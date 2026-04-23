Economía

Great Place to Work: cuáles son las claves para que las empresas mejoren el clima laboral en un contexto económico complejo

La edición del informe anual de GPTW Industrias 2026 analizó los ambientes de trabajo en los principales cinco sectores

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Great Place to Work 2026
GPTW se concentró en 5 dimensiones: Credibilidad, Respeto, Compañerismo, Ecuanimidad y Orgullo (Jaime Olivos)

El clima laboral gana protagonismo en las empresas argentinas, dado que la experiencia diaria de los empleados se convirtió en un factor clave para la competitividad. Por eso, Great Place to Work (GPTW) difundió su nuevo Ranking de los Mejores Lugares para Trabajar, enfocado en cinco industrias: Publicidad y Marketing, Servicios Financieros y Seguros, Producción y Manufactura, Tecnología y Transporte y Logística.

En esta edición, el análisis se hizo en base a datos generados a partir de las respuestas de más de 20.000 colaboradores, considerando su percepción sobre la confianza y las posibilidades para alcanzar su máximo potencial, independientemente del rol que ocupan.

También se tienen en cuenta las experiencias cotidianas de los empleados en relación con la vivencia de los valores de la organización, la oportunidad de presentar nuevas ideas y la capacidad de los líderes para gestionar de manera efectiva las tareas diarias.

“En 2026, algunas industrias ajustaron sus indicadores; otras los mejoraron. Una debutó con resultados que desafían los supuestos sobre lo que es posible en contextos operativos de alta exigencia. Pero, en todas, la brecha con el mercado general sigue siendo pronunciada: más de 20 puntos de diferencia promedio entre las organizaciones del ranking y el amplio universo de empresas argentinas”, resaltó Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.

“Esa brecha no es cosmética. Tiene nombre y apellido: mayor productividad, menor rotación, más innovación, más agilidad ante el cambio. Está claro que las organizaciones que invierten en cultura no lo hacen por convicción filosófica, sino porque los datos de manera consistente demuestran que rinde”, añadió.

A la hora de realizar el listado, la organización se concentró en 5 dimensiones: Credibilidad, Respeto, Compañerismo, Ecuanimidad (percepción de justicia e imparcialidad) y Orgullo.

El informe final asegura que Ecuanimidad es la que muestra mayor dispersión entre industrias y la brecha más amplia con el mercado. En contraposición, Compañerismo presenta los valores más altos en todas las industrias relevadas.

En cuanto a evolución por sectores, desde GPTW indicaron que en Publicidad y Marketing, el Orgullo marcó la mayor caída (−7 puntos) respecto de 2025. En Servicios Financieros, la Ecuanimidad lidera la recuperación (+4), mientras que en Manufactura y Tecnología se necesitan ajustes globales. En el caso de Transporte y logística, los trabajadores manifestaron que requieren Respeto por los tiempos personales.

“En todas las industrias analizadas, el Compañerismo es consistentemente la dimensión con mayor favorabilidad. Resulta el punto de convergencia cultural donde los colaboradores de estas organizaciones sienten que pueden contar con sus pares, se sienten bienvenidos y pueden mostrarse auténticos en el trabajo”, remarcaron.

Como balance general, mencionaron algunos “aprendizajes” de la edición de este año:

  • El contexto impactó, pero no igualó: las industrias respondieron al mismo entorno socioeconómico de maneras radicalmente distintas. “Esto demuestra que es la cultura organizacional, y no solo el contexto, lo que determina el resultado”.
  • La Ecuanimidad es la dimensión más estratégica: en todas las industrias, la percepción de justicia, reconocimiento equitativo y ausencia de favoritismo es la que más separa a las organizaciones excelentes de las demás. “Es también la más difícil de construir ya que requiere coherencia sostenida entre lo que se promete y lo que se practica”.
  • El Compañerismo sostiene todo lo demás: esta es la dimensión más alta en todas las industrias. “Cuando los vínculos entre los colaboradores son genuinos, la organización puede atravesar tensiones sin que la cultura se fracture, lo que lo posiciona como el amortiguador cultural más poderoso”.
  • La nueva industria desafía los supuestos: Transporte y Logística debuta con el puntaje de Compromiso más alto del ranking y el promedio general más elevado. “La excelencia cultural no depende del sector, sino de las decisiones de liderazgo”.
Great Place To Work
Alustiza: “En 2026, algunas industrias ajustaron sus indicadores; otras los mejoraron". Jaime Olivos

En este marco, GPTW diseñó estrategias para que las empresas se conviertan en mejores lugares para trabajar.

Entre las claves, aparece la necesidad de transparentar los criterios de reconocimiento, ascensos y distribución de beneficios. Lo importante es garantizar parámetros visibles y consistentes.

En este sentido, el reconocimiento cotidiano, más allá de las instancias formales, resulta imprescindible para alcanzar buenos resultados.

Además, señalaron que conectar el trabajo individual con el impacto colectivo marca una diferencia, ya que las personas necesitan comprender cómo su aporte trasciende su tarea.

En ese proceso, el rol de los líderes es central para construir propósito a partir de las conversaciones diarias.

En modelos híbridos y remotos, el respeto por los tiempos personales debe gestionarse de manera activa. GPTW cree que la autonomía no asegura equilibrio, sino que requiere acuerdos explícitos y un seguimiento genuino desde el liderazgo.

Por otra parte, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace constituye un activo tan valioso como frágil. En contextos de incertidumbre, la comunicación honesta —incluso ante noticias difíciles— genera más confianza que el silencio.

Finalmente, la organización subrayó que el compañerismo no debe darse por sentado. Los vínculos entre colaboradores requieren espacios, rituales y momentos de construcción colectiva deliberada, especialmente en entornos remotos, donde estas instancias deben diseñarse de forma explícita.

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