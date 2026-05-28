Economía

El Gobierno oficializó el ingreso al RIGI de otro proyecto minero: USD 891 millones para producir cobre en Mendoza

Se trata del proyecto San Jorge y contempla más de 6.300 puestos laborales vinculados a la actividad extractiva. El ministro Luis Caputo ya había anticipado su aprobación y hoy fue publicada la resolución en el Boletín Oficial

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Ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del RIGI, con inversiones previstas en torno a los USD 30.000 millones REUTERS/Agustin Marcarian
Ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del RIGI, con inversiones previstas en torno a los USD 30.000 millones REUTERS/Agustin Marcarian

Tras haber sido anticipado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Palacio de Hacienda confirmó este jueves la aprobación de un nuevo proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata del proyecto San Jorge, impulsado por la empresa Minera San Jorge en la provincia de Mendoza, con una inversión prevista de USD 891 millones.

La decisión fue oficializada mediante la publicación de la resolución 801 publicada en el Boletín Oficial.

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El Ministerio de Economía reconfirmó la novedad a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de X. “Nuevo Rigi aprobado: USD 891 millones para el proyecto San Jorge en Mendoza”, detalló la cartera, al informar la decisión oficial vinculada al emprendimiento minero.

Según se detalló, la iniciativa permitirá generar más de 6.300 empleos directos e indirectos relacionados con la producción de cobre. En el mismo mensaje, sostuvo que el proyecto representa “más inversión, más empleo y reglas claras para seguir desarrollando la minería argentina”.

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El emprendimiento se ubicará en la provincia de Mendoza y se enfocará en la producción de cobre, uno de los minerales que concentra mayor interés dentro del sector minero por su utilización en industrias vinculadas con la transición energética, la electromovilidad y las redes de infraestructura eléctrica.

La aprobación del proyecto San Jorge se sumó al conjunto de iniciativas incluidas dentro del RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos. El régimen forma parte de la Ley Bases y apunta a promover desembolsos de gran escala mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros.

El tiempo de construcción estimado para PSJ Cobre Mendocino oscila entre 18 y 24 meses. El titular de la compañía, Fabián Gregorio, había ratificado en la edición 2026 de la feria minera PDAC Canadá la formalización del pedido para ingresar al RIGI, sólo dos meses y medio antes de la aprobación. Este yacimiento permitirá una de las primeras exportaciones de cobre desde Mendoza.

La noticia conocida este jueves incorporó un nuevo proyecto al listado de iniciativas mineras aprobadas por el Ejecutivo nacional. Como había precisado Caputo a mediados de mayo, ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del régimen y suman casi USD 30.000 millones. En esa oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado en su cuenta de X que había otros "20 en evaluación".

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La minería se consolidó en los últimos meses como uno de los sectores donde el Gobierno concentró parte de la estrategia de atracción de capitales

Otro de los dos proyectos aprobados recientemente, y anticipados por Caputo junto con el de San Jorge, corresponde a la expansión del yacimiento Caucharí Olaroz, operado por la minera EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina. Con esta iniciativa, la empresa sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), duplicando así su capacidad instalada.

La minería se consolidó en los últimos meses como uno de los sectores donde el Gobierno concentró parte de la estrategia de atracción de capitales. Las provincias cordilleranas ocuparon un lugar central dentro de ese esquema por la presencia de reservas de cobre y litio.

Mendoza volvió a quedar dentro del mapa de inversiones mineras promovidas por la administración nacional. El proyecto San Jorge se ubicó entre las iniciativas que apuntan a desarrollar producción de cobre en el país, en un contexto donde distintas empresas avanzaron con planes vinculados a minerales considerados estratégicos para la transición energética global.

El cobre ganó protagonismo dentro de la agenda minera internacional por su utilización en vehículos eléctricos, sistemas de transmisión eléctrica, energías renovables y distintos procesos industriales. Argentina concentra varios proyectos de cobre en etapas de exploración y desarrollo, principalmente en provincias de la región andina.

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