Pese a la desaceleración de las compras, el Banco Central ya adquirió más de USD 11.000 millones en 2026

El BCRA acumula 115 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 115 días consecutivos con saldo comprador en el mercado de cambios, tras haber sobrepasado la meta anual de reservas. Este jueves, la autoridad monetaria adquirió USD 50 millones, llevando el total de divisas sumadas en 2026 a más de 11.000 millones de dólares.

Desde la puesta en marcha del nuevo régimen monetario en enero, el BCRA incorporó USD 11.043 millones mediante compras tanto en el mercado como a través de operaciones directas. Solo el 2 de enero se registró un saldo vendedor; el resto de los días, la entidad finalizó con compras, alcanzando el mayor monto diario el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Las estimaciones oficiales proyectaban para este año un saldo neto comprador de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en función de la entrada de divisas y la demanda de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la evolución de estos factores será clave para mantener los objetivos del banco.

Durante la tercera semana de junio, el BCRA sumó USD 233 millones de dólares, por debajo de los USD 436 millones acumulados en la semana anterior. La diferencia se explica, en parte, por el feriado del lunes 15 de junio, que redujo la cantidad de días operativos. No obstante, el Central redujo el ritmo de compras para evitar un salto mayor del tipo de cambio. En lo que va del mes, las adquisiciones totalizan USD 1.296 millones y todo indica que cerrarían por debajo del mes previo, cuando llegaron a 2.596 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La autoridad monetaria ya superó la meta de compras de divisas para este año. En los primeros meses, el aumento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para mantener el ritmo de intervención, el BCRA amplió la emisión monetaria sin absorber los pesos excedentes, mientras que el Tesoro colocó deuda en moneda local para moderar el impacto sobre el tipo de cambio y la inflación.

El aporte del sector agropecuario y el energético fue fundamental para el ingreso de dólares. Además, la colocación de deuda por parte de empresas y provincias en el exterior amplió las posibilidades de intervención del Banco Central. En mayo, el monto emitido alcanzó los 1.500 millones de dólares, y desde las elecciones legislativas, el total supera los 12.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Al cierre de la última jornada, las reservas brutas del BCRA ascendieron a USD 46.961 millones, mostrando una suba diaria de USD 24 millones, una pérdida semanal de USD 407 millones y una caída mensual de 1.230 millones de dólares. En mayo, el stock de reservas había crecido USD 3.708 millones, ubicando el nivel de reservas en el punto más alto de los últimos siete años y superando el récord de febrero de la gestión actual.

El dólar operó estable

Con un volumen de USD 622,6 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió dos pesos (-0,1%) este jueves y cerró a $1.477 para la venta. De este modo, interrumpió la tendencia alcista que lo llevó a marcar el miércoles su valor más alto desde el 3 de noviembre. El tipo de cambio oficial acumuló una suba de 51 pesos, equivalente a un 3,6%, desde el 12 de junio.

PUBLICIDAD

Durante junio, el dólar mayorista registra un incremento de 69 pesos, lo que representa una variación del 4,8%. En lo que va de 2026, el avance es de 22 pesos, o un 1,5% acumulado en el año.

“La baja de hoy interrumpió una seguidilla de siete ruedas consecutivas con subas del dólar mayorista. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 16 pesos, lejos del aumento de 33 pesos registrado en toda la semana anterior”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

PUBLICIDAD

El Banco Central fijó un tope de $1.799,21 para el actual esquema cambiario. Con el cierre de hoy, el dólar mayorista se ubicó 322,21 pesos o 21,8% por debajo de ese límite para la libre flotación.

El dólar para el público se mantuvo estable en $1.495 en el Banco Nación. En el transcurso de junio, el tipo de cambio minorista acumula un alza de 65 pesos, equivalente a un 4,5%. Por su parte, el dólar blue cerró sin cambios a $1.530, su valor más alto desde el 2 de enero.

PUBLICIDAD