Economía

El Banco Central siguió con la compra de dólares, pero las reservas perforaron los USD 46.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 53 millones este martes. Sus tenencias internacionales cayeron por un pago de deuda y una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock

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El BCRA hilvanó 76 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA hilvanó 76 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva 76 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado oficial de cambios, resultado de intervenciones directas y acuerdos con empresas y organismos públicos. Este martes, en un contexto de baja del dólar mayorista, la entidad adquirió USD 53 millones y el acumulado de 2026 se acerca a los 6.900 millones de dólares.

Desde que el nuevo esquema monetario entró en vigor en enero, el BCRA sumó un total de USD 6.872 millones, cifra que representa más de la mitad de la meta anual. Solo en abril, las compras totalizaron USD 2.486 millones, con USD 745 millones absorbidos la última semana. Tanto el martes como el lunes, se percibió una desaceleración en el ritmo de adquisición. El promedio diario de la semana anterior fue de USD 149 millones, mientras que en las primeras dos jornadas hábiles de esta, apenas supera los 50 millones de dólares.

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El organismo ya cubrió el 68% del objetivo fijado para el año, aunque los pagos de deuda del Tesoro —parte de ellos financiados con divisas del propio Central— moderaron el incremento neto de las reservas internacionales.

Para sostener el ritmo de adquisiciones, el BCRA optó por expandir la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. En paralelo, el Tesoro colocó deuda en moneda local para absorber el exceso de liquidez y contener el crecimiento de la base monetaria, con el objetivo de evitar presiones sobre el tipo de cambio y los precios.

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Las proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de dólares comprados a lo largo de 2026 podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones, según la disponibilidad de divisas y la evolución de la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que ambas variables serán determinantes para el resultado de fin de año.

Las reservas perforaron los USD 46.000 millones

Al término de la última rueda cambiaria, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.878 millones, con una baja diaria de 210 millones de dólares. Según fuentes del Banco Central, la caída responde a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de la entidad y a un pago de deuda por 30 millones de dólares.

El máximo de la gestión actual se registró en febrero, cuando el stock trepó a 46.905 millones, el nivel más elevado desde 2018. La contracción posterior responde a los vencimientos de deuda en moneda extranjera y a la variación en el precio de activos como el oro y los bonos, en un contexto internacional de alta volatilidad.

Más allá del aporte del agro, el comportamiento de la deuda corporativa privada será un factor de peso en el flujo de divisas de los próximos meses. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas emitieron obligaciones negociables en el exterior por cerca de 10.000 millones de dólares. Una parte de ese capital ya se liquidó en el mercado local, con efecto estabilizador sobre el tipo de cambio.

En un encuentro con inversores en Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, precisó que entre octubre de 2025 y abril de 2026 las compañías colocaron títulos por USD 9.900 millones, de los cuales USD 6.800 millones ya ingresaron al mercado financiero doméstico. Los USD 3.200 millones restantes aún no se liquidaron y podrían ampliar la oferta de divisas disponibles en el corto plazo.

El dólar cortó la racha alcista

En una jornada en que los operadores aguardaban los resultados de una nueva licitación de bonos en pesos y en dólares del Tesoro —prevista para después del cierre—, el dólar interrumpió cuatro ruedas consecutivas de alzas.

El volumen negociado se mantuvo elevado: USD 572,9 millones en el segmento de contado. El tipo de cambio mayorista retrocedió 12,50 pesos, un 0,9%, y quedó en $1.404,50, con lo que devolvió gran parte de la suba registrada el lunes.

El BCRA estableció el techo de su banda cambiaria en $1.699,98, valor que dejó al tipo de cambio oficial a 295,48 pesos de distancia de ese límite, equivalente a un margen del 21 por ciento.

En ventanillas del Banco Nación, el dólar minorista bajó diez pesos —0,7%— y se ubicó en $1.430, cifra que lo equiparó con el dólar blue, también ofrecido a ese precio para la venta.

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