Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street, pero el riesgo país rozó los 500 puntos

El Nasdaq llegó a desplomarse 4%,para terminar un 1% abajo.

Las acciones argentinas consiguieron revertir la tendencia externa y finalizaron la operatoria de este martes con mayoría de alzas, para desacoplarse de las bolsas de Nueva York, que descontaron las ganancias de la mañana y pasaron a exhibir gruesos números rojos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,2% en pesos, en los 3.150.727 puntos, tras haber anotado pérdidas al promediar la rueda por la influencia externa. Mientras, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- perdieron un leve 0,1% en promedio tras un arranque 0,5% arriba.

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Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York ofrecieron cifras positivas, lideradas por Loma Negra (+6,7%), escoltada por Banco Supervielle (+5,5%), Banco Francés (+5,2%), Telecom (+5,2%) y Banco Macro (+4,9%).

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, detalló que “la jornada financiera de este martes operó bajo un clima de fuerte volatilidad e idas y vueltas en las plazas internacionales. El humor de los inversores se vio sacudido por una sorpresiva escalada en el frente geopolítico de Medio Oriente y la cautela generalizada en el sector tecnológico ante la proximidad de datos clave de inflación, factores que eclipsaron un hito histórico de demanda primaria en el mercado de capitales”.

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“A contramano del sesgo defensivo global, la plaza argentina experimentó un rebote en el segmento de renta variable. Apoyados en la confirmación de la desaceleración inflacionaria en CABA, los ADR locales en Nueva York anotaron sólidas ganancias, mientras que los bonos soberanos absorbieron tomas de ganancias marginales”, consideró Vlassich.

Las acciones estadounidenses pasaron a pérdidas ante los temores por las altas tasas de los bonos del Tesoro y las perspectivas de alza de tasas de la Reserva Federal de los Estados unidos ponen un manto de cautela a los negocios. No obstante, se alejaron del piso de precios de la media rueda, cuando el Nasdaq llegó a perder casi 4 por ciento.

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El S&P 500 cayó 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, retrocedió 1% después de que las acciones tecnológicas impulsaran los mercados a un modesto repunte el lunes. El Dow Jones Industrial consiguió termina con leve ganancia de 0,2 por ciento.

Las acciones del fabricante de chips Micron Technology se resignaron 1,4% (llegaron a caer más de 9% intradía), mientras que Nvidia restó 0,2% y Broadcom cedió 1,1 por ciento. Así se evaporó el optimismo en torno a la IA, en medio de la creciente preocupación de que la inflación persistente pueda llevar a la Reserva Federal de los EEUU a considerar una suba de las tasas este año.

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Los precios del petróleo cayeron en torno a un 3 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte restó 2,7% a USD 91,72 en los contratos con entrega en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) para julio cayó 3,1% a 88,46 dólares.

“La apuesta consiste en que la ‘macro’ pueda ayudar a despejar la incertidumbre política, frente a un anticipado clima electoral 2027, lo cual contribuiría en simultaneo a mejorar el nivel de respaldo al gobierno. De darse un escenario donde se comience a percibir mayores beneficios en la calle, con epicentro en el consumo, ello potenciaría además las chances de reelección”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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“Pese a las elevadas valuaciones de las acciones en la actualidad y el alentador contexto económico, el escenario global actual induce a preservar la selectividad, focalizando en compañías de calidad, con valuaciones razonables, fundamentos sólidos y elevados dividendos. A su vez, es importante estar atentos a oportunidades de entrada en aquellos sectores más rezagados en 2025 o que presenten precios más castigados“, aportó Puente.

Cayó el dólar en bancos

Pese a un monto operado en el segmento de contado relativamente magro dada la estacionalidad del comercio exterior, en los USD 400 millones, la oferta fue suficiente para hacer bajar al dólar mayorista, que recortó 5,50 pesos o 0,4% en el día, a 1.441 pesos.

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“Recién sobre el final de la rueda apareció una mayor oferta que permitió un recorte más marcado, llevando al dólar mayorista a cerrar en $1.441. El volumen operado volvió a retroceder y fue incluso inferior al de la jornada previa”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista anota un incremento de 33 pesos o 2,3%, mientras que en el recorrido de 2026 mantiene una baja de 14 pesos o 1 por ciento.

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El Banco Central fijó un límite superior de $1.774,75 para su esquema de bandas cambiarias, que dejó al tipo de cambio oficial a 333,75 pesos o 23,2% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al publico descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.463,83 para la venta y $1.412,46 para la compra.

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Asimismo, sí se observó una clara tendencia alcista para el dólar blue, que subió 15 pesos o 1,1%, a $1.460 para a venta, con lo cual igualó al precio del billete en bancos. El dólar informal registra un alza de 30 pesos o 2,1% en junio, para alcanzar su precio más alto desde el 30 de enero.

En tanto, todos los contratos de dólar futuro operaron en baja, en un rango de 0,3% y 0,5%, con negocios equivalentes a USD 1.041,1 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para el cierre de junio, cayeron 6,50 pesos o $1.454, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes en los 1.803,03 pesos.

El BCRA compró en el mercado USD 121 millones, el 30,3% de la oferta privada. En junio el saldo positivo por la intervención oficial alcanza los 629 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 34 millones, a 47.832 millones de dólares.