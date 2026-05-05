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El precio del petróleo Brent retrocede pese a las tensiones en Medio Oriente

Las cotizaciones internacionales mostraron una reducción significativa este martes, a pesar del contexto de conflictividad en la región, debido a la normalización parcial del transporte marítimo y la continuación de la volatilidad en los mercados energéticos

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El precio del petróleo Brent cae un 4% tras alcanzar máximos de cuatro años pese a la crisis en Oriente Próximo. (REUTERS/Stringer)
El precio del petróleo Brent cae un 4% tras alcanzar máximos de cuatro años pese a la crisis en Oriente Próximo. (REUTERS/Stringer)

El precio del petróleo Brent cayó un 4% este martes hasta los 109,80 dólares por barril a las 20.30 horas, pese a una nueva escalada de tensiones en Oriente Próximo. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registró una caída equivalente y se situó en los 102,15 dólares. La baja se produce un día después de que ambos crudos subieran cerca de un 6%.

La corrección llega en un contexto de alta volatilidad que se ha instalado en los mercados energéticos desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Analistas de la consultora energética Gelber & Associates explicaron que “el mercado está reaccionando a la normalización gradual de las condiciones del transporte marítimo, lo que reduce parte de la elevada prima de riesgo incorporada en los precios”. A pesar del descenso, el Brent se mantiene muy por encima de los 72 dólares en que cotizaba antes del inicio del conflicto, y por debajo del máximo en cuatro años que superó los 126 dólares la semana pasada.

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El detonante de la caída fue el cruce del Alliance Fairfax, un buque transportador de vehículos con bandera estadounidense operado por Maersk, que salió del Golfo a través del estrecho de Ormuz con escolta militar de Estados Unidos. El secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Washington había asegurado una ruta a través del estrecho y que cientos de embarcaciones se preparaban para cruzarlo. Antes del inicio de los ataques, aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo transitaba a diario por ese corredor marítimo.

Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, valoró el episodio en un correo electrónico: “Esto demuestra que, en las condiciones actuales, es posible un paso seguro, aunque limitado, y ayuda a disipar algunos de los peores temores sobre la interrupción del suministro”. No obstante, advirtió que “sigue siendo más bien un hecho puntual que una reapertura total”. La casi paralización del tráfico en Ormuz había obligado a los productores del Golfo a recortar su producción, factor que, combinado con la incertidumbre bélica, empujó los precios al alza en las semanas previas.

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El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que la guerra con Irán podría extenderse dos semanas, “o quizás tres”, y descartó que el tiempo sea un “factor crucial” para los intereses de Washington. “De una forma u otra, ganamos”, afirmó. Al mismo tiempo, desestimó la capacidad militar iraní y señaló que el ejército de Teherán se ha reducido a disparar “armas de juguete”, instando a Irán a “izar la bandera blanca de la rendición”.

FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en un campo de producción de petróleo en el departamento del Meta, al sueste de Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en un campo de producción de petróleo en el departamento del Meta, al sueste de Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

Trump también aseguró que las autoridades iraníes “saben lo que deben hacer” para evitar una violación del alto el fuego alcanzado con mediación de Pakistán y extendido de manera indefinida por el propio mandatario. A pesar de esa tregua vigente, Emiratos árabes Unidos (EAU) denunció nuevas interceptaciones de misiles y drones iraníes este martes, por segundo día consecutivo. El lunes, Abu Dabi ya había alertado sobre un ataque contra una instalación petrolera y un buque que transitaba por Ormuz.

En un movimiento que tomó por sorpresa a los mercados, EAU anunció su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la OPEP+, con efecto a partir del 1 de mayo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, reaccionó en declaraciones a la televisión pública IRIB: “Es inaceptable que un país tome esta medida como reacción a los acontecimientos regionales y para presionar a los miembros de la OPEP”.

(Con información de Europa Press y Reuters)

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