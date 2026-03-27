Los argentinos compraron más de USD 31.000 millones desde la salida del cepo cambiario

Los argentinos compraron más de USD 31.000 millones desde abril de 2025. (Reuters)

En el segundo mes del año, los argentinos adquirieron más de USD 2.300 millones, de acuerdo con los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así, las operaciones de compra realizadas por individuos acumulan un total superior a USD 31.000 millones desde que se relajaron las restricciones cambiarias en abril de 2025.

En febrero, las compras brutas de dólares realizadas por personas físicas ascendieron a USD 2.368 millones, mientras que las ventas brutas totalizaron 280 millones de dólares. Cerca de 1,5 millones de personas adquirieron divisas, en tanto que aproximadamente 718.000 optaron por vender.

La cantidad de adquisiciones por parte de los argentinos registró una merma de USD 245 millones respecto a enero. Al mismo tiempo, las cifras siguen alejadas del pico máximo de compra en septiembre, cuando superaron los 5.000 millones de dólares.

Durante el cuarto mes del año pasado, tras la flexibilización del cepo cambiario para los ahorristas, las compras de dólares por parte de personas físicas alcanzaron los 2.077 millones, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central. Durante los primeros días después de que se levantaron las restricciones, aproximadamente un millón de personas ingresaron al mercado oficial.

La demanda de divisas continuó en ascenso en los meses siguientes: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio la cifra trepó a 3.473 millones. Agosto marcó una baja a USD 2.448 millones, pero en septiembre se produjo el mayor volumen del período con USD 5.130 millones, en un contexto de alta dolarización por la proximidad de las elecciones legislativas y la incertidumbre política.

En octubre, mes de las elecciones de medio término, el monto operado se mantuvo alto aunque descendió levemente a 4.731 millones de dólares. Para noviembre, las compras brutas de billetes cayeron de manera significativa a USD 1.597 millones, con operaciones realizadas por poco más de 1,1 millones de personas.

En diciembre, la demanda se reactivó: cerca de 1,5 millones de argentinos compraron 2.186 millones de dólares. En el primer mes de 2026, 1,6 millones de individuos realizaron compras de divisas por 2.613 millones de dólares. Desde la apertura del mercado cambiario, el total de compras de divisas en el circuito formal sumó 31.373 millones de dólares.

Desde que se flexibilizaron las restricciones cambiarias, las ventas de dólares por parte de los argentinos alcanzaron los USD 4.368 millones, lo que arroja un saldo neto de compras de 27.005 millones de dólares. Al incorporar las operaciones clasificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, el total acumulado desde la apertura parcial del mercado cambiario llega a 37.731 millones de dólares.

Noticia en desarrollo...