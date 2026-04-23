América Latina

Un ministro de Bolivia pide disculpas públicas al embajador de Francia tras las críticas a la aerolínea estatal BoA

El ministro de Obras Públicas se disculpó con el embajador Olivier Fontan, que el lunes denunció haber sufrido demora en un vuelo y un retraso de 24 horas en la entrega de su equipaje

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Dos hombres, uno de ellos hablando ante un micrófono con camisa azul y chaqueta oscura, y otro con traje gris y corbata roja, en una sala de conferencias
El ministro de Obras Públicas (d) brinda una conferencia de prensa. Imagen de archivo.

El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora, pidió disculpas al embajador de Francia en su país, Oliver Fontan, quien sufrió demoras en un vuelo y en la entrega de su equipaje durante un viaje en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

“El embajador es una de las personas que ha tenido problema con su maleta y quiero pedirle disculpas no solo a él sino a todos los bolivianos”, manifestó Zamora en una conferencia de prensa.

La declaración del funcionario se da luego de que el embajador denunciara a través de las redes sociales los problemas que tuvo con el servicio de la aerolínea estatal. Sin precisar el destino ni la fecha del viaje, Fontan señaló que la compañía modificó el horario de su vuelo sin notificación previa y no embarcó el equipaje de ninguno de los pasajeros que iban en el avión.

Según su relato, las maletas fueron entregadas el día después. “24 horas perdidas, agenda desorganizada, por irresponsabilidad, incompetencia. ¿O tal vez, a este nivel de competencia, sabotaje? Y, por supuesto, ni explicación ni disculpa”, finaliza el mensaje del embajador francés.

Hombre con gafas, barba y traje oscuro habla en un micrófono en un evento. Detrás, una pared blanca con texto azul parcial y gráficos de edificios
Un ejecutivo de la aerolínea estatal de Bolivia se dirige a la prensa durante una conferencia, compartiendo actualizaciones sobre las operaciones y planes futuros de la compañía.

Tras viralizarse esta denuncia, el ministro responsable de las empresas estatales se disculpó y justificó el retraso a factores externos. “Lo que estamos haciendo en esta nueva administración es que no pase de nuevo, pero hay efectos que uno no puede controlar como ser el tema climatológico”, indicó Zamora.

El ministro extendió las disculpas públicas a todos los afectados con ese vuelo y calificó los inconvenientes como “un hecho aislado”.

Boliviana de Aviación es una empresa que a menudo está en el ojo de la tormenta por reclamos por demoras, fallas en la entrega de equipaje y precios elevados en comparación con rutas similares de otros países. Fue creada en 2007, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), y es prácticamente un monopolio en el mercado de vuelos domésticos.

Cuando asumió el gobierno de Rodrigo Paz, el ministro Zamora denunció que hubo una mala gestión de la compañía en años anteriores y reveló una serie de irregularidades, entre ellas la falta de aeronaves disponibles para cumplir con el cronograma de vuelos, lo que provocaba los recurrentes retrasos.

Un avión de Boliviana de Aviación (BoA) blanco y azul está en la pista de un aeropuerto con montañas borrosas y cielo nublado al fondo
Un avión de Boliviana de Aviación (BoA) en la pista de un aeropuerto, con montañas visibles en el fondo, simbolizando la expansión de sus rutas.

En los cinco meses de gestión del nuevo gobierno, se ha incrementado la flota de aviones y se han anunciado acciones para reestructurar la empresa e incorporar nuevas aerolíneas al mercado.

La denuncia del embajador francés coincidió con el cambio del gerente de la aerolínea. Este lunes fue posesionado Eduardo Valdivia en reemplazo de Juan José Galvarro, que había asumido en noviembre pasado.

El ministro Zamora negó que la destitución de Galvarro fuera motivada por irregularidades y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la compañía. “Fue una decisión del Ministerio dar un siguiente paso a lo que queremos con BoA, por eso es que estuve hace un tiempo atrás viendo otro perfil. Me llegó el perfil de Eduardo, que me impresionó y es lo que yo quería para lo que se viene con BoA (…) no necesitas hacer algo malo para dar un cambio, Juan José hizo un gran trabajo”, afirmó el ministro.

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