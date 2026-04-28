Economía

Alimentos más caros: el Banco Mundial prevé una suba del 16% en las materias primas este año

Se debe al impacto del conflicto en Medio Oriente. Los efectos en la Argentina serán mixtos

Guardar
Banco Mundial: “La guerra está golpeando la economía mundial en oleadas acumulativas". REUTERS/Sergey Pivovarov/Archivo
Banco Mundial: “La guerra está golpeando la economía mundial en oleadas acumulativas". REUTERS/Sergey Pivovarov/Archivo

A partir del conflicto en Medio Oriente, tanto los precios internacionales de la energía como de los fertilizantes registraron un fuerte aumento. En consecuencia, según las proyecciones del Banco Mundial, los valores de las materias primas podrían subir 16% este año, lo que se trasladaría a las góndolas a través de un encarecimiento de los alimentos.

El informe Commodity Markets Outlook señaló que los ataques a la infraestructura energética y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 35% del comercio mundial de petróleo crudo transportado por mar, generaron un shock en el suministro del combustible, con una reducción inicial de unos 10 millones de barriles diarios en la oferta global.

PUBLICIDAD

Aun después de moderarse, los precios del petróleo Brent se mantienen un 50% por encima de los registrados a comienzos de 2026. “Se prevé que promedie USD 86 por barril en 2026, frente a los USD 69 en 2025. Estas previsiones asumen que las interrupciones más agudas terminan en mayo y que el transporte marítimo regresa gradualmente a niveles previos a la guerra hacia fin de año″, planteó el Banco Mundial.

Los precios del petróleo Brent se mantienen un 50% por encima de los registrados a comienzos de 2026
Los precios del petróleo Brent se mantienen un 50% por encima de los registrados a comienzos de 2026

Destacó que, en caso de que las instalaciones clave de petróleo y gas sufran mayores daños y los volúmenes de exportación tarden en recuperarse, el barril podría promediar hasta 115 dólares.

PUBLICIDAD

“La guerra está golpeando la economía mundial en oleadas acumulativas: primero a través de precios más altos de la energía, luego de alimentos más caros y, finalmente, de una mayor inflación, lo que elevará las tasas de interés y elevará el costo de endeudamiento”, afirmó Indermit Gill, economista jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del organismo.

“Las personas más pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentos y combustibles, serán las más afectadas, al igual que las economías en desarrollo que ya enfrentan pesadas cargas de deuda. Todo esto es un recordatorio de una dura verdad: la guerra es el desarrollo en reversa”, agregó.

Aunque el alza de los precios de los commodities supone para Argentina un mayor ingreso de divisas debido a su perfil exportador, también eleva los costos del agro y achica sus márgenes.

Sucede que el Banco Mundial espera que los fertilizantes aumenten un 31% este año, impulsados por un incremento del 60% en la urea. El reporte advierte que la asequibilidad de los insumos agrícolas alcanzará su punto más bajo desde 2022, lo que disminuirá los ingresos de los productores y generará riesgos para las próximas cosechas.

El Banco Mundial espera que los fertilizantes aumenten un 31% este año. REUTERS/Cesar Olmedo
El Banco Mundial espera que los fertilizantes aumenten un 31% este año. REUTERS/Cesar Olmedo

De hecho, la Sociedad Rural (SRA) precisó que el mes pasado la urea subió 42% en el mercado local. Además, calculó que la suba del combustible implica un encarecimiento del 3,3% en el costo de cosecha y de entre 6% y 7% en los fletes.

En este contexto, el Banco Mundial advierte que una prolongación de la guerra, junto con una escalada en los valores de los alimentos, “podría empujar a hasta 45 millones de personas adicionales a una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2026”.

En Argentina, durante marzo los alimentos y bebidas avanzaron 3,4%, en línea con el nivel general. Este comportamiento estuvo parcialmente contenido por el menor ajuste de los combustibles en comparación al resto del mundo, debido fundamentalmente al congelamiento de precios en los surtidores de YPF por 45 días. La principal presión dentro del rubro provino de la carne, que en abril desaceleró.

Pero si las tensiones geopolíticas persisten, las cadenas de suministro tendrán importantes dificultades para evitar el traslado de los costos a los consumidores.

Se observa un estante de supermercado abarrotado con diversas marcas de dulces y refrescos. Predominan los colores vivos bajo iluminación natural.
En Argentina, durante marzo los alimentos y bebidas avanzaron 3,4%, en línea con el nivel general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Mundial detalló también que, en las economías en desarrollo, la inflación promediaría 5,1% en 2026, un punto porcentual por encima de lo previsto antes de la guerra y superior al 4,7% del año pasado.

Asimismo, el crecimiento se vería afectado, con una expansión 0,4 puntos menor a la estimada en enero, cuando la proyección se ubicaba en 4%.

En otro orden, Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Banco Mundial y director del Grupo de Perspectivas, aseguró: “La sucesión de shocks a lo largo de la década redujo drásticamente el margen fiscal disponible para responder a la actual crisis histórica de suministro energético”.

“Los gobiernos deben resistir la tentación de aplicar medidas fiscales amplias y no focalizadas que podrían distorsionar los mercados y erosionar los colchones fiscales. En su lugar, deberían centrarse en un apoyo rápido y temporal dirigido a los hogares más vulnerables”, concluyó.

Temas Relacionados

alimentosinflaciónúltimas noticiasmedio oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 28 de abril

La divisa al público es ofrecida a $1.440 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 9 de febrero. El BCRA compró USD 54 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 28 de abril

Caputo aseguró que “la inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”

El ministro de Economía expuso en la apertura de ExpoEfi. Admitió que el dato de actividad de febrero fue malo pero dijo que la economía venía creciendo “con números récord”

Caputo aseguró que “la inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”

Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP a partir de mayo tras la crisis energética mundial

La decisión remodela el panorama de los productores debido al conflicto con Irán y el tránsito vulnerable del petróleo por el paso de Ormuz, así como la volatilidad en los precios

Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP a partir de mayo tras la crisis energética mundial

La industria petrolera de Irán al borde del colapso: almacena crudo en tanques abandonados y busca enviarlo por tren a China

El bloqueo naval de Estados Unidos redujo las exportaciones iraníes de dos millones de barriles diarios a menos de 600.000. Analistas advierten que el país podría quedarse sin capacidad de acopio en menos de dos semanas

La industria petrolera de Irán al borde del colapso: almacena crudo en tanques abandonados y busca enviarlo por tren a China

El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 en respuesta a los dichos de Sturzenegger: qué pasará con los vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza, en medio de los recortes en el organismo

El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 en respuesta a los dichos de Sturzenegger: qué pasará con los vuelos
DEPORTES
PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

Oscar Piastri describió cómo es el vínculo con Lando Norris: “Hay respeto, pero no una amistad genuina”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la multitudinaria exhibición de Franco Colapinto: “Un mensaje a la Fórmula 1″

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Mario Pergolini sorprendió a Eleonora Wexler con un video inédito de su infancia: “¡Qué chiquita que era!”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque ucraniano desató un gran incendio en la refinería de Tuapsé y desencadenó la represalia rusa sobre Kiev

Un ataque ucraniano desató un gran incendio en la refinería de Tuapsé y desencadenó la represalia rusa sobre Kiev

El regreso de un prodigioso: el último poemario de Miguel Hernández se reedita en una nueva versión

La industria petrolera de Irán al borde del colapso: almacena crudo en tanques abandonados y busca enviarlo por tren a China

Tormentas severas amenazan a casi 50 millones de personas con tornados, granizo gigante y 300.000 hogares sin electricidad

Imputaron a “Betito Suárez”, jefe narco de Uruguay, por lavado de activos