Régimen Simplificado de Ganancias: por qué la presunción de exactitud y el menor control informativo atraen a los contribuyentes

Más de 80.000 contribuyentes adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, anunció el ministro de Economía (Foto: EFE)

El Gobierno festejó que más de 80.000 contribuyentes se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como una variable que marcaría el éxito de la Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, los especialistas destacaron que el régimen por sí solo tiene beneficios independientemente de si los argentinos eligen sacar dólares del colchón, entre ellos un “tapón fiscal” ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con un costo cero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lleva registradas más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada”.

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Caputo remarcó que “la cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas”. Esta dinámica instaló el debate sobre el verdadero alcance y los incentivos detrás del RSG.

Desde el sector tributario, la gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, consideró que la cantidad de inscriptos todavía resulta relativa.

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Falta aproximadamente un mes para el vencimiento de las declaraciones juradas (Girardi)

Según Girardi, falta aproximadamente un mes para el vencimiento de las declaraciones juradas (que es el 11, 12 y 16 de junio, según la terminación de CUIT), momento límite para la adhesión.

Girardi dijo a Infobae: “El interés de los contribuyentes responde a diversos motivos, entre ellos la simplificación en la presentación de la declaración jurada. Aunque no necesariamente implica menos trabajo para el contador, ya que lo fundamental es la menor carga de información expuesta ante el fisco”.

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El régimen reduce la carga informativa y permite acceder a un blindaje fiscal ante la agencia recaudadora

Sin embargo, el beneficio más importante que otorga el RSG para quienes adhieren y cumplen con las condiciones, es otorgar la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago. Esto limita la posibilidad de fiscalizaciones posteriores de ARCA sobre los períodos declarados, incluso sobre años anteriores no prescriptos, salvo discrepancias significativas. Así, el régimen introduce una mayor previsibilidad y una lógica de “cierre fiscal” que despierta interés entre los contribuyentes.

Uno de los temas más discutidos entre los expertos es la posibilidad de exteriorizar ahorros en dólares sin necesidad de justificar el origen patrimonial en la declaración simplificada.

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Girardi destacó que el régimen facilita que algunos fondos se incorporen gradualmente al sistema formal con menor temor a inspecciones. Sin embargo, advirtió que esto no significa que todos los inscriptos recurran de inmediato a declarar fondos no justificados. En su visión, la cultura del ahorro dolarizado fuera del sistema financiero en Argentina se vincula más con la desconfianza que con la evasión.

Hasta el momento, la evolución de dépositos del sector privado en moneda extranjera exponen que desde finales del 2025 hasta ahora no hubo un incremento considerable. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 1° de diciembre de 2025 se encontraban en USD 36.641 millones y al 8 mayo eran de USD 38.935 millones (un aumento de USD 2.294 millones). Siendo una cuestión que al ministro de Economía, Luis Caputo le cuesta reconocer y que elije quedarse con la lectura de que comparada con la presidente de Mauricio Macri, se encuentra en niveles récord, lo que es verdad. Pero si se compara con el universo de USD 170.000 millones que el Fondo Monetari Internacional (FMI) proyecta hay fuera del sistema bancario resulta insignificante la suba.

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Si no surgen divergencias relevantes, el fisco no puede revisar declaraciones juradas previas, ya que la presunción de exactitud se extiende también al IVA para los períodos fiscales no prescriptos (Ghirardotti)

Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, resaltó que la reducción de la carga administrativa es una de las principales ventajas frente al régimen general.

Ghirardotti afirmó: “Si no surgen divergencias relevantes, el fisco no puede revisar declaraciones juradas previas, ya que la presunción de exactitud se extiende también al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los períodos fiscales no prescriptos. Sin embargo, sostuvo que existe una duda sobre el alcance temporal del beneficio, si cubre hasta diciembre de 2025 o hasta el mes anterior a la presentación.

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El esquema facilita la exteriorización de ahorros en dólares, aunque especialistas advierten sobre límites y riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tributarista consideró que el RSG resulta recomendable para quienes presentan inconsistencias en años anteriores, ya que ayuda a reducir costos profesionales, especialmente en perfiles con patrimonios complejos o bienes en el exterior. La exención de la justificación patrimonial en la declaración simplificada elimina tareas obligatorias en el régimen general.

Ghirardotti agregó que el atraso en el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) limita el ingreso de interesados y que hay “muchos puntos grises. Además, el proceso de bancarización de dólares informales plantea dudas, porque los bienes personales no están amparados por la presunción de exactitud”.

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El contador Marcos Felice dijo a Infobae que el dato relevante será el volumen total de presentaciones mediante este régimen, ya que la sola adhesión no implica ningún efecto definitivo: “Cualquiera puede adherirse, luego desistir y presentar por el régimen general”.

El mayor beneficio radica en poder ingresar dinero a la economía formal sin justificar su origen ante ARCA. El contribuyente declara y paga por esos fondos (Felice)

Felice destacó: “El mayor beneficio radica en poder ingresar dinero a la economía formal sin justificar su origen ante ARCA. El contribuyente declara y paga por esos fondos. Si cumple con los requisitos, obtiene un “tapón fiscal” para años anteriores, pero si ARCA detecta alguna inconsistencia posteriormente puede excluirlo, exigir el pago de multas y ajustar los años previos protegidos por el tapón.

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El RSG ofrece un canal para que quienes poseen ahorros en dólares por fuera del sistema bancario ingresen esos activos al circuito formal. La cultura de guardar dólares fuera del sistema, predominante en Argentina, se relaciona más con la desconfianza en las políticas de los gobiernos que con la evasión fiscal, según coincidieron los especialistas. El régimen simplificado permite formalizar estos fondos siempre que no existan infracciones vinculadas al lavado de activos o actividades ilícitas.