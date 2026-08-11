Tras los cambios en la Red SUBE, cuáles son y cómo usar los descuentos en transporte que siguen vigentes

Varios grupos de beneficiarios aún pueden acceder a la tarifa social (Luciano González)

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Tras los cambios en la Red SUBE, a partir de los cuales se eliminó el descuento en el segundo viaje en subte cuando el usuario había realizado previamente un trayecto en tren, aún quedan beneficios que los usuarios pueden aprovechar para viajar a un menor costo.

En primer lugar, los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE registrada accederán a una tarifa escalonada en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, con descuentos que aumentan a medida que se acumulan viajes durante el mes.

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El esquema establece que, una vez superados los 20, 30 y 40 viajes mensuales, se aplicarán automáticamente descuentos del 20%, 30% y 40%, respectivamente. De esta manera, el valor del pasaje disminuye para quienes utilizan el servicio con mayor frecuencia.

Los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE registrada accederán a una tarifa escalonada en el subte, con descuentos que aumentan a medida que se acumulan viajes durante el mes (Télam)

Las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:

De 1 a 20 viajes: $1.684,00.

De 21 a 30 viajes: $1.347,20, con un descuento del 20%.

De 31 a 40 viajes: $1.178,80, con un descuento del 30%.

Desde el viaje 41: $1.010,40, con un descuento del 40%.

En el caso del Premetro, la tarifa es de $589,40.

A su vez, continúa vigente el beneficio de la Red SUBE en los medios de transporte que dependen de la Ciudad: el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

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En estos servicios, el primer viaje se abona con la tarifa completa, mientras que el segundo cuenta con un 50% de descuento. A partir del tercer viaje, el descuento asciende al 75%. Para acceder al beneficio, las distintas combinaciones deben realizarse dentro de un período de 120 minutos.

El esquema se complementa con los beneficios destinados a pasajeros frecuentes y con las tarifas y pases especiales.

Entre ellos se encuentran la tarifa Social, equivalente al 35% del valor de la tarifa; la tarifa Maestro, que representa el 31%; y la tarifa Estudiantil, equivalente al 14% del valor vigente.

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Además, se encuentra el Boleto Educativo, el Pase para personas con discapacidad y trasplantadas y el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Continúa vigente el beneficio de la Red SUBE en los medios de transporte que dependen de la Ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el Estado nacional se ofrecen también los descuentos de la Red SUBE para el AMBA pero del siguiente modo: los trenes y las líneas de colectivos de jurisdicción nacional aplican descuentos cuando estos medios de transporte se utilizan como segundo viaje, siempre que el usuario haya realizado previamente un primer viaje en alguno de los siguientes servicios: colectivos, subtes o premetro de CABA; colectivos de jurisdicción nacional; o colectivos de la Provincia de Buenos Aires.

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Se encuentran excluidos de la Red SUBE los siguientes servicios:

Colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires , cuando se utilizan como segundo viaje.

Subtes de CABA, cuando se utilizan como segundo viaje, luego de haber realizado el primer viaje en tren.

El beneficio incluye las siguientes líneas de colectivos de jurisdicción nacional: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

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En el sistema también están incluidas las principales líneas ferroviarias del AMBA:

Sarmiento

Roca

Mitre

San Martín

Belgrano Sur

Belgrano Norte

Urquiza

Tren de la Costa

El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación: Tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o QR de la app SUBE.

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Estos descuentos pueden combinarse con la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados.

Estudiantes del programa PROGRESAR.

Personal de trabajo doméstico.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo (AUE).

Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Seguro por Desempleo.

Seguro de Capacitación y Empleo.

Programa Promover Igualdad de Oportunidades.

Programa Volver al Trabajo.

Programa Acompañamiento Social.

Pensiones No Contributivas.

Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

Asimismo, el Gobierno otorga a quienes cuenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) un 100% de descuento en el pasaje en colectivos de jurisdicción nacional y trenes usando la tarjeta SUBE. Para acceder, se debe registrarla y asociarla con el CUD a través del sitio web oficial.

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