Economía

El Gobierno hizo un cambio clave para que más empresas puedan importar insumos sin pagar derechos y luego exportar

Se trata de una modificación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF), que permitirá a las empresas exportadoras comprar al exterior con mayor facilidad

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El Ejecutivo reformó el Régimen de Aduana en Factoría. EFE/Qilai Shen
El Ejecutivo reformó el Régimen de Aduana en Factoría. EFE/Qilai Shen

El Gobierno implementó medidas para facilitar la importación temporal de insumos destinados a la producción de bienes que serán exportados. La nueva disposición permite que un mayor número de empresas compre en el exterior sin abonar derechos de importación ni impuestos relacionados. Además, los beneficios alcanzan a los proveedores de empresas exportadoras, lo que busca mejorar la competitividad de toda la cadena productiva.

A través del Decreto 252/2026, el Ejecutivo reformó el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) con el objetivo de simplificarlo, modernizarlo y ampliar su alcance. La iniciativa busca facilitar el acceso al régimen aduanero y fomentar la incorporación de valor agregado local a los insumos importados. Asimismo, la medida extiende su aplicación a todos los sectores de la cadena productiva, cuando anteriormente se limitaba a la industria automotriz.

“Este régimen permite a las empresas importar temporalmente insumos, partes o componentes del exterior sin pagar derechos de importación ni impuestos asociados, con el fin de utilizarlos en la fabricación de bienes que luego se exportarán o se venderán al mercado interno. En este último caso, el pago de dichos impuestos se realizará una vez concluida la fabricación, permitiendo a las empresas disponer de más capital de trabajo para invertir”, indicaron fuentes oficiales.

“La medida también redundará en beneficios para proveedores de empresas exportadoras que abastezcan con insumos importados la fabricación de productos que luego se exporten transformados en otro bien”, precisaron.

La medida también redundará en beneficios para proveedores de empresas exportadoras que abastezcan con insumos importados la fabricación de productos que luego se exporten transformados en otro bien (Foto: Destacada)
La medida también redundará en beneficios para proveedores de empresas exportadoras que abastezcan con insumos importados la fabricación de productos que luego se exporten transformados en otro bien (Foto: Destacada)

A su vez, se eliminó la exigencia de contar con una garantía global única, habilitando el uso de cualquiera de las opciones previstas en el menú de garantías del Código Aduanero. Esta obligación constituía una carga financiera significativa que operaba como una barrera de acceso para los operadores.

Además, se eliminó la exigencia previa de la firma de actas-convenios con cámaras sectoriales para el acceso al régimen, un requisito que en la práctica ha sido un obstáculo al ingreso

“Se apunta a dar mayor competitividad exportadora a la industria, al eliminar tributos que encarecen el producto final exportado sumado a que el plazo de un año para efectivizar los pagos de aquellos que se venden al mercado interno también representan una mejora en el giro habitual del negocio y de su capital de trabajo”, señalaron desde el Ejecutivo.

“El marco normativo del RAF, que databa de dos décadas atrás, presentaba obstáculos significativos que limitaban su eficacia para fomentar la producción y las exportaciones”, agregaron.

Vale mencionar que, pese a la apertura comercial, un tipo de cambio bajo y medidas desregulatorias, las importaciones se desaceleraron. Durante los primeros meses de 2025, registraron incrementos interanuales cercanos al 40%. Sin embargo, a partir del segundo semestre, el ritmo de crecimiento se redujo considerablemente y diciembre cerró con una suba de solo 3,5 por ciento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A partir del segundo semestre, el ritmo de crecimiento de las importaciones se redujo considerablemente y diciembre cerró con una suba de solo 3,5% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los dos primeros meses de 2026, ese incremento se revirtió y las importaciones acumularon una baja del 11,9%, según datos del Indec sobre la balanza comercial. La demanda interna se redujo significativamente desde la segunda mitad de 2025 y la tendencia se mantiene. La menor actividad en las fábricas limita la necesidad de insumos importados, la inversión permanece detenida y eso impacta en la compra de bienes de capital.

Además, las importaciones de combustible disminuyeron y la de bienes de consumo también cae, debido al exceso de stock en el mercado. Los importadores acumularon inventarios superiores a lo previsto y las ventas no alcanzaron las expectativas. De acuerdo con el Indec, entre enero y febrero las importaciones totalizaron USD 10.231 millones, una baja del 11,9% respecto al mismo período de 2025, cuando sumaron USD 11.617 millones.

En contraste, las exportaciones muestran una tendencia positiva, lo que llevó a que el superávit comercial pasara de USD 438 millones en el primer bimestre de 2025 a USD 2.977 millones este año. La caída en el valor de las importaciones se atribuye a una disminución en las cantidades, ya que los precios registraron aumentos en ambos meses.

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