Economía

¿La Argentina dejará de ser un mercado “aislado”?: una inminente reclasificación bursátil impulsó a las acciones bancarias

Subieron 5% en Wall Street y extendieron su racha favorable, en un día complicado para los mercados. Los inversores esperan que se lance la consulta para sacar al país de la categoría “aislado” para pasar al grupo de fronterizos

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El mercado espera la reclasificación del mercado argentino por parte del MSCI. (REUTERS/Brendan McDermid)
El mercado espera la reclasificación del mercado argentino por parte del MSCI. (REUTERS/Brendan McDermid)

En otra jornada complicada para Wall Street, y especialmente para el mercado tecnológico, las acciones argentinas volvieron a sobresalir. El motivo de este impulso estaría relacionado directamente con un acontecimiento que sucederá en horas: la decisión de MSCI de reclasificar al mercado bursátil argentino.

El ADR Banco Macro tuvo una suba de casi 5% y casi borró la perdida que venía acumulando en Wall Street en lo que va de 2026. En el peor momento llegó a caer casi 30 por ciento. El resto de las acciones bancarias tuvieron también un buen desempeño: Galicia subió 4%, Supervielle 5,5% arriba (aunque sigue siendo el que más cae en 2026) y BBVA Argentina 5,2 por ciento.

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La posibilidad concreta de una reclasificación, o al menos la posibilidad de avanzar hacia ella, implicaría que una gran cantidad de fondos de inversión empezarían a adaptar su portafolio a la presencia de Argentina en los índices. Por ejemplo, se estima que en una posible reclasificación como mercado fronterizo el mercado local ocuparía cerca de un 5% del total a invertir.

La Argentina es considerada desde 2021 como país stand alone, es decir fuera de cualquier clasificación para la entidad que define el lugar que ocupa cada mercado. Esto sucedió luego del nuevo cepo cambiario instalado en 2019 sobre el final del gobierno de Mauricio Macri. Luego, las restricciones cambiarias se endurecieron con el gobierno de Alberto Fernández.

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La gran expectativa está puesta en que dentro de dos semanas MSCI pondría a consideración una reclasificación positiva para el mercado argentino. Si bien no habrá una mejora automática, la posibilidad cierta es que inicie un período de consulta para definir una mejora. Esto dejaría al país cerca de volver a ser considerado como “mercado fronterizo”.

Existe una chance mucho más remota de una reclasificación como mercado emergente, pero luce altamente improbable. Esto se debe a que aún se mantienen algunas restricciones cambiarias, pero además hay una larga historia de idas y vueltas en relación a las reglas de mercado. Por eso, los inversores que son consultados para definir cambios de categoría seguramente tendrán mayor cuidado a la hora de decidir.

Una vuelta a los índices principales abriría las puertas a grandes flujos de fondos institucionales externos.

Los analistas técnicos y fondos internacionales señalan que la continuidad del cepo (las restricciones cambiarias y de flujos de capital corporativos que restringen el libre movimiento de divisas a empresas) sigue siendo la traba operativa central para que MSCI apruebe una mejora definitiva en el corto plazo.

Previo a la decisión sobre una eventual reclasificación, se conocerá el “Informe Global de Accesibilidad de los Mercados”, también elaborado por MSCI. Se trata de una evaluación anual técnica y cualitativa que analiza las barreras operativas para inversores institucionales extranjeros, funcionando como auditoría previa a la clasificación anual.

El documento califica a los mercados en áreas clave como apertura a la propiedad extranjera, flujos de capital, eficiencia operativa, instrumentos de inversión y estabilidad institucional.

La Argentina es uno de los pocos mercados considerados como stand alone. En América Latina solo se encuentran en este grupo Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá. En este último caso se debe a que el mercado de capitales locales es casi inexistente y no a que se apliquen trabas cambiarias.

Otros países en la misma situación son Bosnia, Bulgaria, Malta y Ucrania (en Europa), mientras que en Medio Oriente y África aparecen Líbano, Nigeria, Botswana y Zimbabue.

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