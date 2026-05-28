José Ignacio de Mendiguren aseguro que el Gobierno está “haciendo un plan plata dulce”

De Mendiguren habló del “plan platita” de Alberto Fernández y alertó por un nuevo “plan plata dulce” impulsado por Milei

El ex ministro de producción José Ignacio de Mendiguren dialogó con Infobae en Vivo sobre el llamado “plan platita” y las condiciones bajo las que se llevó adelante, y cuestionó el “plan plata dulce”, que, a su criterio, está haciendo el Gobierno.

El también ex titular de la UIA señaló que “el plan platita fue en un momento muy complejo, cuando no había un peso. Y si se frena la economía, se frena también la recaudación. Entonces, frente a esa situación, se decidió ponerle plata, pesos, en el bolsillo a la gente para que consuma”.

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“Ahora están haciendo el ‘plan plata dulce’: le ponen dólares de todos nosotros a los fondos de inversión para que se los lleven. Ya pusieron 30 mil millones de dólares”, sostuvo.

“¿Dónde están todos los dólares que están entrando de Vaca Muerta? Se te están yendo a Miami”, cuestionó en la misma línea.

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En cuanto a la reconversión que espera el Gobierno, de Mendiguren sostuvo que la transición actual no es sustentable, dado que el equilibrio fiscal sin crecimiento económico lleva a menor actividad y recaudación.

El ex ministro de producción José Ignacio de Mendiguren

“Antes que desaparecer, las pymes compran afuera. Entonces la fábrica no cierra; el que puede hace un mix, aguanta, aunque no todo el mundo puede hacerlo, y espera que esto pase. Cuando uno mira las estadísticas, estos procesos ya son conocidos”, dijo el ex funcionario.

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“Pero como no generás riqueza, te faltan los dólares de verdad, no los de la deuda. Y eso siempre termina mal o peor. Entonces, la pyme hoy tiene que ver, lamentablemente, cómo atraviesa esta transición”, señaló.

En ese escenario, de Mendiguren, que también es empresario del sector del calzado, aseguró que está pensando en cerrar su empresa, dado que “el negocio está por el piso”. Contó que hace 43 años está en el mismo pueblo y que llegó a tener 150 empleados y ahora tiene 50.

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“Estamos preocupados. Yo creo que el Gobierno habla de lo que llaman ‘destrucción creativa’. Pero la verdad es que, cuando uno encara un proceso así, tiene que hacerlo con un plan. Porque, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te quedes a mitad de camino, porque socialmente no se puede tolerar este nivel de salarios bajos, pobreza y desocupación, y termines frustrándote en la mitad del río. Es decir, pagaste un costo social altísimo y no lograste tu objetivo", apuntó.

Marcó una diferencia sustancial con el Gobierno en cómo alcanzar el equilibrio fiscal. Aclaró que “todos somos obsesivos del equilibrio fiscal, pero la cuestión es cómo llegás. Podés llegar por el ajuste o podés llegar por el crecimiento. El problema anterior no era que no se buscara el equilibrio fiscal, sino que se priorizaba salvar el aparato productivo, en un contexto en que se había dejado el país endeudado y defaulteado”.

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De Mendiguren: “Todos somos obsesivos del equilibrio fiscal"

“Levantaste una pandemia, levantaste una guerra, te levantaste la peor sequía de la Argentina. Y yo, como industrial, cuando llegó la pandemia, acudí al rescate más importante de la historia, nos ayudaron a pagar un sueldo y salvamos 100.000 pymes, lo que permitió que en 2021 Argentina creciera al 10,5%“, destacó.

Por otro lado, en el marco de la presentación del Súper RIGI, aseguró: “Lo que nunca aparecen son políticas industriales concretas. Y más todavía frente a la enorme oportunidad que Dios le dio a la Argentina en los últimos años, con esta nueva ‘Pampa Húmeda’ que yo llamo la minería, el gas y el petróleo, justo en un momento en que el mundo entró en una crisis estructural y nosotros pasamos a tener ventajas comparativas extraordinarias”.

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“Ahora, la cuestión es qué hacés con eso. Yo siempre digo que hay dos modelos posibles. Uno es utilizar esos recursos naturales para el desarrollo definitivo de la Argentina: no volver nunca más a la restricción externa y construir un país desarrollado, con alto nivel de empleo calificado”, explicó.

“El otro es transformarte en un enclave colonial: un país que exporta materia prima y donde esa inversión le deja muy poco al país. Ese es el debate. La pregunta es: ¿querés ser propietario o inquilino? ¿Querés ser Noruega o querés ser Nigeria o el Congo?“, planteó.

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“El RIGI, lamento decirlo, está más cerca de estos modelos de África, porque no te deja nada”, subrayó.

El empresario y ex titular de la UIA analiza el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del gobierno. Advierte que el proyecto podría convertir a Argentina en un "enclave colonial" en lugar de impulsar un desarrollo definitivo

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