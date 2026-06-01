Tras el cruce con Caputo, Cavallo insistió en la necesidad de liberar totalmente el cepo cambiario

Domingo Cavallo expuso sus argumentos sobre la acumulación de reservas como pilar estabilizador, tras el cruce con Luis Caputo

El reciente intercambio entre Domingo Felipe Cavallo, economista y exministro de Economía de la Nación, y Luis Caputo, actual ministro de Economía, sumó un nuevo capítulo en la discusión sobre la estrategia para estabilizar la economía argentina. La controversia se intensificó cuando el presidente Javier Milei intervino y apoyó la posición de Caputo, generando repercusiones en los círculos políticos y económicos. En ese contexto, Cavallo publicó un extenso análisis en el que reafirmó su postura y expuso dos ejes que, según su visión, resultan determinantes para la baja de la inflación y la recuperación de la demanda interna: la acumulación de reservas y la expansión del crédito bancario en dólares.

En el inicio de su posteo, Cavallo definió que acumular reservas sigue siendo la clave del éxito estabilizador y sostuvo que ayudaría una completa liberalización del movimiento de capitales. Planteó que el gobierno nacional mantiene un compromiso firme para controlar el gasto público y busca que los gobiernos provinciales acompañen ese esfuerzo. Según su diagnóstico, ya no hay mucho margen para nuevas reducciones significativas más allá de lo conseguido, aunque advirtió que todavía resta avanzar en la eficiencia y equidad de los presupuestos públicos nacionales, provinciales y municipales, tanto en el gasto como en los ingresos.

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Cavallo remarcó: “No se visualiza en el frente fiscal que en lo que resta de 2026 y 2027 pueda haber una fuerte contribución a la reducción adicional de la tasa de inflación”. Así, desplazó la atención hacia otros factores que, en su opinión, pueden generar mejoras relevantes en el corto y mediano plazo.

Dentro del listado de temas debatidos en las negociaciones recientes entre el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el equipo económico, Cavallo identificó dos puntos que consideró claves para el descenso de la inflación y la reactivación de la demanda interna antes de las próximas elecciones. En primer término, subrayó: “Es fundamental que se acentúe la acumulación de reservas tal como viene insistiendo el FMI desde el año pasado. Yo vengo dando ese consejo desde el inicio del gobierno de Javier Milei”.

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El debate por el crédito en dólares y la eliminación del cepo cambiario vuelve a estar en el centro de la agenda económica (EFE)

Para el economista, la acumulación de reservas representa la principal herramienta para reducir el riesgo país y facilitar el acceso al financiamiento externo. “Comenzar a acumular reservas ha sido la mejor decisión de política macroeconómica que el gobierno ha adoptado desde el mes de abril y es muy auspicioso que en la negociación con el FMI para lograr el último desembolso, el equipo económico haya advertido la importancia, no solo de continuar haciéndolo, sino de darle mayor magnitud”, señaló Cavallo.

El exministro argumentó que este proceso explica el inicio de la baja en el índice de riesgo país y su efecto positivo sobre el costo de financiamiento para el sector privado y, eventualmente, también para el sector público. Cavallo citó las discusiones entre el equipo económico y el FMI, donde los funcionarios argentinos plantearon ciertas dudas sobre la relación causal entre el nivel de reservas y el riesgo soberano, al sostener que ambas variables están determinadas por factores comunes. A pesar de ese planteo, Cavallo afirmó: “Los acontecimientos de los últimos treinta días, muy probablemente, lo convencerá que no debe dudarse de que la forma más segura de que siga cayendo el riesgo país es, precisamente, la rápida acumulación de reservas, potenciada, por otro lado, por la fuerte liquidación de divisas originadas en el superávit comercial”.

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En segundo lugar, Cavallo propuso que se necesita una rápida expansión del crédito bancario en dólares, basada en el atesoramiento en esa moneda, proceso habilitado por la eliminación gradual del cepo cambiario. Explicó que el equipo económico promueve esta vía para facilitar el acceso de familias y empresas a financiamiento para inversiones y capital de trabajo. Según su análisis, la expansión del crédito en pesos dependerá de cómo se articulen el control de la base monetaria, la tasa de interés de intervención del Banco Central y la expectativa de ahorristas e inversores sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal.

Cavallo sostuvo que la eliminación completa del cepo cambiario, entendida como la remoción de todas las restricciones al movimiento de capitales, contribuiría a despejar el riesgo de un salto en el tipo de cambio. “Sobre la acumulación de reservas el staff del FMI tiene razón”, afirmó.

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El economista también abordó el contrapunto con el FMI sobre el crédito bancario en dólares. Según detalló, el staff del Fondo advirtió sobre los riesgos de extender crédito en moneda extranjera a prestatarios sin ingresos en dólares, mientras que los negociadores argentinos remarcaron que, en una economía bimonetaria como la argentina, conviene permitir que los depósitos en dólares se utilicen para ampliar el crédito en esa moneda, siguiendo el modelo de Perú y Uruguay.

El debate por el crédito en dólares y la eliminación del cepo cambiario vuelve a estar en el centro de la agenda económica (Reuters)

Cavallo defendió: “Que los bancos puedan recibir depósitos en dólares evita que las personas y empresas que prefieren mantener sus ahorros líquidos en dólares en lugar de pesos, deban necesariamente mantenerlos en dólares billetes o depositarlos en cuentas del exterior”. Resaltó como positivo que, en los últimos meses, el atesoramiento de dólares de las personas humanas, ya sin el cepo, se canalizó en gran medida hacia depósitos en dólares en el sistema bancario.

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En su análisis, Cavallo advirtió que si los bancos enfrentan límites para prestar esos depósitos en dólares, se restringe la canalización de ahorros hacia el financiamiento de empresas y familias. Expuso que, para revertir esa tendencia, resulta necesario que el dólar pueda cumplir las mismas funciones que el peso dentro del régimen bimonetario, algo que sólo sería posible con la eliminación completa de las restricciones al movimiento de capitales.

El economista consideró que, sin cepo cambiario y con reservas suficientes, desaparecería la expectativa de saltos en el tipo de cambio capaces de poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero por insolvencia de los deudores en dólares sin cobertura cambiaria.

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En el tramo final de su publicación, Cavallo hizo referencia directa a Caputo y el eje del debate reciente: “Es paradójico, pero a este consejo parece referirse el ministro Luis Toto Caputo cuando me atacó disgustado sobre mi comentario en el que dije, sin intención de ofender, que él razona más como operador de mercado que como economista”.

Este cruce entre Cavallo y Caputo se dio en un marco de alta tensión, y el propio presidente Milei intervino en la discusión. En las últimas semanas, el intercambio público escaló cuando Caputo replicó a Cavallo tras su recomendación de eliminar el cepo cambiario, acusándolo de haber impuesto un “corralito” en el pasado. Milei respaldó la postura de su ministro y se sumó a las críticas, consolidando la línea oficial sobre la política cambiaria y el manejo de reservas.

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