La miel argentina ya llega a la Unión Europea con arancel 0%, en medio de un “boom” exportador

En el primer trimestre de 2026, el sector apícola exportó 73,9 millones de dólares, casi el doble que en el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) comenzó a dar sus primeros frutos concretos para la Argentina. En las últimas horas se emitió el primer certificado que habilita el uso de las cuotas otorgadas por el bloque europeo al Mercosur, y el producto elegido fue miel natural proveniente de Concordia, Entre Ríos. El cargamento partió hacia Europa con un arancel del 0%, cuando hasta el 30 de abril pasado el mismo producto ingresaba al mercado comunitario con un arancel del 17,3 por ciento.

La noticia fue celebrada por el canciller Pablo Quirno, quien la confirmó mientras viajaba a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para participar de la Conferencia Global del Milken Institute. “Recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur. Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa”, escribió Quirno en su cuenta de X. Y agregó: “Más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo Mercosur- UE es una realidad federal y está en marcha”.

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Desde Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio también celebró el hito con énfasis provincial. “Durante años acompañamos y trabajamos para que el acuerdo Mercosur-UE fuera una realidad. Hoy lo es, y qué alegría enorme que el primer certificado emitido sea entrerriano: miel de Concordia llegando a Europa con arancel 0%”, publicó en la misma red social. “Esto recién empieza”, añadió.

Argentina produce más de 75.000 toneladas de miel por año, extraídas en más de 1.200 salas habilitadas por el Senasa.

De acuerdo con la información que figura en el certificado compartido por Quirno, el envío ya se encuentra en tránsito (salió de Argentina el 3 de mayo). En total se exportaron 64 cartones de miel natural, por un peso de 20.986 kilogramos. El importador fue la empresa Langnese Honig GmbH & Co., de Alemania.

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Un sector en plena expansión

La exportación de miel entrerriana no llega a Europa en un momento cualquiera. El sector apícola argentino atraviesa un período de crecimiento sostenido que los datos más recientes muestran con claridad.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el Consejo Agroindustrial Argentino con datos a marzo de 2026, el sector exportó en el primer trimestre del año 73,9 millones de dólares, lo que representa un incremento del 93,7% respecto al mismo período de 2025. Solo en marzo de 2026 las exportaciones alcanzaron los 39 millones de dólares, un salto del 122,7% en relación a marzo del año anterior.

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En términos de volumen, entre enero y marzo de 2026 se exportaron 29.887 toneladas de miel natural, frente a las 13.638 toneladas despachadas en el mismo período de 2025, lo que implica un aumento del 83,9% en cantidad. El valor por tonelada también subió: de 2.330 dólares por tonelada en 2025 a 2.473 dólares por tonelada en 2026.

El contexto de 2025 ya había mostrado una mejora respecto al año anterior. De acuerdo al mismo informe —en su edición de diciembre de 2025—, el sector cerró ese año con exportaciones totales por 211,1 millones de dólares, un 13,3% más que en 2024. En toneladas, las exportaciones de 2025 sumaron 90.614 toneladas de miel natural, contra las 85.736 de 2024, lo que marcó una suba del 5,7% en volumen. En 2024, a su vez, las exportaciones habían crecido apenas un 1,5% respecto a 2023, año en que se habían exportado 75.647 toneladas. El promedio histórico entre 2018 y 2022 se ubicaba en 69.320 toneladas anuales.

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El sector apícola argentino cuenta con más de 22.000 apicultores y más de 4.000.000 de colmenas declaradas en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro que emerge es el de un sector que venía creciendo de manera gradual y que en los primeros meses de 2026 experimentó una aceleración pronunciada, en parte anticipando o acompañando la entrada en vigor del acuerdo con la UE.

Un acuerdo con proyecciones de largo plazo

El primer certificado apícola es la expresión más inmediata de un proceso que tardó más de 25 años en cerrarse. El acuerdo Mercosur-UE entró en vigencia de manera provisional y da origen a un mercado integrado de más de 700 millones de personas, con la eliminación prevista de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques.

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Para la miel, el acuerdo estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles. La primera exportación certificada bajo ese régimen fue argentina, y provino de Entre Ríos, una de las provincias con mayor tradición apícola del país.

La Secretaría de Comercio proyecta que las exportaciones nacionales hacia la UE aumentarán un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y un 122% en diez años. Fuentes oficiales remarcaron que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias, en un contexto donde el bloque europeo ha mantenido históricamente altos niveles de protección, con aranceles promedio del 12,6%.

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La primera exportación certificada bajo el acuerdo Mercosur-UE partió por vía marítima desde la Argentina con destino a Alemania.

Sin embargo, no todas las voces del sector privado comparten el mismo optimismo sin matices. La Cámara de Exportadores (CERA) advirtió que “los beneficios en el comercio podrían ser matizados por una serie de factores, tales como la magnitud acotada de las cuotas —que aún restan distribuir intra-Mercosur—, la introducción de una salvaguardia bilateral europea para diversos productos agrícolas, y ciertas normativas europeas que podrían configurarse como barreras no arancelarias”.

La apicultura argentina, en números

El sector apícola tiene presencia en 22 de las 23 provincias argentinas y genera impacto en las economías locales, dado que los productores desarrollan su actividad en cercanía de donde viven. Según el Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa), hay más de 22.000 apicultores en todo el territorio nacional, que declaran más de 4.000.000 de colmenas. La producción anual estimada supera las 75.000 toneladas de miel, extraídas en más de 1.200 salas de extracción habilitadas por el Senasa.

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Entre Ríos es una de las provincias de mayor peso en ese universo productivo. Que el primer certificado emitido bajo el nuevo régimen comercial haya sido entrerriano no es un detalle menor: es la señal concreta de que el acuerdo, después de décadas de negociaciones, empezó a traducirse en operaciones reales.