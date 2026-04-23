Great Place To Work Industria: cuáles son las mejores empresas argentinas para trabajar en 2026

Los ganadores de Great Place to Work se caracterizan por poner a las personas en el centro

En un contexto en que el clima laboral es cada vez más importante, tanto para las empresas como para los talentos, Great Place to Work (GPTW) difundió su nuevo Ranking de los Mejores Lugares para Trabajar 2026, enfocado en cinco industrias: Publicidad y Marketing, Servicios Financieros y Seguros, Producción y Manufactura, Tecnología y Transporte y Logística.

En esta edición, el informe toma como base las respuestas de más de 20.000 empleados, quienes aportaron su visión sobre el nivel de confianza dentro de las compañías y las oportunidades para desplegar su potencial, sin distinguir cargos ni posiciones.

El relevamiento también incorporó aspectos vinculados a la experiencia diaria de los trabajadores, como la presencia de los valores corporativos, el espacio para sugerir ideas y la capacidad de los líderes para organizar el trabajo cotidiano de manera eficiente.

El informe de GPTW toma como base las respuestas de más de 20.000 empleados

Las empresas participantes deben alcanzar altos puntajes en 5 dimensiones fundamentales para integrar el listado: Credibilidad, Respeto, Compañerismo, Ecuanimidad (percepción de justicia e imparcialidad) y Orgullo.

Aquellas que lo lograron e integraron el podio en 2026 fueron:

Transporte y Logística:

DHL Aeropuertos Argentina ZIM Integrated Shipping Services Gea Logistics Oceanic International Trade LTM Transporte Los Nietos Galeon Logistics Solution Kuehne+Nagel Ruca Logistics

Tecnología:

Pedidos Ya AW BEON.tech Clarika Lenovo Argentina Unitech BASE4 Security WITBOR Webflow Grupo WellTech

Producción y manufactura:

AES Philip Morris Argentina Volkswagen SC Johnson Spraytec Argentina Espert Tigre Bremen Bagues Schneider Electric

Publicidad y Marketing:

ABN Digital Brainlabs Argentina Havas Media Anita & Vega Amplifica La Comunidad PAMPA Agencia Ramped Popcorn Caissa

Servicios Financieros y Seguros:

Banco Patagonia Zurich Santander Seguros Assurant Allianz Bull Market Qualia Seguros Neix Hoggax MetLife Nación Servicios

Las claves del éxito de las empresas en el Top 3

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Transporte y Logística

1 - DHL

Desde DHL señalaron: “Ponemos a las personas en el centro de cada decisión, construyendo día a día una cultura basada en la confianza, la escucha y el liderazgo cercano. Promovemos espacios genuinos de diálogo y comunicación abierta, los cuales fortalecen la transparencia y el sentido de pertenencia”.

Equipo de DHL

“Cuidamos el bienestar integral de nuestros colaboradores con iniciativas de salud física, apoyo emocional, equilibrio entre vida laboral y personal y beneficios extensivos a sus familias, convencidos de que una experiencia positiva impacta directamente en los resultados y cultura”, agregaron.

2 - Aeropuertos Argentina

En Aeropuertos Argentina afirmaron: “Creemos que formar parte del ranking no es solo un reconocimiento, sino la consecuencia de una cultura que se construye todos los días”.

Equipo de Aeropuertos Argentina

“Nuestro diferencial está en cómo ponemos a las personas en el centro de la estrategia y en la capacidad de construir comunidad en una organización federal con casi 3.000 empleados, generando espacios de conexión que trascienden la ubicación o el rol y fortalecen una identidad compartida. A esto se suman iniciativas que impulsan el desarrollo, la movilidad interna y el vínculo cercano con los líderes”, contaron.

3 - ZIM Integrated Shipping Services

En la firma aseguraron: “Somos una empresa que ha logrado un fuerte crecimiento manteniendo un excelente ambiente de trabajo. Siempre enfocados en escuchar las necesidades de los empleados. Nuestro equipo tiene un marcado sentido de pertenencia y este es el motor del servicio al cliente”.

Equipo de Zim Integrated Shipping Services

“Este reconocimiento es un logro de cada uno de los colaboradores que promueven un clima de colaboración y cercanía. Su actitud positiva y apoyo constante fortalecen nuestro espíritu de empresa”, enfatizaron.

Tecnología

1 - Pedidos Ya

2 - AW

Desde la empresa relataron: “En Grupo AW nos transformamos para consolidar el crecimiento y fortalecer la operación. Este cambio surge de una escucha activa a nuestros clientes, pero también del esfuerzo constante en mejorar procesos internos en favor del desarrollo profesional y personal de nuestros colaboradores que, finalmente, son quienes hacen posible esta evolución”.

Equipo de AW

“Nos impulsa un modelo de liderazgo innovador, transversal y consciente, donde la gestión del talento no recae en un único sector, sino que se convierte en una práctica compartida por todas las áreas de la compañía”, sumaron.

3 - BEON.tech

“Lo que nos hace un mejor lugar para trabajar no es una iniciativa aislada, sino una cultura viva, diseñada para una comunidad de talento técnico en constante evolución. En BEON, esa cultura parte de nuestra filosofía de poner a las personas en el centro. Entendemos que el talento técnico no se gestiona como un número, sino como una comunidad con necesidades, motivaciones y objetivos reales”, manifestaron en la tecnológica.

Equipo de BEON.tech

“Combinamos cercanía y estructura con espacios reales de participación, virtuales y presenciales, impulsamos el desarrollo profesional y sostenemos una comunicación directa, transparente y bidireccional que transforma el feedback del equipo en acciones concretas”, añadieron.

Producción y manufactura

1 - AES

En la firma energética indicaron: “El principal diferencial de AES Servicios América es haber logrado integrar excelencia operativa con una experiencia humana de calidad, aun en contextos económicos desafiantes y con altos niveles de exigencia en el servicio”.

Equipo de AES

“Cuando les preguntamos a las personas qué es lo que consideran excepcional de trabajar en la empresa, la respuesta más frecuente responde a los vínculos: la calidez en el trato cotidiano y la manera en que las personas se relacionan entre sí, generando relaciones basadas en el respeto y la confianza, valores profundamente apreciados y sostenidos en el tiempo. Nuestro diferencial no se apoya en acciones aisladas, sino que sostenidas a lo largo del tiempo y alineadas con valores”, expresaron.

2 - Philip Morris Argentina

Desde la tabacalera remarcaron: “Formar parte del ranking GPTW 2026 es el reflejo de una cultura basada en la confianza, el respeto y el desarrollo profesional. Promovemos el bienestar, la diversidad y el trabajo en equipo, y nuestros valores marcan cómo tomamos las decisiones, cómo lideramos y cómo innovamos”.

Equipo de Philip Morris Argentina

“Tener un propósito claro de transformación hacia un futuro libre de humo y una propuesta centrada en las personas hace que trabajar en Philip Morris sea una experiencia que realmente nos distingue y nos llena de orgullo”, destacaron.

3 - Volkswagen

Germano Andrade, director de Recursos Humanos de Volkswagen Argentina, dijo: “Fabricamos autos, camiones, buses, motocicletas y cajas de velocidad en un contexto casi siempre volátil, dentro de una industria pesada y exigente, con miles de personas en planta todos los días. Es en esa tensión cotidiana donde la cultura se pone realmente a prueba. Desde hace años, la compañía sostiene una convicción determinante en organizaciones de su escala: el único motor que no falla es el de la gente que elige estar, que lleva con orgullo el sentido de pertenencia”.

Equipo de Volkswagen

“Con más de 45 años en el país, se reafirma la misma idea todos los días: el vínculo con los colaboradores no es un beneficio accesorio, sino la base sobre la que se construye todo lo demás”, agregó.

Publicidad y Marketing

1 - ABN Digital

“Creemos que se puede construir una empresa que crezca sin volverse fría ni impersonal. Así es como operamos; no conocemos otra forma. Generamos un entorno donde la exigencia es alta, pero también lo es la confianza. Donde se empuja fuerte por resultados sin perder de vista que todo lo hacen personas”, subrayaron en la agencia de marketing digital.

Equipo de ABN Digital

“Desde que éramos 5 hasta hoy, hubo una decisión que no cambió: poner a las personas en el centro. Y eso implica algo concreto: las decisiones no se toman solo pensando en el negocio, sino también en el impacto real en el equipo”, consideraron.

2 - Brainlabs Argentina

En la empresa apuntaron que “el reconocimiento de Great Place to Work refleja el camino de una organización que prioriza a las personas y construye un entorno donde la colaboración y el desarrollo se dan de forma natural”.

Como ejemplo de esa perspectiva, comentaron que hace tres años lanzaron la Academia en Argentina, una iniciativa pensada para potenciar talento en etapas iniciales, ofreciendo una base técnica sólida y acompañamiento cercano.

Equipo de Brainlabs

“Nuestro crecimiento también ha sido impulsado por la incorporación de talento con experiencia, brindándoles la oportunidad de potenciar sus habilidades técnicas y sus capacidades de liderazgo”, añadieron.

3 - Havas Media

El área de recursos humanos del grupo planteó: “El reconocimiento en Great Place to Work no es un objetivo en sí mismo, sino la consecuencia de promover una cultura de protagonismo, donde cada persona se sienta habilitada a producir impacto real en su rol”.

Equipo de Havas

“Esto se traduce en prácticas concretas: proceso de feedback continuo, desarrollo de talento, seguimiento de índices de compromiso para anticipar nuestros puntos de dolor, liderazgo cercano y experiencias que acompañan todo el ciclo del colaborador. El resultado es un entorno de confianza, compromiso y crecimiento sostenido, que es justamente lo que este reconocimiento viene a validar”, explicó.

Servicios Financieros y Seguros

1 - Banco Patagonia

Carlos Ferreyra, gerente ejecutivo de Desarrollo Humano y Clima Organizacional de la entidad, resaltó: “Desde el ingreso, buscamos que cada persona viva la cultura organizacional, se sienta parte del equipo y comience una experiencia laboral con propósito y oportunidades de crecimiento. Uno de nuestros principales motores de desarrollo es el programa de búsquedas internas donde el banco siempre prioriza talento propio para la cobertura de los puestos vacantes”.

Equipo de Banco Patagonia

Asimismo, precisó: “La propuesta formativa de la empresa es amplia y transversal: ofrece programas diseñados para atender las necesidades de capacitación de todos los equipos, con contenidos diversos que apuntan a la adquisición de nuevas habilidades y en alianza con instituciones de primer nivel”.

2 - Zurich Santander Seguros

Desde la aseguradora declararon: “Este reconocimiento refleja lo que vivimos cada día: una cultura construida entre todos, basada en la confianza, el respeto y el trabajo en equipo. La experiencia de los colaboradores se construye a través de la cercanía, la escucha activa, el desarrollo y un entorno colaborativo”.

Equipo de Zurich Santander

“El compromiso con las personas, protegiéndolas y acompañando sus proyectos, se expresa en una forma de trabajar basada en nuestros valores: servicio, excelencia y compromiso”, completaron.

3 - Assurant

En la compañía de seguros recordaron que forman parte del ranking desde hace 14 años y compartieron: “Uno de nuestras principales diferenciales es la cultura que tenemos como organización, que refleja el foco genuino que ponemos en nuestra gente”.

Equipo de Assurant

“Creemos que los resultados sostenibles se logran cuando las personas se sienten valoradas, encuentran sentido en su trabajo y ven oportunidades de aprender y crecer”, cerraron.