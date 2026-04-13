Economía

Bajó la informalidad laboral en el cierre de 2025: cuáles son los grupos etarios y los sectores económicos más afectados

El empleo informal afectó al 43% de los trabajadores en el cuarto trimestre del año pasado, según el Indec. Entre los hombres, se ubicó en 41,8%, mientras que entre las mujeres ascendió a 44,5%

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Un obrero trabaja sobre el tejado de un edificio en construcción. (Canva)
Un obrero trabaja sobre el tejado de un edificio en construcción. (Canva)

La Argentina cerró 2025 con una leve disminución en la tasa de informalidad laboral, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento correspondiente al cuarto trimestre mostró que el empleo informal abarcó al 43,0% de la población ocupada, una leve reducción respecto del 43,3% que había tocado en el tercer trimestre del año previo. No obstante, a nivel interanual se registró un incremento de un punto porcentual.

Este fenómeno refiere al conjunto de personas ocupadas, ya sean independientes o en relación de dependencia, que desarrolla sus actividades al margen de las normas que las regulan.

De acuerdo con el reporte del Indec, la baja en la informalidad se experimentó de manera heterogénea entre los distintos grupos etarios y ramas de actividad económica. El segmento de trabajadores hasta 29 años sigue registrando la mayor proporción de empleo no registrado (58,4%). En el grupo de 30 a 64 años, la informalidad afecta al 37,6% mientras que en la franja etaria de 65 años en adelante, el porcentaje se eleva a 58 por ciento. Además, el 44,5% de las mujeres trabaja de manera no formal y la cifra desciende a 41,8% en el caso de los varones.

Por sector económico, el informe destaca que el servicio doméstico y la construcción se mantienen como los sectores con mayor prevalencia de empleo informal. El servicio doméstico presenta el valor más elevado, con un 78,0% de trabajadoras sin aportes jubilatorios. La construcción muestra una tasa de informalidad del 73,8%, mientras que hoteles y restaurantes alcanzan el 59,7 por ciento y comercio el 52,6 por ciento. En cambio, los sectores con menor incidencia de empleo informal son enseñanza (14,0%) y servicios sociales y de salud (20,8%).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El servicio doméstico presenta el valor más elevado de informalidad, con un 78%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis por categoría ocupacional, el trabajo cuenta propia representa un foco central de informalidad: el 63,3% de quienes se desempeñan bajo esta modalidad lo hace fuera del marco legal. Entre los trabajadores dependientes, la informalidad afecta al 36,7%, según el relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El impacto de la informalidad varía también según el tamaño del establecimiento. En unidades de hasta cinco personas, el 69,5% de los ocupados lo hace de manera informal, mientras que en empresas de más de cuarenta empleados la proporción desciende al 7,4 por ciento. El informe subraya que la informalidad laboral se concentra en los sectores con menor calificación ocupacional, superando el 65% entre los puestos no calificados.

Durante el último año, la tendencia general muestra una estabilización y, en algunos sectores, señales de retroceso en la informalidad. La industria manufacturera cerró 2025 con una tasa del 37,2%, el comercio con 52,6%, mientras que otras ramas de servicios se ubicaron en torno al 32,9 por ciento. En contraste, el sector de servicio doméstico no registró variaciones significativas respecto al período previo.

El informe del Indec también revela que la reducción de la informalidad no fue homogénea y se observa un aumento sostenido del empleo registrado en algunas actividades, mientras que persisten altos niveles de desprotección social en otras. El organismo oficial estima que el 56,9% de la población ocupada accede hoy a empleo formal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El desempleo aumentó 1,1 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2025 y el mismo período de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentó la desocupación en 2025

Durante el cuarto trimestre de 2025, la desocupación registró un aumento, de acuerdo con la información difundida por el Indec. El porcentaje de personas sin empleo, disponibles y en búsqueda activa, alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, lo que representa una suba de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo lapso de 2024.

En los últimos tres meses del año anterior, la cantidad de personas en condiciones de trabajar (22,72 millones) creció en 69.300 respecto al trimestre previo. La cantidad de ocupados llegó a 21,08 millones, experimentando una disminución de 142.600, mientras que el número de desocupados se elevó en 211.900, alcanzando a 1,64 millones.

Al comparar los datos con el cuarto trimestre de 2024, la fuerza laboral mostró un alza de 138.200 personas, el empleo se redujo en 107.600 y el desempleo sumó 245.700 trabajadores adicionales, según la proyección nacional realizada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sobre 31 aglomerados urbanos y 47,7 millones de habitantes.

El incremento del desempleo afectó de manera más marcada a la población joven. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la tasa de desocupación se incrementó en 3 puntos porcentuales, mientras que entre los varones de esa misma franja el alza fue de 3,7 puntos. En los rangos de 30 a 64 años, tanto en mujeres como en varones, los niveles de desocupación se mantuvieron sin cambios relevantes.

Según la actividad desempeñada en el último empleo, la construcción concentró el mayor porcentaje de personas desempleadas, con un 19,3 por ciento. El comercio representó el 16%, seguido por el servicio doméstico con el 11,3% y la industria manufacturera con el 9,7 por ciento. Las demás ramas de actividad sumaron el 42,9% restante.

En cuanto a la distribución geográfica, los Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos encabezaron la lista con una tasa de 9,5%, por encima del promedio nacional. En sentido opuesto, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y Gran San Luis registraron los valores más bajos, con 0,6%, 1,3% y 1,5% respectivamente.

Al analizar los datos por regiones, Gran Buenos Aires mostró la mayor tasa de desocupación con 8,6%, seguido de la región pampeana (7,7%), el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).

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