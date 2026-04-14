La explicación de Caputo luego del repunte de la inflación en marzo

El ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta en que abril va a desacelerar la inflación.

El tercer mes de 2026 en la Argentina presentó una variación mensual de 3,4% en el índice de Precios al consumidor (IPC) nacional, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra, que refleja la dinámica de los precios en todo el país, se ubicó en un contexto de ajuste y repercusiones provenientes de la coyuntura internacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la evolución de la inflación y a los factores que influyeron en la formación de los precios, poniendo el foco en el denominado “desplome preelectoral en la demanda de dinero” y en la política de orden fiscal y monetario.

En marzo, el IPC nacional mostró una suba de 3,4% en comparación con febrero. Dentro de la composición del índice, la inflación núcleo alcanzó 3,2%, los precios regulados exhibieron una variación de 5,1% y los componentes estacionales registraron una suba de 1%. Estos porcentajes reflejaron los distintos comportamientos de los rubros que integran el IPC y permitieron identificar tendencias diferenciadas dentro del consumo.

En relación a las canastas, Caputo resaltó que la Canasta Básica Alimentaria subió 2,2% en marzo, mientras que en febrero ese incremento fue de 3,2%, siendo esta la que marca la línea de indigencia en Argentina. Por su parte, la Canasta Básica Total aumentó 2,6%, por debajo del 2,7% de febrero. Este descenso en el ritmo de crecimiento de ambas canastas representó un dato relevante para el análisis de la situación social y el poder adquisitivo de la población.

Es que para Caputo la economía argentina atravesó un proceso de corrección de precios relativos. Este fenómeno se evidenció con mayor claridad en los rubros de servicios regulados y en el segmento de carnes y derivados El ajuste de precios en estos sectores respondió a la necesidad de reacomodar tarifas y valores que, históricamente, quedaron rezagados frente a otros componentes del consumo. La dinámica de precios regulados, en particular, tuvo un impacto directo en el índice general y en la percepción de la inflación por parte de los consumidores.

Pero también el mes de marzo estuvo marcado por el efecto de la guerra en Medio Oriente, según señaló el ministro de Economía. Este conflicto internacional provocó repercusiones en los costos de algunos bienes y servicios, fenómeno que también se observó en otros países. Entre los impactos directos de la coyuntura externa, el informe destacó un incremento de 9% en combustibles, subas de 24% en pasajes de avión de cabotaje y un aumento de 22% en el transporte interurbano. Estos datos evidenciaron la influencia de factores exógenos sobre la inflación local y la sensibilidad del índice a los movimientos en la economía global.

Fuente: Infobae en base a datos de Indec

El capítulo Educación registró una suba mensual de 12,1% en marzo. Este aumento, según informó Indec, constituyó el menor para ese mes en los últimos ocho años. El comportamiento de este rubro resultó relevante para las familias que afrontan gastos escolares y para el análisis de la composición del IPC. En el contexto de inicio de clases, la evolución de los precios en educación se convirtió en un dato central para la discusión pública y el seguimiento de la inflación.

El ministro Caputo, enfatizó la importancia de entender la inflación como un fenómeno monetario. El ministro subrayó que el proceso de aceleración o desaceleración de los precios puede responder a variaciones en la oferta monetaria, en la demanda de dinero o en la combinación de ambas variables. En ese sentido, remarcó que el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero, ocurrida durante el período preelectoral del año anterior, todavía influía sobre el comportamiento de los precios.

El funcionario sostuvo que, a medida que se diluya el efecto de esa contracción previa en la demanda de dinero, el orden fiscal y monetario permitirá que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales. Según la explicación oficial, este proceso depende de la disciplina en las cuentas públicas y del control sobre la emisión monetaria, factores que el gobierno considera claves para el anclaje de las expectativas y la estabilidad de precios.

Cómo sigue la inflación

Pero a partir de abril, el ministro Caputo considera que comienzan los mejores 18 meses de las últimas dos décadas de la Argentina, en donde la inflación va a desacelerar y la actividad a crecer. Lo que se coincide con los relevamientos de las consultoras primeras en las primeras semanas del mes en el rubro de alimentos y bebidas, que es el que mayor ponderación tiene en el indicador.

En la primera semana de abril, el informe de LCG mostró que los precios de alimentos y bebidas en supermercados de alcance nacional cayeron 0,4% respecto de la semana previa. Este resultado compensó parcialmente el ascenso observado a fines de marzo y significó retomar un rumbo hacia abajo desde el pico registrado a fines de febrero. El promedio de inflación mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,6%, una baja de 0,7 puntos porcentuales (p. p.) para el período.

En esa misma línea, la consultora EconViews reportó que su relevamiento de precios en la primera semana de abril arrojó una variación promedio de 0% para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. El relevamiento destacó la caída de 2,2% en verduras y un incremento de 0,6% en bebidas. El acumulado de las últimas cuatro semanas fue de 2,3 por ciento.

Las consultoras marcan una desaceleración en la inflación de alimentos y bebidas en las primeras semanas de abril

En la segunda semana del mes, sin embargo, Analytica registró una variación del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados. Y precisó que las menores variaciones semanales correspondieron a las regiones NEA y Patagonia, con un aumento de 0,2%, mientras que Cuyo presentó la suba más alta del país, con 0,5%. Dentro de los alimentos, pescados y mariscos subieron 3,6%, azúcar, dulces y chocolates lo hicieron 2,5%, y los rubros con menor incremento fueron pan y cereales (+0,9%) y otros alimentos, que incluyen salsas y snacks (+1,3%). En el caso de las frutas, el informe registró una baja de 1,1 por ciento.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que dio a conocer el Banco Central (BCRA), la mediana de respuestas del “Top 10″ prevé una inflación de 3,1% para marzo, pero para abril consideran que habrá una desaceleración de los precios y se ubicará en 2,7% y seguirá con esa tendencia a la baja, aunque recién en agosto volverá al 2% mensual. Según datos oficiales y privados, el sendero de desaceleración permanece condicionado por factores internos y externos. La consolidación del ancla fiscal, la postura monetaria y la evolución del tipo de cambio figuran entre los elementos que pueden contribuir a contener el alza de precios en el mediano plazo.