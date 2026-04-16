Economía

Mega acelera inversiones para exportar más gas y derivados por la crisis en Medio Oriente

La compañía, participada por YPF, Petrobras y Dow, amplió en un 50% la capacidad de su planta en Bahía Blanca para procesar líquidos del gas de Vaca Muerta y responder a la mayor demanda internacional en medio de las tensiones por la guerra

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El 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos, en línea con el perfil exportador del shale argentino
El 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos, en línea con el perfil exportador del shale argentino (Compañía Mega)

El crecimiento sostenido de la demanda global de gas y derivados, así como el objetivo de la petrolera de mayoría estatal YPF de convertir a la Argentina en un gran exportador de energía para 2030, llevó a Compañía Mega a acelerar un ambicioso plan de inversión. Articulado sobre la infraestructura clave de Vaca Muerta, la empresa que procesa el 50% del gas que sale de la Cuenca Neuquina, ya se presentó al RIGI y evalúa más desembolsos en el marco de un plan de 650 millones de dólares.

Según explicó Tomas Córdoba, CEO de la empresa, a partir de la expansión de su planta de fraccionamiento en Bahía Blanca, Mega ampliará su capacidad para responder a la reconfiguración del mercado internacional impulsada hoy por el impacto de la guerra en Medio Oriente, pero en el corto plazo por la transición energética.

“El escenario global, donde la seguridad de abastecimiento energético es prioritaria tras la guerra en Medio Oriente, posiciona a la Argentina como proveedor confiable y competitivo, con contratos ya suscriptos y una demanda internacional en crecimiento”, explicó Córdoba. El modelo de contratación mantiene a Petrobras como cliente central del GLP, con acuerdos a dos o tres años, pero, según reveló el ejecutivo, Mega reserva una fracción de la producción -alrededor del 20%- para operaciones adicionales y para explorar nuevos mercados.

La empresa, cuyos accionistas son YPF (38%); Petrobras (34%) y Dow (28%), está próxima a inaugurar una obra clave en su planta de Bahía Blanca que le permitirá aumentar en un 50% su capacidad de separación de NGLs. La actividad principal de la compañía es justamente el tratamiento y separación de los compuestos que conforman al gas natural que llega desde Vaca Muerta. Estos, luego de un tratamiento específico, se comercializan por separado, principalmente en el mercado externo. De esta manera, según Córdoba, “es un negocio que multiplica el precio del gas. Por eso se monetiza por encima del precio de la materia prima”.

El incremento en la capacidad de tratamiento de Mega es posible gracias a la incorporación de un nuevo tren de fraccionamiento, idéntico al original, cuyo inicio de operaciones está previsto para abril. Esta obra implicó una inversión de USD 260 millones y es anterior a la presentación de la empresa en el RIGI.

El nuevo tren permite procesar hasta 2.500 toneladas diarias adicionales de líquidos del gas, aunque actualmente opera al 32% de esa capacidad por limitaciones en el bombeo, una restricción que se prevé resolver con la incorporación de dos nuevas estaciones en el poliducto entre Neuquén y Buenos Aires. El objetivo para 2028 es alcanzar el máximo de procesamiento diario y, de este modo, elevar las exportaciones en aproximadamente USD 200 millones. De hecho, el 80% del volumen incremental estará destinado al mercado externo.

El proyecto incluye nuevas plantas, ampliaciones y obras en cuatro provincias para aumentar la capacidad de transporte y procesamiento
El proyecto incluye nuevas plantas, ampliaciones y obras en cuatro provincias para aumentar la capacidad de transporte y procesamiento (Compañía Mega)

Según confirmó Córdoba, la inversión total para este proyecto quinquenal asciende a USD 650 millones, de los cuales USD 360 millones corresponden a la presentación realizada ante el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), actualmente en evaluación.

Reconversión del sector energético argentino

Córdoba puntualizó que Compañía Mega procesa en la actualidad 4.800 toneladas diarias de líquidos de gas, con proyecciones de alcanzar el tope técnico del nuevo tren en 2028. Alrededor de 2.500 toneladas diarias de la ampliación serán destinadas a la exportación. Tanto la gasolina natural como la mayor parte del Gas Licuado de Petróleo (GLP) —propano y butano— generados serán destinados a mercados internacionales, ya que la demanda local de gasolina es nula y el mercado interno de GLP está completamente cubierto.

La planta de Compañía Mega en Bahía Blanca funciona como una destilería: recibe la mezcla líquida de gas, la separa en un proceso escalonado (etano, propano, butano y gasolina natural) mediante columnas especializadas y el subproducto principal, el etano, abastece mayormente a la industria petroquímica local, en particular a Dow, que utiliza el 60% del suministro (el 40% restante lo provee TGS). Aunque el mercado de etano está orientado exclusivamente al consumo interno y aún no se exporta debido a la ausencia de infraestructura de licuefacción, Córdoba prevé que Argentina podría desarrollar en el mediano y largo plazo un segmento de exportación de este producto.

El modelo de contratación mantiene a Petrobras como cliente central del GLP, con contratos a dos o tres años, pero, según reveló Córdoba, Mega reserva una fracción de la producción para operaciones adicionales y exploración de nuevos mercados. Los productos derivados —GLP, propano, butano y gasolina natural— cotizan a precios internacionales, sin correlación directa con el crudo Brent, dada la diferencia en los mercados de abastecimiento.

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