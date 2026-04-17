Panamá

Detienen a una de las más buscadas en Panamá por desvío de fondos en empresas

El caso revela cómo se utilizaban colaboradores para retirar dinero en efectivo.

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La mujer capturada figuraba entre las 10 personas más buscadas por el Ministerio Público. Tomada del MP
La mujer capturada figuraba entre las 10 personas más buscadas por el Ministerio Público. Tomada del MP

La captura de una de las personas más buscadas por el Ministerio Público marcó el inicio de una serie de operativos recientes contra delitos patrimoniales y corrupción en Panamá, en medio de investigaciones que apuntan tanto al sector privado como a entidades públicas.

Se trata de una mujer panameña vinculada a casos de hurto agravado, quien figuraba dentro del listado de las 10 personas más buscadas del país, y cuya aprehensión se concretó en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con las autoridades, la detenida era requerida por delitos cometidos entre 2022 y 2023, en perjuicio de empresas constructoras ubicadas en el corregimiento de Bella Vista.

La investigación, liderada por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, reveló que la mujer aprovechaba su posición como asistente contable para ejecutar un esquema que le permitió desviar fondos mediante la emisión irregular de cheques.

Primer plano de dos manos extendiendo un cheque, una de ellas viste un traje oscuro y camisa azul claro, la otra una camisa azul.
El caso involucra la emisión de cheques a nombre de terceros para retirar dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modus operandi consistía en girar cheques a nombre de colaboradores de las empresas, quienes posteriormente los hacían efectivos en entidades bancarias y entregaban el dinero en efectivo a la imputada.

Este mecanismo permitió la sustracción de recursos de forma sistemática, aprovechando la confianza interna dentro de las compañías afectadas, lo que agrava la naturaleza del delito investigado por las autoridades.

La captura se produjo en horas de la mañana durante diligencias coordinadas entre la Fiscalía Metropolitana y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, luego de que se mantuviera vigente una orden de aprehensión en su contra.

Además, el Ministerio Público confirmó que la mujer mantiene otros requerimientos judiciales por casos adicionales, lo que amplía el alcance de las investigaciones en curso.

Peculado

En paralelo, las autoridades también ejecutaron acciones en casos vinculados a delitos contra la administración pública, destacando la aprehensión de una comerciante de origen asiático en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El proceso por fondos del IFARHU involucra más de 400 cheques y decenas de tarjetas sociales. Tomada de internet
El proceso por fondos del IFARHU involucra más de 400 cheques y decenas de tarjetas sociales. Tomada de internet

Esta persona era requerida por su presunta vinculación en un caso de peculado agravado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), con una afectación económica estimada en $145,266.80.

Según la investigación, este caso está relacionado con la malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas del programa PASE-U, los cuales eran endosados a nombre de comerciantes para su posterior cobro.

Las autoridades indicaron que los fondos provenían de programas de becas y asistencia social educativa, lo que eleva la gravedad del delito al tratarse de recursos destinados a estudiantes. En este expediente, ya se reportan tres personas imputadas, entre ellas un exdirector regional del IFARHU en Panamá Este.

Las acciones contra el peculado también incluyeron operativos simultáneos en la provincia de Colón y en varios corregimientos del distrito de Panamá, como parte de las operaciones “Mecánica” y “Célérité”, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción.

Durante las diligencias se recabaron evidencias relacionadas con contratistas y entidades públicas. Tomada del Ministerio Público
Durante las diligencias se recabaron evidencias relacionadas con contratistas y entidades públicas. Tomada del Ministerio Público

Durante estas diligencias, se realizaron allanamientos en viviendas y una empresa vinculada a contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recabaron indicios clave para las investigaciones.

En el desarrollo de estos operativos, las autoridades lograron además la captura de un agente de la Policía Nacional, presuntamente vinculado a la sustracción de un vehículo oficial asignado a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).

Este hecho, ocurrido en 2026, forma parte de una línea de investigación que busca determinar responsabilidades dentro de instituciones públicas, en un contexto donde se intensifican los controles internos.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir delitos que afectan el patrimonio económico y los recursos del Estado, subrayando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución penal de los responsables. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de llevar ante los tribunales a todos los involucrados en estos casos.

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