El mercado de capitales argentino tuvo el mejor primer cuatrimestre desde 2015 con emisiones por USD 6.200 millones

Un informe elaborado por PwC Argentina, el cual detalló también que se registraron 142 emisiones, el segundo nivel más alto de la serie REUTERS/Willy Kurniawan

El mercado de capitales registró el mejor primer cuatrimestre desde 2015, al alcanzar el mayor monto nominal emisiones de Obligaciones Negociables (ON) y fideicomisos financieros, que superaron los USD 6.200 millones.

Así surge de un informe elaborado por PwC Argentina, el cual detalló también que se registraron 142 emisiones, el segundo nivel más alto de la serie, solo por detrás de 2018.

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El reporte destaca que el dinamismo estuvo liderado por las ON, que alcanzaron USD 5.586 millones, medidas al dólar CCL, a través de 100 emisiones, marcando también un récord histórico en montos nominales para un primer cuatrimestre.

“El mercado de capitales argentino continúa incrementando los niveles de emisiones primarias, impulsado por una mayor estabilidad de las condiciones macroeconómicas junto con un elevado apetito inversor, local e internacional, por instrumentos corporativos”, señaló Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

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Emisiones totales de Obligaciones Negociables (ON) y Fideicomisos (FF) entre 2015 y 2026, mostrando el volumen y los montos emitidos en millones de dólares

La firma atribuyó gran parte del crecimiento a las colocaciones internacionales de deuda realizadas, que sumaron USD 3.069 millones entre enero y abril mediante ocho operaciones, anotando el mayor volumen y monto nominal de los últimos tres años para ese período.

“Este importante valor se alcanzó, a pesar de la pausa que hubo durante el mes de marzo (que no se registraron emisiones internacionales) por el contexto geopolítico internacional”, remarcó PwC.

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Entre fines de octubre de 2025 —en el período posterior a las elecciones legislativas— y fines de abril, el mercado registró 18 operaciones que movilizaron un total de USD 7.250 millones.

El relevamiento resaltó además que uno de los principales catalizadores de este comportamiento fue la compresión del riesgo país tras las elecciones legislativas del año pasado.

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Otro factor fue la reducción de las tasas en pesos. Esto se vio reflejado en la tasa promedio de colocación de ON del Régimen General, que pasó de 37,6% nominal anual en enero a 26,3% en abril, lo que representó una compresión superior a 1.100 puntos básicos en apenas tres meses y por ende, un menor costo de financiamiento para las empresas. En ese sentido, PwC destacó que abril mostró las tasas en pesos más bajas desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Evolución de la tasa de colocación promedio de ON Régimen General en pesos entre noviembre de 2023 y abril de 2026

Asimismo, los fideicomisos financieros profundizaron la recuperación iniciada el año pasado. Durante el primer cuatrimestre acumularon emisiones por USD 630 millones distribuidas en 42 colocaciones, lo que implicó un crecimiento interanual del 11% en volumen y del 9% en montos nominales respecto del mismo período de 2025.

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“Este es un instrumento que en general, por su estructura y garantías subyacentes, ofrece mayor cobertura para los inversores, en un contexto en el cual se ha incrementado la mora en algunos sectores”, precisó PwC.

El segmento pyme también registró un desempeño notable, ya que las ON PYME totalizaron USD 39 millones, convirtiéndose en el mejor primer cuatrimestre desde 2015 en términos nominales. En cantidad de operaciones, el segmento totalizó 30 emisiones, la segunda mejor marca detrás de 2018.

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Por otro lado, las colocaciones de ON dólar linked y UVA representaron apenas el 2% del total emitido durante los primeros 4 meses del año, la menor participación registrada desde 2020. La principal preferencia viene siendo los instrumentos en Hard Dollar, seguido por Pesos.

Según el informe, esto refleja una mayor estabilidad macroeconómica, dado que estos instrumentos en general resurgen en ciertos momentos de mejora en la coyuntura.

Las colocaciones de ON dólar linked y UVA representaron apenas el 2% del total emitido durante los primeros 4 meses del año, la menor participación registrada desde 2020. REUTERS/Dado Ruvic

“El descenso del riesgo país, la reducción de tasas y la mejora en las expectativas económicas están generando condiciones más favorables para que las empresas puedan financiarse a través del mercado local y también del internacional, cuyo acceso hasta hace no mucho tiempo era escaso, y ahora está volviendo a tomar profundidad”, agregó Juan Pablo Herrero Vidaña, senior associate de PwC Argentina, de la práctica de Deals.

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En lo que va de mayo, las emisiones de ON vienen mostrando un nivel de actividad elevado, mientras que los fideicomisos financieros vienen algo más retrasados en términos de volumen.

Por su parte, las tasas de colocación en pesos continúan la tendencia bajista, con márgenes alcanzando incluso niveles negativos (-0,5% TNA) en lo que respecta al segmento PYME avalado.

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El informe concluye que las perspectivas para los próximos meses continúan siendo favorables tanto para el segmento en dólares como para las colocaciones en pesos. Esperan que la continuidad en la baja del riesgo país y de las tasas de interés, así como una extensión paulatina de plazos de financiamiento, sigan impulsando nuevas emisiones corporativas de deuda.