El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

El precio del petróleo cayó cerca de un 2% ante las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El petróleo cayó cerca de un 2% este miércoles en los mercados internacionales, presionado por la expectativa de nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre sobre el resultado de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing, mientras el bloqueo en el estrecho de Ormuz mantiene en vilo el suministro mundial de crudo.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio cerró en USD 105,63, un retroceso de USD 2,14 (1,99%) en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, tras dos jornadas consecutivas de ganancias. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio bajó USD 1,16, o un 1,14%, hasta USD 101,02.

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Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, advirtió este miércoles que el banco central podría verse obligado a elevar las tasas si las presiones inflacionarias no ceden, en una señal de que la guerra está comenzando a trasladarse a la economía estadounidense. Los precios al productor registraron en abril su mayor aumento en cuatro años, impulsados por el alza de bienes y servicios. En el mismo mes, los precios al consumidor subieron por segundo mes consecutivo, generando el mayor incremento anual de la inflación en casi tres años.

Tasas más elevadas encarecen el crédito para empresas y hogares, lo que podría moderar el crecimiento económico y, con él, la demanda de petróleo.

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La incertidumbre sobre la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín añade presión adicional a los mercados internacionales de crudo.

Trump aterrizó en Beijing el miércoles para reunirse con Xi. Un día antes había declarado que no creía necesitar la ayuda de China para poner fin a la guerra, aun cuando las perspectivas de paz se debilitaban y Teherán reforzaba su control sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace más de dos meses sin perspectivas de acuerdo inmediato.

Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, explicó a la AFP que “el mercado espera ver si el presidente Trump podrá convencer al presidente Xi de presionar a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y permita que se reanuden las entregas de crudo al resto del mundo”. China, el mayor comprador de petróleo iraní, ha declarado en reiteradas ocasiones estar a favor de una salida diplomática al conflicto.

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Desde el inicio de su mandato, Trump busca frenar las importaciones chinas de crudo iraní, en particular mediante sanciones a refinerías.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió este miércoles que la demanda mundial de petróleo se reducirá en 2026 en 420.000 barriles diarios respecto a 2025, hasta los 104 millones de barriles diarios, debido al impacto económico de la guerra y la situación en el estrecho de Ormuz. La agencia también señaló que la oferta mundial no cubrirá la demanda total este año y alertó que “un nuevo episodio de volatilidad de los precios parece probable” a medida que se acerca el período de máxima demanda del verano.

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Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial para 2026, en línea con las perturbaciones que la guerra está causando en la producción de Oriente Medio. Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 4,3 millones de barriles la semana pasada, según informó la Administración de Información Energética (EIA), cifra que más que duplicó la disminución de 2,1 millones de barriles que proyectaban los analistas consultados por Reuters.

Fawad Razaqzada, analista de mercado de StoneX, señaló en su boletín que las perspectivas del crudo a corto plazo “siguen apuntando al alza”. “Mientras persista la interrupción en el estrecho de Ormuz, el mercado seguirá siendo extremadamente sensible a cualquier escalada adicional”, escribió, al tiempo que subrayó que “la preocupación por el suministro físico va en aumento, lo que repercute directamente en los precios”.

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Razaqzada también apuntó que los inversores aguardan conocer si Xi podría presentar alguna propuesta para poner fin al conflicto en Oriente Medio durante el encuentro con Trump.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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