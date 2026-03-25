Joaquín Cottani, ex viceministro de Caputo: “Es necesario un reseteo cambiario y monetario”

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, consideró que no hay lugar para el gradualismo en Argentina.

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, planteó que la Argentina necesita un “cambio de paradigma monetario y cambiario”, para sortear los desafíos actuales y evitar el estancamiento. Además, consideró que “no hay lugar para el gradualismo” y anticipó un mayor ingreso de capitales si se levantan las restricciones cambiarias.

El análisis de Cottani, quien formó parte del equipo económico actual hasta julio de 2024, apuntó a la posibilidad de que el Gobierno altere su hoja de ruta y relegue la meta de reducir la inflación a menos de 1% mensual, priorizando la reactivación. Bajo esta lógica, sostuvo que “bajar la tasa de interés puede resolver el problema de la morosidad”. El ex funcionario advirtió que esta estrategia exige un rediseño profundo, capaz de convivir con otras prioridades de la gestión: “Tiene que ser un reseteo, un cambio de paradigma, cambiario y monetario, que no afecta ninguna de las otras cosas que en las que el Gobierno debe seguir trabajando, como las reformas estructurales”, afirmó.

Según su visión, el éxito de la política económica depende de la firmeza con la que se adopten las transformaciones. “Es necesario que se haga con fuerza y con convicción, y no con titubeo”, subrayó Cottani. En su opinión, el Ejecutivo “parece haberse convencido de que hay que hacer una política monetaria más laxa, a pesar de que los shocks externos y la propia inercia juegan en contra”. El ex viceministro planteó dudas sobre el alcance de este cambio de rumbo: “Vamos a ver hasta dónde llega”.

Durante una entrevista con el canal de stream Ahora Play, Cottani atribuyó el reciente relajamiento monetario a la estabilidad del tipo de cambio y a una mayor oferta de dólares en el mercado. “Lo hace porque el tipo de cambio está estable y tranquilo en un contexto de oferta de dólares”. El economista advirtió, no obstante, sobre los riesgos de intervenir en el mercado cambiario o controlar otras variables sensibles, como las tarifas de servicios públicos. “Si eso cambia y el Gobierno trata de intervenir para que el tipo de cambio no se deprecie o trata de controlar algunas otras variables, como podrían ser tarifas, en ese caso volvemos a lo mismo. Por eso es tan importante dejar que el mercado actúe”, señaló.

Joaquín Cottani formó parte del gabinete económico hasta julio de 2024.

El ex viceministro fue contundente al rechazar la estrategia del gradualismo, a la que atribuyó los magros resultados de las gestiones anteriores en materia monetaria y cambiaria. “No veo que haya mucho lugar para el gradualismo, porque el gradualismo en lo monetario y cambiario es lo que hemos tenido hasta el momento. Yo creo que se impone”, sostuvo Cottani.

Al referirse a los riesgos asociados a este enfoque, reconoció que uno de los principales desafíos sería enfrentar una depreciación del tipo de cambio sin lograr la esperada entrada de capitales. “Hay un montón de promesas y de voluntades de traer crédito a la Argentina en sectores que se van a continuar expandiendo bien, pero no son cosas que tengan fechas determinadas”, precisó. Según sus palabras, las decisiones de inversión dependen de las condiciones macroeconómicas y del nivel del tipo de cambio: “Esto obviamente hay una sensibilidad a qué tipo de cambio y en qué condiciones macroeconómicas van a venir esos capitales”.

Cottani manifestó su confianza en que una apertura total del mercado financiero favorecería el ingreso de divisas. “Casi no tengo ninguna duda que va a haber un efecto de entrada de capitales más que de salidas de capitales si se da la libertad para que el mercado opere”, expresó. Al mismo tiempo, hizo referencia a las objeciones del ministro de Economía, Luis Caputo: “Ahora, Caputo dice: ‘no, pero el mercado de dólares es muy chico’. ¿Por qué va a ser chico si los argentinos en lo único que piensan es en el dólar? Bueno, en parte porque todavía hay cepos y en parte porque todavía hay dudas sobre si los cepos que se liberaron no se van a volver a implementar”.

En cuanto a la relación entre controles cambiarios y confianza del mercado, Cottani advirtió: “Porque si la balanza de pagos no cierra, hay dos alternativas: no acumular reservas o la otra sería volver a poner controles de cambio a las personas”.