Economía

Un año sin cepo a las personas: cuántos dólares compraron los argentinos y qué pasó con el tipo de cambio

Desde abril de 2025, el tipo de cambio creció muy por debajo de la inflación y se aceleró la compra de billetes por parte de los individuos. mientras se debate el futuro de las restricciones a empresas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde la salida del cepo cambiario a las personas, los residentes compraron más de USD 31.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una semana dominada por el dato de inflación de marzo, que exhibió una aceleración respecto al mes previo, quedó en segundo plano un hecho de relevancia: se cumplió un año desde la eliminación del cepo cambiario para personas físicas. Desde abril de 2025, los residentes compraron más de USD 31.000 millones y el tipo de cambio aumentó, aunque por debajo de la inflación. El próximo paso del Gobierno es remover las restricciones a las empresas, aunque no aparece como un tema en la agenda de corto plazo.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Javier Milei hizo mención al primer aniversario sin cepo a la compra de divisas por parte de los ciudadanos. El jefe de Estado definió a los controles cambiarios como “herramientas de control, saqueo y empobrecimiento” y destacó que desde entonces “el dólar no se disparó”.

“La salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero. Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos”, concluyó el Presidente.

La salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero. Eso es libertad (Milei)

Los controles de cambios se habían reinstaurado durante el final del gobierno de Mauricio Macri con el objetivo de contener la volatilidad pre y post electoral de 2019, al decidir la sociedad en las urnas el fin del mandato.

A lo largo de la gestión de Alberto Fernández, se endurecieron las restricciones para operar en el mercado libre de cambios para evitar mayor presión sobre el proceso inflacionario, que llegó a los tres dígitos porcentuales en la tasa anual.

Desde el desarme del corset cambiario en abril del año pasado, el tipo de cambio minorista avanzó 11,83%, al pasar de $1.233 a $1.380 y en el segmento mayorista 13,16% al aumentar de $1.200 a los $1.358 actuales. La inflación acumulada en ese período fue 32,61%. Se apreció el peso entre 15% y 16 por ciento.

Cronología de las compras

En febrero de 2026, último dato disponible del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las compras brutas de dólares por parte de particulares sumaron USD 2.368 millones, mientras que las ventas alcanzaron a USD 280 millones. Más de 1,4 millones de personas compraron moneda extranjera, y cerca de 718.000 realizaron ventas.

Respecto a enero, se registró una disminución de USD 245 millones en las operaciones de compra. Aunque la demanda se mantiene elevada, las cifras distan del máximo observado en septiembre, cuando las compras superaron los 5.000 millones de dólares.

Al reabrirse parcialmente el mercado oficial, cerca de un millón de personas participaron en operaciones de compra

En abril del año pasado, tras la flexibilización de los controles cambiarios para los ahorristas, la compra de moneda extranjera por parte de personas físicas totalizó USD 2.077 millones, según el informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA. Al reabrirse parcialmente el mercado oficial, cerca de un millón de personas participaron en operaciones de compra.

En los meses posteriores, la demanda de dólares mostró una tendencia creciente: en mayo se compraron USD 2.283 millones; en junio, USD 2.468 millones; y en julio, 3.473 millones de dólares. En agosto, la cifra bajó a USD 2.448 millones, pero septiembre de 2025 marcó el punto más alto del año con USD 5.130 millones, en un contexto de fuerte dolarización por el clima preelectoral.

Durante octubre, el mes de las elecciones legislativas, el volumen operado se mantuvo elevado, aunque con una leve baja a 4.731 millones de dólares. En noviembre, las adquisiciones descendieron de forma marcada a USD 1.597 millones, con poco más de 1,1 millones de personas comprando dólares.

Diciembre mostró una reactivación en la demanda, con USD 2.186 millones adquiridos por cerca de 1,5 millones de individuos. En enero de 2026, las compras alcanzaron los USD 2.613 millones, con 1,6 millones de compradores. Desde la reapertura del mercado cambiario, el total de compras de divisas en el canal formal alcanzó los 31.373 millones de dólares.

En cuanto a las ventas de dólares realizadas por particulares tras la flexibilización del cepo, estas sumaron USD 4.368 millones, lo que deja un saldo neto de compras de 27.005 millones de dólares. Si se suman las transferencias de divisas del sector privado no financiero clasificadas como “sin fines específicos”, el monto desde la apertura parcial se eleva a 37.731 millones de dólares.

¿Liberación total del cepo cambiario?

El equipo económico avanza con cautela a la hora de pensar en la remoción total de las restricciones. De hecho, relajó algunas de las vigentes como eliminar los topes para extraer dólares con tarjeta de crédito en el exterior y que los individuos físicos que exportan bienes ya no están obligados a liquidar los cobros de esas exportaciones. Sin embargo, endureció otras como el rulo que dejaba una ganancia a quienes especulaban con el arbitraje entre el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL).

El equipo económico avanza con cautela a la hora de pensar en la remoción total de las restricciones. De hecho, relajó algunas
El equipo económico avanza con cautela a la hora de pensar en la remoción total de las restricciones. De hecho, relajó algunas

El equipo económico planea que la eliminación completa de las trabas a empresas ocurra en un momento de estabilización del tipo de cambio y las demás variables de la economía, ya que una eventual reimposición de las trabas podría ser peor. Como ejemplo cercano, tienen lo que le sucedió a la gestión de Macri, que se vio obligada a reinstaurar el cepo debido a las turbulencias electorales del último año de mandato.

Voces como las del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, piden la liberación total al entender que mejoraría el flujo de divisas, pero con un tipo de cambio algo más alto. Por el momento, la administración libertaria privilegia la estabilidad cambiaria como ancla para contener los precios, basada en la consolidación del superávit fiscal.

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