

La conclusión es que el programa financiero luce cumplible, “pero implica presionar bastante sobre el BCRA y considerando eso seguimos viendo posible que la Argentina haga una colocación internacional en algún momento de este segundo semestre (el Gobierno no lo descartó), aprovechando que el riesgo país está cerca de los 400 puntos básicos, el mínimo en más de 8 años. Así como el Ministerio de Economía ha estado dispuesto a pagar un “seguro” con la deuda en Pesos, convalidando tasas muy interesantes en los Duales para estirar vencimientos al próximo mandato presidencial, no nos sorprendería que eventualmente haga lo mismo con la deuda en dólares, convalidando niveles que quizás son más altos de lo que corresponderían con los fundamentos de la Argentina, pero que permitirían transitar el 2027 con algo más de herramientas en materia cambiaria (en ese mismo sentido es que el BCRA terminó de cancelar en junio toda su deuda con el BIS, volviendo a tener esa línea de crédito entera a disposición. El riesgo de default de la deuda el año que viene, como venimos diciendo, es inexistente, considerando los vencimientos, el nivel de reservas del BCRA y la voluntad de pago del Gobierno Nacional”.

Paso positivo

La consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel destaca que “el equipo económico presentó el programa financiero, algo que no se veía desde la época de Dujovne, dando un paso positivo para ganar previsibilidad sobre los vencimientos del año que viene y despejar incertidumbre de cara a un año electoral. A grandes rasgos nos parece razonable y bastante en línea con nuestros números: el Gobierno planea emitir al menos USD 5 mil millones en el mercado local y sumar otros USD 2 mil millones de otros préstamos, a lo que se suma el sobre financiamiento que quedará de este año por USD 3,7 mil millones. Además, el Tesoro deberá comprarle al BCRA unos USD 5 mil millones para cubrir el gap. Son objetivos cumplibles, pero no exentos de riesgos, teniendo en cuenta que será un año electoral con dolarización de carteras, algo que puede complicar tanto el esfuerzo del BCRA por acumular reservas como el del Tesoro por emitir deuda”.

PUBLICIDAD

Según EconViews, la encuesta sobre inflación del BCRA entre las principales consultoras (REM), dejó de ajustar para arriba y ahora el mercado espera una inflación de 30% para 2026, un punto por debajo de nuestra proyección, lo que equivale a un promedio mensual de 1,8% para el segundo semestre. Habrá que seguir de cerca qué pasa con el precio de la nafta y si la presión cambiaria termina teniendo algún traslado a precios. El dólar sigue demandado. El tipo de cambio oficial sigue tomador, aunque el BCRA logró sostenerlo en torno a $1.490, apoyándose en la venta de títulos dollar linked para dar cobertura, a juzgar por el volumen negociado. En julio la compra de divisas viene a un ritmo de USD 48 millones diarios, un nivel que se mantiene relativamente estable desde hace unas semanas, pero bien por debajo de meses anteriores. Con compras de dólares más bajas y venta de dollar linked hay menos emisión monetaria, aunque la liquidez sigue holgada y las tasas cortas en 20%. La estrategia del Gobierno parece ser administrar la presión cambiaria con ventas de dollar linked y sostener las tasas bajas mientras se pueda. Esperamos que esta dinámica continúe, aunque no descartamos una leve suba de tasas más adelante”.

El crédito en pesos tuvo una buena etapa, pero creció mucho la morosidad y no logra repuntar: en julio aumentó apenas 0,2% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su informe, EconViews resalta que el crédito en pesos creció 0,2% real en junio, “aunque si miramos la serie sin estacionalidad la historia es menos favorable, con una caída de 0,3%. De todos modos, que los préstamos vuelvan a crecer al menos nominalmente por encima de la inflación, cortando una racha de cinco meses de caídas, es una buena noticia. Los préstamos a empresas fueron los que mejor anduvieron, mientras que los de consumo siguieron flojos. La tasa promedio bajó levemente, pero sigue siendo alta en términos reales, y la morosidad volvió a crecer, lo que pone límites al repunte. Esperamos que en el segundo semestre el crédito retome el crecimiento, aunque sin llegar a ser un boom”.

PUBLICIDAD

Tranquilidad financiera, preocupación por la economía real

FMyA, de Fernando Marull, indica que el arranque de julio “siguió tranquilo en lo financiero, pero con mayor preocupación en la economía real. Lo positivo, fue que el frente financiero sigue controladísimo, se confirma otra baja de inflación en junio (1,9%) por tercer mes seguido y julio (primera semana +0,6%) también pinta bien. Los salarios en junio rebotaron por tercer mes seguido y sigue el empleo estable, con “sustitución formal a monotributo”. A pesar de estas mejoras, los datos de actividad de mayo y junio muestran un rebote muy “modesto”. Igual seguimos proyectando rebote para los próximos meses. El rebote de actividad modesto es la mayor preocupación del mercado. La pregunta que se repite es: ¿Alcanza? Y nosotros coincidimos. En el último webinar de proyecciones mensuales publicamos explícitamente: la economía rebotará moderadamente pero no habrá crisis; rebotará el salario, el consumo y la construcción; pero la economía de 2027 será una economía mejor que la de hoy, pero no una que garantice la reelección del Gobierno; sobre todo por los heridos del modelo. Tampoco habrá crisis como la de Macri; y eso complica a Kicillof; que necesita una crisis para ser más competitivo”.

Por otro lado, destaca, “los mercados de pesos siguen muy tranquilos, a pesar de la suba reciente del dólar. Vemos un dólar más estable en el corto plazo y movido a mediano plazo. La mayor liquidez que hay en pesos se vio reflejada las menores tasas de interés, que ya están en 1,8% mensual; en línea con nuestra inflación esperada. Si bien esperamos desinflación, el mercado de bonos esta más optimista; por eso preferimos bonos CER. En dólares, creemos que el riesgo país seguirá bajando y los bonos y acciones rebotando, al menos en el corto plazo”.

PUBLICIDAD

Para FMyA “la baja de inflación y el rebote del salario se reflejó en una mejora de Milei en 2 de las 3 encuestas monitoreadas. El apoyo al Gobierno hoy depende más del bolsillo y del empleo que de hechos de corrupción. La salida de Adorni mejora el contexto político. Vemos que hay espacio para que siga mejorando el Gobierno. Pero insistimos; está lejos de estar garantizada la relección. Insistimos. Falta mucho”.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini, se enfocó en los bonos del Tesoro de Estados Unidos que “se incrementaron y el Riesgo País sumó 5 unidades a 408 puntos básicos. Aun así, se encuentra en el nivel más bajo desde el inicio de la gestión actual. Proyectando el TCR según las expectativas del último REM, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante, el tipo de cambio real (ITCRM) no presentaría variaciones significativas hasta final de 2026”.

PUBLICIDAD

La mejora de calificación y la reducción del riesgo país fueron muy positivas, pero se viene una reevaluación por el Conflicto en el Golfo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al crecimiento de la economía F2 indica que “según el INDEC la Construcción creció un 6,3% mensual en mayo mientras que la para la Industria el avance habría sido del 0,4% para el mismo período. Las consultoras que componen el REM corrigieron al alza expectativas de crecimiento para 2026 por segundo mes consecutivo elevando la proyección hasta el 3%. Pero recortaron las expectativas para 2027 y 2028 convergiendo ambos al 3%. El IPC de CABA para junio según las estadísticas de la Ciudad fue del 1,8% con la núcleo en 1,9%. El dato confirma la baja esperada pero no sorprendió al mercado”.

Sobre el comportamiento de los bonos de la deuda en el último día hábil de la semana pasada observa que “se operaron USD 392 millones (VN, BYMA t+1) que es el mayor registro de la semana y evidencia una demanda por cobertura que se mantiene robusta y fuerza al BCRA a intervenir como proveedor para mantener el atractivo de los sintéticos y evitar volatilidad cambiaria. Los pagos de cupones de deuda hard dollar comenzaron a ejecutarse resintiendo las reservas, pero a la vez comenzaron a ingresar los préstamos por USD 1.200 millones con garantía del BID y USD 2.000 millones con garantía del BM. El Ministerio de Economìa lanzará el AO29 para ir a la pesca de la liquidez que soltó el pago de cupones”.

PUBLICIDAD

Medio Oriente, conflicto y tasas de interés

La consultora de Reschini alerta sobre “los riesgos de tasas más altas a nivel global con la profundización de las tensiones en Medio Oriente justo cuando el Riesgo País apuntaba a perforar los 400 puntos. El desarrollo de estos acontecimientos será clave ya que puede volver a alejar a la Argentina de los mercados internacionales de deuda y afectar las expectativas de inflación si vuelve a elevarse la cotización del crudo”.

En tanto hay que observar que esta semana habrá indicadores clave en el mundo que influirán en la Argentina:

Martes: Tasa de inflación subyacente que incide en la decisión sobre las tasas de interés. Los analistas la estiman en 2,9%.

Miércoles: se anunciará el PBI de China el indicador más importante sobre el comportamiento de las economías del mundo. Se estima que crecerá 4,7%. También se anunciará el Indice de Precios al Productor (IPP) de estados Unidos estimado en 0,5%, otro indicador clave para estimar la inflación que se viene.

Jueves: se conocerán las ventas minoristas en Estados Unidos. Se estima en 0,5%. El dato está relacionado con el gasto del consumidor.

Viernes: anuncio del índice de precios al consumidor de Europa. Prevén que serás de 2.8%, más bajo que el anterior que fue 3,2% anual. El dato es fundamental para la fijación de las tasas de interés del euro.

En tanto, en el overnite los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con bajas marcadas de hasta 0,70%. El dato preocupante es que el petróleo subía casi 4% y el Brent se acercaba al nivel de USD 80 el barril. El oro bajaba 0,76%, mientras el dólar se fortalecía 0,20% frente a las principales monedas del mundo.

PUBLICIDAD