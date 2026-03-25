Economía

Joaquín Cottani, ex viceministro de Caputo: “Es necesario un reseteo cambiario y monetario”

El ex secretario de Política Económica consideró que el programa económico requiere de una recalibración para bajar las tasas de interés y la morosidad. Además, descartó un camino gradualista y puso el foco en el ingreso de capitales

Guardar
El ex viceministro de Economía,
El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, consideró que no hay lugar para el gradualismo en Argentina.

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, planteó que la Argentina necesita un “cambio de paradigma monetario y cambiario”, para sortear los desafíos actuales y evitar el estancamiento. Además, consideró que “no hay lugar para el gradualismo” y anticipó un mayor ingreso de capitales si se levantan las restricciones cambiarias.

El análisis de Cottani, quien formó parte del equipo económico actual hasta julio de 2024, apuntó a la posibilidad de que el Gobierno altere su hoja de ruta y relegue la meta de reducir la inflación a menos de 1% mensual, priorizando la reactivación. Bajo esta lógica, sostuvo que “bajar la tasa de interés puede resolver el problema de la morosidad”. El ex funcionario advirtió que esta estrategia exige un rediseño profundo, capaz de convivir con otras prioridades de la gestión: “Tiene que ser un reseteo, un cambio de paradigma, cambiario y monetario, que no afecta ninguna de las otras cosas que en las que el Gobierno debe seguir trabajando, como las reformas estructurales”, afirmó.

Según su visión, el éxito de la política económica depende de la firmeza con la que se adopten las transformaciones. “Es necesario que se haga con fuerza y con convicción, y no con titubeo”, subrayó Cottani. En su opinión, el Ejecutivo “parece haberse convencido de que hay que hacer una política monetaria más laxa, a pesar de que los shocks externos y la propia inercia juegan en contra”. El ex viceministro planteó dudas sobre el alcance de este cambio de rumbo: “Vamos a ver hasta dónde llega”.

Durante una entrevista con el canal de stream Ahora Play, Cottani atribuyó el reciente relajamiento monetario a la estabilidad del tipo de cambio y a una mayor oferta de dólares en el mercado. “Lo hace porque el tipo de cambio está estable y tranquilo en un contexto de oferta de dólares”. El economista advirtió, no obstante, sobre los riesgos de intervenir en el mercado cambiario o controlar otras variables sensibles, como las tarifas de servicios públicos. “Si eso cambia y el Gobierno trata de intervenir para que el tipo de cambio no se deprecie o trata de controlar algunas otras variables, como podrían ser tarifas, en ese caso volvemos a lo mismo. Por eso es tan importante dejar que el mercado actúe”, señaló.

Joaquín Cottani formó parte del
Joaquín Cottani formó parte del gabinete económico hasta julio de 2024.

El ex viceministro fue contundente al rechazar la estrategia del gradualismo, a la que atribuyó los magros resultados de las gestiones anteriores en materia monetaria y cambiaria. “No veo que haya mucho lugar para el gradualismo, porque el gradualismo en lo monetario y cambiario es lo que hemos tenido hasta el momento. Yo creo que se impone”, sostuvo Cottani.

Al referirse a los riesgos asociados a este enfoque, reconoció que uno de los principales desafíos sería enfrentar una depreciación del tipo de cambio sin lograr la esperada entrada de capitales. “Hay un montón de promesas y de voluntades de traer crédito a la Argentina en sectores que se van a continuar expandiendo bien, pero no son cosas que tengan fechas determinadas”, precisó. Según sus palabras, las decisiones de inversión dependen de las condiciones macroeconómicas y del nivel del tipo de cambio: “Esto obviamente hay una sensibilidad a qué tipo de cambio y en qué condiciones macroeconómicas van a venir esos capitales”.

Cottani manifestó su confianza en que una apertura total del mercado financiero favorecería el ingreso de divisas. “Casi no tengo ninguna duda que va a haber un efecto de entrada de capitales más que de salidas de capitales si se da la libertad para que el mercado opere”, expresó. Al mismo tiempo, hizo referencia a las objeciones del ministro de Economía, Luis Caputo: “Ahora, Caputo dice: ‘no, pero el mercado de dólares es muy chico’. ¿Por qué va a ser chico si los argentinos en lo único que piensan es en el dólar? Bueno, en parte porque todavía hay cepos y en parte porque todavía hay dudas sobre si los cepos que se liberaron no se van a volver a implementar”.

En cuanto a la relación entre controles cambiarios y confianza del mercado, Cottani advirtió: “Porque si la balanza de pagos no cierra, hay dos alternativas: no acumular reservas o la otra sería volver a poner controles de cambio a las personas”.

Temas Relacionados

Joaquín CottaniLuis CaputoDólarInflaciónMorosidadTasas de interésCepo cambiarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Borrar la app para evitar deudas y otras 5 creencias erradas que perjudican a los usuarios de billeteras digitales

Muchos mitos circulan en grupos y redes sociales sobre la forma en que funcionan los créditos en plataformas financieras digitales. La desinformación puede generar problemas legales y económicos para miles de personas

Borrar la app para evitar

Desde hoy, los bancos cambian de horario en 108 municipios bonaerenses

Las sucursales de múltiples entidades modifican sus turnos de atención al público y retoman la franja habitual en numerosos distritos del interior provincial

Desde hoy, los bancos cambian

El consumo masivo profundizó su caída en febrero: cuáles fueron los rubros y los canales más golpeados

El segundo mes del año profundizó la tendencia negativa en ventas, con caídas extendidas en formatos tradicionales y una expansión marcada del segmento online

El consumo masivo profundizó su

Cayó 17% la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en CABA durante febrero

Pese a la baja interanual, la actividad mostró una recuperación del 4,2% en comparación con enero. La caída en el segmento de créditos hipotecarios impactó de manera directa en el volumen total de transacciones

Cayó 17% la cantidad de

El mercado automotor se recupera, tras dos meses en baja: cómo cerraría la venta de 0 km en marzo

A sólo una semana de que termine el mes, el mercado automotor mantiene la recuperación tras un primer bimestre flojo. Cambia el líder y un nuevo modelo ya pelea por el primer puesto de su segmento

El mercado automotor se recupera,
DEPORTES
Las perlitas del Argentina-Brasil en

Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Lo pisaron en plena carrera, logró terminar la prueba y salió en camilla: el accidente en el Mundial de atletismo que recorre el mundo

La pareja de argentinos que convirtió al Miami Open en un ritual de vida: viajan como voluntarios desde hace más de 20 años

TELESHOW
Marta Fort respondió a las

Marta Fort respondió a las críticas sobre su futuro académico y laboral: “No estudio nada, ¿algún problema?"

Las vacaciones de Muni Seligmann en familia en Europa después del susto por el accidente de su hijo Vicente

El cumpleaños más íntimo de Adrián Suar: el romántico gesto de Rocío Robles en una noche especial

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: reclamos por faltas de sus hijas al colegio y la multa millonaria que pide

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador será sede de

El Salvador será sede de un encuentro internacional para impulsar la economía digital en 2026

Más de 80 kilos de cocaína, heroína y fentanilo valuados en USD 2,2 millones fueron incautados en frontera

El polibolo, la “ametralladora” romana que desafió las murallas de Pompeya

Migrante intentó cruzar ilegalmente a EEUU oculto en un tanque de gasolina y terminó detenido con quemaduras

Científicos fabricaron esófagos funcionales en laboratorio y lograron que cerdos puedan tragar