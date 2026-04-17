Honduras

Juicio político en Honduras: ya son ocho los funcionarios destituidos por el Congreso Nacional

Las vacantes serán cubiertas mediante una comisión legislativa que propondrá a los nuevos funcionarios

Guardar
El ambiente durante la comparecencia de Mario Morazán estuvo cruzado por confrontaciones y señales de politización en el sistema institucional hondureño. (Foto: Cortesía)
El ambiente durante la comparecencia de Mario Morazán estuvo cruzado por confrontaciones y señales de politización en el sistema institucional hondureño. (Foto: Cortesía)

El Congreso Nacional profundizó la crisis institucional al destituir a cuatro altos funcionarios de los órganos electorales del país, elevando a ocho el número de servidores públicos separados de sus cargos mediante juicios políticos en los últimos días, en medio de un ambiente de creciente tensión política y cuestionamientos sobre el uso de este mecanismo constitucional.

Con 88 votos a favor, los legisladores aprobaron la destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, en una decisión que se suma a otras resoluciones recientes adoptadas por el pleno legislativo en el marco de procesos similares.

La sesión se reanudó con la lectura del informe del juicio político, el cual recomendaba la separación de los funcionarios señalados.

En el documento se expusieron argumentos relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, así como cuestionamientos sobre su desempeño administrativo y decisiones adoptadas en el ejercicio de sus cargos, aspectos que han generado posiciones divididas entre las distintas bancadas del Congreso Nacional.

En un ambiente marcado por manifestaciones en los bajos del Legislativo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, concedió un plazo de 30 minutos para que el magistrado Mario Morazán compareciera ante el pleno, lo que finalmente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde.

Su presencia dio paso a un interrogatorio por parte de diputados de diversas fuerzas políticas, entre ellos Jorge Cálix (PLH), Mario Pérez (PNH) y Ronald Panchamé (LIBRE), en un intercambio que evidenció la polarización en torno al proceso y las diferentes lecturas sobre la legalidad y pertinencia de las destituciones.

El informe final sobre los funcionarios electorales hondureños abarca 184 páginas e incluye testimonios y pruebas fundamentales para el proceso. (Foto: Cortesía)
El informe final sobre los funcionarios electorales hondureños abarca 184 páginas e incluye testimonios y pruebas fundamentales para el proceso. (Foto: Cortesía)

Al filo de la medianoche, el pleno aprobó en dos votaciones consecutivas la destitución de los cuatro funcionarios. Con esta decisión, el Congreso Nacional suma ya ocho funcionarios separados mediante juicio político en un corto periodo, lo que ha intensificado el debate público sobre la frecuencia, el alcance y las implicaciones institucionales de este mecanismo de control político.

Como antecedente, en días previos el Legislativo ya había impulsado otros procesos de juicio político contra diferentes funcionarios del Estado, los cuales también derivaron en destituciones, generando un escenario de reconfiguración acelerada en varias instituciones públicas clave.

Estas acciones han sido interpretadas por distintos sectores como parte de una dinámica política más amplia que impacta directamente en la estabilidad del aparato estatal, especialmente en organismos vinculados al sistema electoral.

El Partido Nacional señaló a magistrados suplentes y al Partido Libre como responsables de paralizar deliberadamente sesiones del Tribunal de Justicia Electoral. (Foto: Congreso Nacional )
El Partido Nacional señaló a magistrados suplentes y al Partido Libre como responsables de paralizar deliberadamente sesiones del Tribunal de Justicia Electoral. (Foto: Congreso Nacional )

Ahora, el legislativo deberá nombrar una comisión especial encargada de proponer a los sustitutos que ocuparán las vacantes en el CNE y el TJE.

Este proceso se desarrollará en un contexto de creciente vigilancia ciudadana, expectativas sobre la transparencia en la selección de nuevas autoridades y un ambiente político marcado por la confrontación, mientras persisten los cuestionamientos sobre la estabilidad institucional del sistema electoral en Honduras.

Tras su destitución, los funcionarios separados han manifestado estar en desacuerdo con el proceso, cuestionando la legalidad del juicio político y señalando posibles motivaciones políticas detrás de la decisión, además de anunciar que analizarán las acciones legales correspondientes.

Temas Relacionados

Juicio HondurasHondurasTribunal de Justicia ElectoralMinistros

Últimas Noticias

Autoridades panameñas de salud piden a fanáticos vacunarse antes del Mundial por riesgo de sarampión

El llamado surge ante casos reportados en Estados Unidos y Canadá, países donde Panamá disputará partidos del torneo.

Autoridades panameñas de salud piden a fanáticos vacunarse antes del Mundial por riesgo de sarampión

Guatemala: organizaciones indígenas y campesinas exigen transparencia en designación de fiscal general

Un grupo de manifestantes realizó una concentración en la capital guatemalteca para solicitar un proceso limpio en la selección del titular del Ministerio Público y rechazar la reelección de la actual autoridad judicial

Guatemala: organizaciones indígenas y campesinas exigen transparencia en designación de fiscal general

Guatemala: La comisión postuladora prioriza la revisión documental en elección del Ministerio Público

El órgano responsable del proceso de selección determinó que la primera etapa estará centrada en corroborar la entrega y autenticidad formal de los expedientes de los aspirantes antes de proceder con evaluaciones individuales

Guatemala: La comisión postuladora prioriza la revisión documental en elección del Ministerio Público

Las autoridades de Bolivia y El Salvador suscriben convenios para fortalecer la conexión económica y científica

La firma de memorandos y convenios durante la consulta política bilateral abarca áreas como transporte, innovación tecnológica y formación profesional, con el propósito de ampliar los beneficios para los sectores productivos y académicos

Las autoridades de Bolivia y El Salvador suscriben convenios para fortalecer la conexión económica y científica

Autoridades advierten sobre extensión de incendios forestales hasta mayo en El Salvador

El déficit de lluvias amenaza con extender la temporada de incendios forestales y generar inseguridad alimentaria, poniendo a prueba la resiliencia de las comunidades rurales y la respuesta institucional en los próximos meses

Autoridades advierten sobre extensión de incendios forestales hasta mayo en El Salvador

TECNO

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

¿Pueden clonar tu WhatsApp? Esto debes hacer para proteger tu información y la de tu familia

Esta es la importante habilidad que están perdiendo los niños por el uso del celular, según expertos

Magis TV y Xuper TV no son las únicas plataformas que ponen en riesgo tus datos: crece la lista de apps peligrosas

Netflix pierde a su histórico líder: Reed Hastings se retira y las acciones de la empresa caen un 9%

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian debuta como productora en Broadway y apuesta por una obra basada en un caso real

Kim Kardashian debuta como productora en Broadway y apuesta por una obra basada en un caso real

Céline Dion vuelve a la música con “Dansons”, una balada que anticipa su esperado regreso a los escenarios

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: “Sé lo afortunada que soy”

Cher solicita tutela de su hijo Elijah tras episodios críticos: “Su drogadicción empeoró”

MUNDO

El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump

El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump

Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras la apertura del estrecho de Ormuz

La ofensiva digital de China contra Taiwán amplificó las voces críticas del gobierno democrático de la isla

Entre Da Vinci, Napoleón y George Clooney: así deslumbra el lago de Como con historia, arte y exclusividad

El presidente del Líbano afirma que un acuerdo de paz no implicará la cesión de territorio