Economía

Un consorcio internacional hizo una oferta para quedarse con las acciones que YPF tiene en Metrogas

La petrolera tiene a la venta el 70% del paquete accionario de la principal compañía distribuidora de gas de la Argentina

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Un grupo de empresas internacionales y argentinas apunta a quedarse con el control de Metrogas (Foto: NA)
Un grupo de empresas internacionales y argentinas apunta a quedarse con el control de Metrogas (Foto: NA)

Un consorcio internacional integrado por Mubadala Capital (Abu Dabi), SIA Capital (España) y Neuss Capital (Argentina) presentó una oferta para adquirir la totalidad del paquete accionario que YPF posee en Metrogas, que alcanza al 70% de la principal distribuidora de gas de la Argentina.

Según explicaron a Infobae de fuentes de ese consorcio, su conformación combina financiamiento institucional de escala global, experiencia internacional en el sector energético y conocimiento del mercado argentino. En el caso de Mubadala Capital, se trata de un desembarco, ya que la empresa no registra hasta ahora negocios en el país. Se trata del brazo inversor del fondo soberano de Abu Dabi. Gestiona activos por USD 330.000 millones y posee inversiones en más de 50 países con actividad en sectores estratégicos como energía, infraestructura, tecnología, industria, salud e inteligencia artificial.

Además de en Abu Dabi, Mubadala Capital tiene presencia en Londres, Nueva York, San Francisco y Río de Janeiro. Participa en operaciones globales de gran escala como adquisiciones en tecnología y venture capital, compra de participaciones en empresas internacionales, e inversiones en infraestructura y medios. Junto a otros inversores adquirió recientemente Clear Channel Outdoor en una operación de USD 6.200 millones.

La empresa fue fundada en 2002 para diversificar la economía de Emiratos Arabes y convertirse en inversores a nivel internacional por fuera del petróleo. En 2018, el Consejo de Inversiones de Abu Dabi se incorporó a Mubadala y se duplicó el valor del grupo gracias a su cartera globalmente diversificada. Esta incorporación distingue a Mubadala como el segundo fondo soberano de inversión más importante de Abu Dabi y el tercero en los Emiratos Arabes Unidos.

Por su parte, SIA Capital, la firma liderada por el empresario español Javier López Madrid, es uno de los principales conglomerados industriales europeos con una trayectoria en proyectos industriales y energéticos internacionales. López Madrid es CEO del grupo Villar Mir y presidente ejecutivo de Ferroglobe, cotizante en el Nasdaq, uno de los principales productores mundiales de silicio metálico y aleaciones, con operaciones en Europa, América, Asia y África.

El tercer integrante del consorcio es argentino. Neuss Capital, liderado por Germán Neuss aporta el conocimiento local con una trayectoria en concesiones de petróleo, gas, energía servicios públicos y comunicaciones en Argentina y presencia en sectores estratégicos como infraestructura, real estate y agroindustria. El grupo ha desarrollado proyectos relevantes en industrias reguladas, incluyendo distribución eléctrica y servicios energéticos.

La venta de Metrogas

La principal petrolera argentina tiene el 70% de las acciones de la principal distribuidora de gas natural del país. YPF es dueña de la totalidad de las acciones clase A de Metrogas, que representan el 51% de su paquete accionario, y del 38% de las acciones clase B, que equivalen a otro 19%.

MetroGas

La decisión de YPF de poner en venta su participación en Metrogas fue anunciada por el titular de la compañía, Horacio Marín, en octubre de 2024. Un dato clave para lanzarse a ese negocio es el nivel del riesgo país, en ese entonces cerca de 900 puntos básicos. Con el indicador entre 500 y 600 unidades, como en los últimos meses, la operación se vuelve factible.

YPF encargo el diseño de la venta de Metrogas a Citi a comienzos del año. La entidad financiera inició los contactos con inversores internacionales, sellando acuerdos de confidencialidad para conocer las condiciones que puso YPF para la venta. Fuentes cercanas a la operación aseguraron que hubo 12 empresas interesadas en esa etapa, aunque los oferentes finales serán muchos menos.

De esa forma, para los interesados se inicia un período en el que acceden a la información financiera más sensible de la compañía. De esa forma, podrán también realizar entrevistas con gerentes y técnicos de Metrogas para analizar la información corporativa y confeccionar la oferta definitiva.

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