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El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump

En su columna en Infobae a la Tarde, Martín Lousteau analizó cómo la teoría generacional de Strauss y Howe —formulada hace tres décadas— permite leer el ascenso de Milei y Trump como síntomas de un ciclo de crisis global

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La teoría generacional de Strauss y Howe anticipa el colapso de la democracia liberal y el auge de líderes como Milei y Trump, según el análisis de Martín Lousteau

Durante su participación editorial, Martín Lousteau expuso cómo el ascenso de figuras como Milei y Trump responde a la crisis global prevista por Howe y Strauss en El cuarto giro, señalando que el sistema político atraviesa una etapa de polarización y malestar que exige rediseñar las instituciones.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, compuesto por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Lousteau desgranó la hipótesis generacional de Howe y Strauss, publicada en 1997. “Alrededor del año 2005, años más, años menos, una chispa encenderá un nuevo estado de ánimo. Puede ser un colapso financiero”, citó el economista.

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Recordó que, apenas una década después, la crisis de 2008 y la radicalización política en Estados Unidos confirmaron parte de esa profecía: “Unas elecciones producirán un reajuste político brutal. Y un hombre anciano va a organizar su última cruzada”, relató, aludiendo al ascenso de Trump y al giro bélico estadounidense.

La predicción de Howe y Strauss: ciclos, crisis y líderes de ruptura

Lousteau sostuvo que el fenómeno Milei-Trump no constituye una excepción argentina o norteamericana, sino que se inscribe en una secuencia de colapsos institucionales propios de lo que Howe y Strauss denominaron el “cuarto giro”.

El Cuarto Giro
Martín Lousteau vincula el ascenso de Milei y Trump con una etapa de polarización y crisis global prevista por El cuarto giro

“Va a haber un retorno de la censura estatal, en el 97 estoy diciendo, y hostilidad hacia los inmigrantes”, remarcó, y vinculó esa anticipación con las medidas de presión sobre los medios y la inmigración tanto en la administración Trump como en el gobierno argentino. “Hablaban en el 97 de que va a primar la criptoanarquía y la oligarquía de alta tecnología. Piensen ustedes hablar de criptoanarquía en el año 97”, subrayó el economista, destacando el carácter profético del libro.

Según la teoría, cada ciclo generacional produce instituciones que, al agotarse, dejan de ofrecer respuestas a los problemas de la sociedad. Lousteau explicó: “Las nuevas generaciones dicen: es un sistema de procedimiento que a mí no me cambia la vida. El estado de bienestar es una promesa vacía y empieza a haber un reflujo”.

Señaló que figuras como Trump y Milei se autoperciben “rehacedores del sistema”, aunque advirtió: “Es muy difícil repensar un sistema si no sabés cuál es el quilombo que tenés. Para rediseñar instituciones, tenés que saber qué carajo querés cambiar”.

El economista planteó que la verdadera transformación institucional solo ocurrirá cuando la sociedad explicite su problema central, como sucedió tras las guerras mundiales. “Quizá para reconfigurar todo se necesita una crisis que diga: mirá, tenemos que resolver esto y o pasamos por la puerta grande o nos vamos al descenso”, afirmó, situando la puja distributiva y el conflicto social como disparadores posibles.

Un hombre con cabello oscuro, Sam Altman, habla con la boca abierta y la mano derecha levantada, frente al logo gris de OpenAI en un fondo blanco
La inteligencia artificial se presenta como un nuevo factor de crisis global, con riesgos en burbujas económicas, desplazamiento laboral y amenazas de ciberseguridad (Reuters)

Inteligencia artificial, puja distributiva y la tensión entre democracia y eficiencia

Lousteau identificó a la inteligencia artificial como una de las posibles causas de la próxima crisis global, en tres dimensiones: “Supongamos que es una burbuja y se pincha. ¿Qué pasa si Estados Unidos rescata a Elon Musk, a Sam Altman, a Peter Thiel? ¿Cuánto enojo puede haber?”. También advirtió sobre el desplazamiento laboral y la amenaza en ciberseguridad. “La guerra contra las máquinas tantas veces anticipada en la ficción, o entre personas”, añadió.

A la hora de analizar el debate sobre ingreso básico universal, Lousteau recordó experimentos en Holanda y Bélgica y citó a Elon Musk: “Ingreso universal alto a través de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de lidiar con el desempleo causado por la IA”. Sin embargo, aclaró que la discusión de fondo es “quién lo paga y a quién le saca impuestos”, planteando la necesidad de regular a las grandes tecnológicas: “Antes regulamos la electricidad y las telecomunicaciones. ¿No vamos a regular la inteligencia artificial?”

Lousteau señaló que la crisis de la democracia está vinculada a la tensión entre eficiencia y representación: “La democracia está diseñada para no ser eficiente. Es un mecanismo para proteger y garantizar derechos individuales, derechos de minorías. Entonces, nunca es eficiente”. Contrastó este modelo con el avance de China y las propuestas de la tecnoderecha global: “En vez de ser una condición para el desarrollo, hay quienes plantean que la democracia liberal es un impedimento para el desarrollo”.

Lousteau señala que figuras como Trump y Milei buscan reconstruir el sistema político en medio de una desconfianza hacia las instituciones tradicionales y promesas incumplidas del bienestar (REUTERS/Jonathan Ernst)
Lousteau señala que figuras como Trump y Milei buscan reconstruir el sistema político en medio de una desconfianza hacia las instituciones tradicionales y promesas incumplidas del bienestar (REUTERS/Jonathan Ernst)

El espejo argentino: Milei, el peronismo y la fractura del pacto social

La hipótesis del cuarto giro, según Lousteau, permite entender por qué la Argentina reproduce tensiones similares a las de Estados Unidos. “Yo digo que la libertad que se plantea muchas veces es la libertad de no tener cargo de conciencia cuando dejás al otro a la vera del camino”, analizó, apuntando que “hay unos pocos sectores a los que les va bien y al resto no. Eso es también larvado el mismo conflicto que se ve en otra dimensión, con otras características, en otros países del mundo”.

Comparó la evolución del peronismo con la del Partido Demócrata estadounidense: “Al trabajador en un momento lo dejaron de lado y se fue con Milei, como allá muchos se fueron con Trump. Es, en cierta medida, una rebelión”. Evocó episodios recientes de protesta sindical y los interpretó como síntomas de un enojo social más profundo de lo que “habitualmente se comenta”.

Frente al futuro incierto, Lousteau retomó la lógica de los ciclos: “Cuando se explicite el conflicto, la sociedad entienda que esto hay que resolverlo porque así no puede continuar, algunos estarán de un lado de cómo se debe resolver y otros estarán de otro. Serán los que más puedan representar eso”. Y advirtió que las instituciones que emerjan no serán las del pasado: “La pregunta es cuáles son las instituciones nuevas que necesitás para resolver eso y prevenir que no escale hacia otro lugar. Todavía no sabemos la forma que tiene, pero va a pasar”.

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