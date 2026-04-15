Economía

Para Carlos Guberman, secretario de Hacienda, el ajuste fiscal ya se hizo: “Estamos cómodos con este nivel de gasto”

El funcionario disertó en Washington en un evento organizado por el Atlantic Council sobre finanzas y políticas sanitarias

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Carlos Guberman, secretario de Hacienda: "Ya hicimos el ajuste"

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, dijo en Washington que la etapa de ajuste fiscal ya finalizó y que el gobierno tiene un nivel de gasto público que considera adecuado. El integrante del equipo económico habló en Washington durante un seminario organizado por el Atlantic Council, en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial que se llevan a cabo en la capital estadounidense.

“Lo bueno de la Argentina es que ya hicimos el ajuste. Por lo tanto, nos encontramos en una posición en la que nos sentimos cómodos con el nivel de gasto. Todavía tenemos que ver el impacto de las inversiones que ya están en marcha en la Argentina, así como de las nuevas que están llegando, y su impacto fiscal en términos de crecimiento", dijo Guberman.

Ese escenario, explicó el funcionario, “permitirá disponer de más recursos para invertir en salud o en cualquier otro servicio público que deseemos ofrecer”. La referencia al sistema de salud obedece a que era la temática central del evento del Atlantic Council, denominado “Inversiones financieras inteligentes en sistemas de salud en América Latina y el Caribe”.

Guberman vaticinó que cuando la economía “comience a crecer más rápido y con más fuerza que ahora”, el gobierno argentino “va a tener más margen para seguir mejorando aún más la calidad de vida de nuestra gente”.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda
Carlos Guberman, secretario de Hacienda

“Desde que asumimos, una de las primeras decisiones del presidente Milei fue que teníamos que hacer este ajuste pero primero teníamos que aumentar la asistencia social a los más vulnerables. Duplicamos el nivel de asistencia a ese segmento de la población y seguimos manteniéndolo en términos reales para que la gente pobre en Argentina pueda acceder a los servicios básicos. El Presidente es muy claro sobre eso y estamos trabajando muy fuertemente en ese sentido”, explicó.

“Sabemos que podemos hacer ajustes en muchas áreas, pero los servicios sociales y los servicios de salud no son los que se van a ver afectados. Sí, tenemos que hacer muchas eficiencias en esa área. Todavía tenemos mucho margen para mejorar allí y lo estamos abordando”, señaló el secretario de Hacienda.

En otro pasaje de su presentación, Guberman convocó a invertir en la Argentina. Enfatizó que el país no tiene conflictos raciales ni religiosos, ni ninguna amenaza con nuestros vecinos. Es un país muy seguro y, en términos geopolíticos, es un aliado muy importante para Estados Unidos".

“Vamos a seguir recortando”

Casi al mismo tiempo de la disertación en Washington, el presidente Javier Milei brindó su discurso de cierre del AmCham Summit 2026, el evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Lejos de hablar de comodidad sobre el nivel de gasto público, Milei enfatizó que los recortes fiscales deben seguir.

“La teoría económica y la evidencia empírica dicen que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. En la última reunión de gabinete di la orden de que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para seguir rebajando impuestos porque los impuestos son un robo”, explicó Milei.

“Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse el índice de inflación. No vamos a ceder un ápice en seguir desregulando, porque cuando ustedes desregulan, liberan rendimientos crecientes y eso genera crecimiento económico, abriendo la economía. Cuando la abren, se amplía el tamaño del mercado, se liberan más rendimientos crecientes y genera más crecimiento económico. No vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos a escribir la mejor página de la historia argentina“, agregó el Presidente.

Con respecto al dato de 3,4% de suba de la inflación, Milei pidió “tener paciencia” y no desesperarse: “Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica.Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica”.

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