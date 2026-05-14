Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, con el empuje de un nuevo récord de Wall Street

Los índices de Nueva York rompen nuevos máximos.

Los activos de Argentina cotizaban con tendencia ganadora este jueves, en una sesión en la que se destacan los nuevos niveles máximos para los indicadores de las bolsas de Nueva York.

A las 15:20 horas, el S&P 500 gana 0,6%, al filo de los 7.500 puntos por primera vez. El Dow Jones de Industriales (+0,6%) alcanza el nivel simbólico de los 50.000 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq, también en récord, sube 0,8 por ciento.

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Las acciones estadounidenses suben al volver a acaparar la atención el sector de la inteligencia artificial y después de que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, iniciaran una cumbre crucial entre Estados Unidos y China.

Trump y Xi Jinping abogaron por mejores relaciones entre Estados Unidos y China al iniciar una cumbre de dos días que probablemente abordará temas que van desde los aranceles hasta la inteligencia artificial.

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Las acciones de Nvidia subieron más del 4% tras conocerse que Estados Unidos había aprobado la venta de sus chips H200 a varias empresas chinas. Esto preparó el terreno para la bienvenida que Xi Jinping ofreció a algunos de los principales directores ejecutivos estadounidenses , entre ellos Jensen Huang de Nvidia, Elon Musk de Tesla (-0,1% ) y Tim Cook de Apple (-0,3).

Según se informa, Xi les dijo a los líderes empresariales que sus empresas podrían estar “profundamente involucradas en la reforma y apertura de China” y que “la puerta de China se abrirá aún más”. También se espera que China pueda ayudar a resolver el conflicto en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos, ya que la guerra eleva los precios del petróleo y corre el riesgo de avivar la inflación.

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Es probable que el aumento de los precios haya contribuido al incremento de las ventas minoristas en Estados Unidos durante el mes de abril, como muestran los datos publicados el jueves, debido a que la guerra con Irán elevó los precios del combustible.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 1% en pesos, en los 2.770.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacaba el rebote en los papeles de Mercado Libre (+3,5%). Bioceres, un activo muy castigado en 2026 y que sufre de amplia volatilidad, rebota un 9,6 por ciento.

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En la plaza local impera aún cierta postura prudente entre fondos de inversión antes de que se reporte el dato de inflación de abril, que debería ser mejor respecto al anterior, en medio de una fuerte absorción oficial de liquidez.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una ganancia de 0,3%, aunque el riesgo país de JP Morgan avanza tres unidades a 522 puntos básicos, ante la variación de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU.

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El Tesoro licitó este miércoles ocho títulos en pesos y dólares por un valor total efectivo de 10,71 billones de pesos (equivalentes a USD 7.690 millones), lo que significó una renovación del 110% sobre los vencimientos de la fecha, ante ofertas por 14,4 billones de pesos.

Así, el Gobierno “evitó dar una señal restrictiva y priorizó financiarse a tasas más bajas al rechazar un cuarto de las ofertas. Sigue colocando deuda a plazos largos”, comentó el agente de liquidación y compensación Facimex.

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“A nivel internacional, se abordaron los datos de inflación en Estados Unidos, la transición en la Reserva Federal y la relevancia geopolítica de la misión de (Donald) Trump hacia China”, reportó la correduría Rava Bursátil.

Mientras tanto, las empresas del Grupo Albanesi Generación Mediterránea y Central Térmica Roca avanzan en una operación de reestructuración de deuda, en la que se ofrecen obligaciones negociables que vencen en 2031 por un nuevo título al 2034 y un bono de recupero de valor al 2036.

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Los tenedores de bonos tienen una opción de aceptación hasta el 19 de mayo y otra segunda oportunidad para entrar al canje hasta el 2 de junio.

“A diferencia de otras experiencias de estabilización, el programa vigente permitió avanzar de manera sostenida en la corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos heredados, cumpliendo los contratos preexistentes”, reportó el Banco Central en un informe trimestral de gestión.

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“El establecimiento del equilibrio fiscal, la eliminación del financiamiento monetario al Tesoro, la corrección de distorsiones en los precios relativos y el saneamiento del balance del banco central contribuyeron a reducir la inflación y permitieron liberar el mercado cambiario”, agregó.