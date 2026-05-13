Empezó a registrarse la venta de autos híbridos usados en la Argentina: cuáles son los modelos más buscados

Los autos híbridos, híbridos enchufables y microhíbridos empiezan a tener su mercado del usado en Argentina

Más allá del tiempo que demanda y la falta de una adecuada infraestructura de carga en la mayoría de los países, una de las razones por las cuales los autos eléctricos no terminan de imponerse en muchos mercados es el dudoso valor de reventa que pueden tener cuando su propietario decide cambiarlo por un vehículo nuevo.

Si bien es cierto que ya pasaron 25 años desde que nació el primer Toyota Pruis en Japón y no existe un registro de deterioro prematuro de las baterías de litio de ese modelo, podría decirse que la producción de vehículos propulsados parcial o totalmente con baterías se empezó a expandir a partir de 2008, con el primer modelo de Tesla.

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El prejuicio respecto a la imposibilidad de reciclar totalmente las baterías cuando lleguen a su fin de ciclo útil sigue generando comentarios como “dónde se desecharán cuando ya no funcionen” o “van a contaminar el planeta más que los motores de combustión”.

Sin embargo, entre la creación de una segunda vida como acumuladores estacionarios para hogares y una importante variedad de desarrollos que aseguran poder reciclar el 90% de los componentes de los acumuladores, esos temores parecen ser cada vez menores.

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Cuando Elon Musk presentó el Tesla Roadster en 2008, el ciclo de vida de las baterías de litio para la electromovilidad empezó a rendir exámen. Hoy las baterías siguen funcionando generalmente sin desgaste prematuro, y eso alimenta el mercado de autos usados electrificados. Tesla/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVES. NO RESALES

La situación en Argentina

En Argentina, la electromovilidad no tuvo un gran desarrollo hasta hace poco, ya que autos 100% eléctricos representaron en los últimos años apenas un 0,1% del total del parque automotor, y los híbridos el 1 por ciento. Sin embargo, a partir del programa de exención arancelaria que está impulsando el Gobierno desde el año pasado con el cupo de 50.000 autos con estas tecnologías de propulsión, el crecimiento fue muy notorio y hoy representa ya un 5% en total con una cuota del 1,2% de autos eléctricos puros.

El mejor reflejo de esta situación es que con la llegada de más oferta en precio y segmentos, se han empezado a registrar una estadística de ventas de autos electrificados de segunda mano, algo que no había ocurrido hasta el momento.

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La Cámara de Comercio Automotor (CCA), en su habitual informe de cada mes reportando las ventas del mercado del usado en Argentina, incluyó en abril la estadística de transferencias de autos electrificados, entre los cuales no hay todavía 100% eléctricos pero sí hay híbridos y microhíbridos.

Las primeras Toyota Corolla Cross Hybrid ya empenzaron su ciclo de recambio y es el auto híbrido más vendido entre los usados en Argentina

Como era de esperarse, el auto usado más vendido es el Toyota Corolla Cross Híbrido, que ya tiene más de seis años en el mercado y un volumen de ventas de 0 km como ningún otro vehículo de este estilo. En abril se registraron 282 transferencias entre particulares de este C-SUV, que fue seguido por el otro modelo de la marca japonesa que incorporó esta tecnología a fine de la década pasada, el Toyota Corolla sedán, del que se vendieron 214 unidades.

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El tercer modelo de la lista también es un Toyota, pero en este caso es un modelo importado de Japón de una categoría superior a los anteriores que llegan desde Brasil. Se trata del Toyota RAV4, también híbrido, al que este año se sumará la versión híbrida enchufable de próximo lanzamiento. El RAV 4, el auto más vendido del mundo en 2025 entre todas sus versiones, registró en abril 35 ventas de modelos de segunda mano.

Las pickup Ford Maverick híbridas llegaron a Argentina en diciembre de 2023. Ya empiezan a darse las operaciones de compra-venta entre particulares de este modelo mexicano.

Los siguientes dos autos también son híbridos autorecargables. Son la pickup Ford Maverick que llega importada desde México desde 2023, y el Baic BJ30, el auto de una marcha china con mayores ventas en el mercado actual. La camioneta compacta registró 25 transferencias y el SUV chino 21.

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El sexto auto del ranking es el primer modelo Mild-Hybrid, el Renault Arkana, que se lanzó a la venta un año atrás en Argentina, y del cual se hicieron 18 operaciones de compra-venta entre particulares. El siguiente de la lista es otro híbrido, el Ford Kuga, que ya se discontinuó en Argentina, del cual se vendieron 15 unidades, y los últimos fueron los Audi Q5 y Q4 con 14 y 12 unidades cada uno, y el Chery Tiggo 4 cierra el Top 10 con 11 transferencias.