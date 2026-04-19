Motosierra recargada: cómo fue la reducción del empleo público desde que asumió Milei

Javier Milei cerró la Amcham Summit 2026

“La teoría económica y la evidencia empírica dicen que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. En la última reunión de gabinete di la orden expresa de que la motosierra no pare”, afirmó el presidente Javier Milei en su discurso de cierre de la Amcham Summit 2026 al ratificar su decisión de avanzar con el achique del Estado.

El ajuste libertario en el empleo público arrancó apenas llegó el mandatario a la Casa Rosada, y aunque a diferentes velocidades, no se detuvo nunca en lo que a la planta de personal público se refiere.

En dos años y tres meses de la gestión de La Libertad Avanza hubo una reducción de 66.405 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas y sociedades del Estado, según los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Infobae analizó los datos desde noviembre de 2023 - último mes completo de Alberto Fernández - al 28 de febrero de 2026.

El 31 de marzo pasado, el INDEC actualizó los datos de la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades que viene publicando mensualmente desde el año 2022.

La reducción de la planta de empleados tuvo su pico máximo en el primer semestre de 2024. Pero en el análisis mensual, se observa que no hubo un solo mes en el que el saldo de empleo público no fuera negativo.

La motosierra en la planta de personal comenzó a aplicarse apenas iniciado el gobierno de Milei. Al finalizar diciembre de 2023, es decir, 20 días después de asumir, se registró una reducción de 1.892 empleados respecto al mes anterior.

La mayor cantidad de despidos, retiros anticipados y voluntarios, y la no renovación de contratos alcanzó su pico en abril de 2024: 7.911 puestos de trabajo menos.

La reducción por trimestre

El análisis por trimestre revela que la motosierra en el empleo público nunca se apagó. En el segundo trimestre de 2024 se registró la mayor reducción de empleados estatales: 15.995.

Le sigue el primer trimestre de ese año, con 11.358 menos. En tanto, en el tercer trimestre, la bajas fueron 7.242; y en el cuarto, 5.013 puestos laborales menos.

En 2025, también se registraron desvinculaciones en la dotación del Estado en todos los trimestres: 7.369 en el primer trimestre; 5.315 en el segundo; 5.622 en el tercero; y 3.431 menos en el cuarto.

En los dos primeros meses de este año, el ajuste de la planta estatal continuó: entre enero y febrero, la reducción fue de 3.168 empleados públicos.

Comparación global

En el último mes del gobierno del Frente de Todos, el empleo público nacional, sumando la APN y las empresas y sociedades del Estado, tenía una dotación total de 343.357 personas.

Al 28 de febrero último, sumaban 276.952 empleados. Esta cifra incluye a los trabajadores tanto dentro como fuera de convenio, como quienes tienen contratos por locaciones de servicio. En dos años y tres meses de la actual gestión, se registraron 66.405 puestos de trabajo en el ámbito público nacional.

La APN está integrada por cuatro ramas de actividad: la centralizada incluye a Presidencia y los ministerios; la descentralizada contempla a los distintos organismos y agencias; la desconcentrada abarca a las Fuerzas Armadas, al INDEC y a otros entes, como el INCAA y el PAMI.

La mayor parte de los despidos y desvinculaciones - el 34% - se dieron en la administración descentralizada: alcanzaron a 22.461 personas. Le sigue el 32% de bajas en las empresas y sociedades del Estado con 21.549 empleos menos netos. Y en tercer lugar, aparece la administración centralizada (25%) con una reducción de 16.580 puestos de trabajo.

Dónde se dieron las mayores reducciones

De todas las dependencias y empresas públicas, la que muestra un mayor número de pérdida de empleos es el Correo Argentino, que cuenta con más de 1.400 sucursales en todo el país. Sufrió una reducción neta de 5.374 personas, con relación a los 16.897 empleados que tenía en noviembre de 2023. Para finales de febrero, su dotación pasó a ser de 11.523 personas.

Le sigue Operadora Ferroviaria - sociedad estatal cargo de Trenes Argentinos que opera los ferrocarriles de pasajeros metropolitanos de pasajeros, así como los regionales y de larga distancia en el país - con 3.768 bajas entre despidos, retiros anticipados y desvinculaciones. En noviembre de 2023 tenía una dotación de 23.834 empleados. Hoy es de 20.066.

En tercer lugar aparece la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con 3.375 empleados menos sobre una planta de 22.199 que tenía hace poco más de dos años. Actualmente, la ex AFIP emplea a 18.824 personas.

Luego, se ubica el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con una baja de 2.296 investigadores, becarios y administrativos sobre una dotación de 27.766 que había en noviembre de 2023. Hoy es de 25.470, y enfrenta una crisis por despidos y recortes presupuestarios para la ciencia bajo el actual gobierno.

El top five lo completa el Banco Nación, con 708 sucursales en todo el país, que registró un ajuste en su planta de 2.266 personas, sobre el total de 17.806 que tenía hace dos años y tres meses. Hoy tiene 15.540 empleados.

El Servicio Meteorológico Nacional

El último anuncio de despidos se conoció en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que tiene 130 estaciones de observación en todo el país. Con la decisión tomada de una puesta en marcha de un plan de modernización y restructuración de su operatoria, se dará de baja a 140 personas que trabajan en el SMN. Ennoviembre de 2023 tenía una dotación de 1.164 personas, mientras que a finales de febrero, contabilizaba 987 personas, o sea 177 menos. El achique de la planta fue progresivo a lo largo de los meses. Cada mes la dotación del personal se hacía más chica. En febrero, contabilizaba un total de 987 personas, es decir 177 menos.

La fusión del ENARGAS y el ENRE

Estas dos dependencias tienen a su cargo la regulación y el control de los servicios de gas y energía eléctrica. Funcionaron desde su creación como entes independientes. Entre ambas, sumaban 1.174 empleados en noviembre de 2023. Pero el 7 de julio de 2025 el gobierno dispuso la unificación de ambas en una sola dependencia que, a febrero pasado, tenía 813 empleados: 361 menos.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener

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