Cayeron los créditos hipotecarios: abril marcó el monto más bajo en los últimos 18 meses

En abril, se otorgaron USD 71 millones menos que en el mes de marzo.

El mercado de créditos hipotecarios en la Argentina viene mostrando señales de desaceleración desde fines de 2025, pero abril de 2026 marcó el resultado más bajo en los últimos 18 meses.

Los datos difundidos por Federico González Rouco, economista de Empiria Consultores, en base a las mediciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman que el último abril fue el peor mes para el otorgamiento de préstamos hipotecarios desde octubre de 2024, con una caída del 56% respecto del mismo mes del año anterior.

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La tendencia pone en perspectiva cuánto se avanzó —y también cuánto se retrocedió— en un mercado que se reactivó con fuerza a lo largo de 2024 tras años de parálisis, pero que enfrenta ahora nuevas dificultades para sostener ese impulso inicial, tras la suba de las tasas de interés que tuvo lugar desde mediados del año pasado.

Según informó el BCRA, en abril de 2026 se desembolsaron USD 122 millones en financiamiento hipotecario en todo el país. Se trata del registro más bajo desde octubre de 2024, cuando el mercado daba sus primeros pasos en la recuperación. El contraste con otros momentos recientes es marcado: en octubre de 2025, por ejemplo, el monto otorgado había alcanzado USD 372 millones; en diciembre de 2024, USD 244 millones; y en marzo de 2026, USD 193 millones. La caída entre marzo y abril de este año fue de USD 71 millones, lo que equivale a una baja de casi el 37% en solo un mes.

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La comparación interanual es más contundente. “En abril se desembolsaron USD 122 millones, muy por debajo de los USD 280 millones de abril 2025. Es el mes con menos crédito desde octubre 2024 y está 80% abajo de abril de 2018”, señaló González Rouco. En efecto, en el cuarto mes de 2018 —el pico histórico más reciente para ese mes— se habían otorgado 689 millones de dólares.

La secuencia de los últimos meses muestra que el retroceso no fue abrupto sino gradual. Desde el pico de octubre de 2025, el crédito hipotecario fue perdiendo terreno mes a mes hasta llegar al mínimo de abril de 2026. Esta tendencia se dio en un contexto en el que la distribución del crédito en el país mostró señales de concentración y desigualdad entre regiones.

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Según datos a diciembre de 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza concentraron la mayor cantidad de créditos hipotecarios por habitante, superando por mucha amplitud a provincias como Formosa, Santiago del Estero y Misiones.

Cuánto se paga de cuota inicial hoy

En este escenario de menor volumen de crédito, las condiciones para acceder a un préstamo hipotecario UVA siguen siendo exigentes. Un análisis del economista Andrés Salinas demuestra que las cuotas iniciales que cobran los principales bancos del sistema superan en la mayoría de los casos a un alquiler promedio. Para ponerlo en números, el especialista relevó cuánto se debe pagar en cada entidad financiera por un préstamo de USD 100.000 a 20 años. En todos los casos, contempló el ejemplo de créditos para clientes (cobran el sueldo en el banco) que cubren el 75% del valor de la propiedad.

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Para ese monto, el anticipo que debe aportar el comprador es de USD 25.000, y la cuota inicial varía de manera significativa según la entidad. El Banco Hipotecario, con una tasa nominal anual del 10,5%, cobra una cuota inicial de 1.070.318 pesos. Supervielle, con la tasa más alta del conjunto analizado —15%—, llega a una cuota de 1.408.423 pesos.

Para un préstamo de USD 100 mil, la cuota más baja a la que se puede acceder es de $770.936. (Canva)

El Banco Nación, con tasa del 6%, es el que presenta la cuota inicial más baja del grupo: 770.936 pesos. En el caso de Santander, con tasa del 9,5%, la cuota asciende a $999.978; Macro, con 8,5%, cobra $931.693; y BBVA, con 7,5%, $865.615. Galicia, con tasa del 9,5%, tiene una cuota de $999.981; Patagonia, con 9,7%, llega a $1.013.891; Credicoop, con 8%, a $898.373; Banco del Sol, con 9%, a $965.574; y Comafi, con 10,5%, a 1.070.331 pesos.

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Estos valores corresponden a la cuota del primer mes, expresada en pesos y ajustable por inflación a través del índice UVA a lo largo de la vida del crédito.

La lectura del mercado

Pese al retroceso en el volumen de crédito, González Rouco ofreció una lectura que pone el foco en las condiciones actuales del sistema. “Sacar un crédito hipotecario UVA hoy significa recibir UVAs que compran muchos dólares. Más que nunca antes. A una tasa menor al 8 y con una buena búsqueda de inmueble, es una buena oportunidad para sacar un crédito”, señaló el economista.

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El argumento remite al poder adquisitivo de las UVA en términos de dólares: en el contexto actual, cada UVA permite acceder a una mayor cantidad de dólares que en períodos anteriores, lo que implica que el capital recibido en el momento del desembolso tiene un valor relativamente alto en moneda extranjera. Esa relación, combinada con tasas que en algunos bancos se ubican por debajo del 8% nominal anual para clientes con acreditación de haberes, es la que sustenta la evaluación del economista sobre las condiciones del mercado.

Sin embargo, los datos de abril muestran que esa valoración no se tradujo, al menos en el último mes, en una mayor demanda de crédito. Los USD 122 millones desembolsados representan el piso más bajo de los últimos 18 meses y contrastan con el optimismo que había generado la reactivación hipotecaria de 2024.

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