Economía

Crece la preocupación por las importaciones de cerdo en el sector: de qué países provienen

El crecimiento se dio tanto en productos no elaborados como elaborados. Los productores locales piden “nivelar la cancha”

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Vista interior de un granero arqueado con techo de lona blanca donde decenas de cerdos rosados yacen sobre heno, divididos por cercas metálicas
El volumen importado en el primer trimestre de 2026 totalizó 12.581,7 toneladas (Reuters)

El comercio exterior del sector porcino registró un incremento en las importaciones de cortes durante marzo, alcanzando 5.515,9 toneladas, de acuerdo con datos oficiales difundidos por fuentes del sector. Esta cifra representa una suba del 31,37% respecto de febrero y un aumento interanual del 13,92% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según los registros de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA), el volumen importado en el primer trimestre de 2026 totalizó 12.581,7 toneladas, con un valor declarado de 34 millones de dólares. Este monto implica un 10,8% más que el acumulado de igual período del año pasado, reflejando una tendencia sostenida al alza.

Las compras externas se concentraron principalmente en envíos desde Brasil, Chile y Alemania, países que mantienen su posición como los principales proveedores de cortes porcinos para el mercado local.

Carne de cerdo (AdobeStock)
Las compras externas se concentraron principalmente en envíos desde Brasil, Chile y Alemania (AdobeStock)

Por su parte, las importaciones de productos porcinos elaborados alcanzaron en marzo los 64.839 kg, con un valor promedio de USD 9,67 por kilo, lo que representó un incremento interanual trimestral del 1,69%. Estos productos, principalmente jamones y embutidos, provinieron mayormente de España, Italia y Brasil.

En este contexto, Gustavo Lazzari, presidente de CAICHA, señaló “Continuamos viendo que las importaciones de cortes de Brasil presentan un desafío para parte de la cadena porcina. Como hemos dicho anteriormente, no es una problemática exclusiva del eslabón primario, porque cada año que pasa vemos una mayor integración vertical en la cadena, tanto desde la granja hacia el frigorífico como a la inversa. No podemos vivir cerrados a la competencia pero también necesitamos equilibrar la cancha”.

En lo que respecta al consumo interno, las ventas minoristas de carne de cerdo y chacinados aumentaron 1,5% interanual en marzo, sumando tres meses consecutivos de variaciones positivas.

En el primer trimestre, el incremento acumulado fue del 4,5% frente al mismo período del año anterior. El principal motor de este desempeño fue la carne fresca, con un alza interanual del 4,8%, mientras que los chacinados registraron una leve baja del 1,8%.

Gráfico de barras verticales mostrando variaciones porcentuales interanuales de ventas minoristas de carne de cerdo, con meses de 2024 a 2026
Las ventas minoristas de carne de cerdo y chacinados aumentaron 1,5% interanual en marzo (CAICHA)

En cuanto a los precios por categoría, marzo mostró subas en todos los rubros. Los subproductos y fiambres encabezaron los aumentos, con variaciones de 5,9% y 5,1% respectivamente, seguidos por los chacinados (4,1%) y la carne fresca (3,5%).

Por producto, se destacaron los incrementos acumulados en el trimestre de hamburguesas (19%) y salchichas (13%), mientras que el resto de los productos exhibió variaciones más moderadas.

“En conjunto, los datos reflejan un mercado con crecimiento gradual en el consumo y ajustes de precios en línea con la dinámica general de alimentos, con comportamientos diferenciados entre segmentos de productos dentro del sector porcino”, aseguró CAICHA.

Cambio de hábitos

Cabe mencionar que en el transcurso del último año, el consumo de carne vacuna por habitante en Argentina descendió en cinco kilos, mientras que la ingesta de carne porcina aumentó en 1,5 kilos por persona.

Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), este cambio en los hábitos alimentarios responde a la inflación y a las variaciones en los precios relativos de los alimentos, influenciados tanto por factores internacionales como por el efecto directo sobre el presupuesto familiar.

En detalle, el consumo anual per cápita de carne vacuna pasó de 49,5 a 44,5 kilos, al tiempo que en el caso de la carne porcina aumentó a 19,3 kilos por persona. La principal causa es la evolución de los precios: la primera subió 64% en el último año, mientras que la de cerdo, 25%.

Como referencia, en marzo, con un presupuesto de $50.000 se podían adquirir 2,69 kg de carne vacuna, 5,59 kg de cerdo o 10,37 kg de pollo. Esto se basa en precios promedio de $18.564 por kilo para la carne vacuna, $8.944 para el pechito de cerdo y $4.822 para el pollo.

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