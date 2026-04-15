El dólar volvió a caer y se aleja del techo de la banda cambiaria

Con un volumen de USD 503,1 millones operados en el segmento de contado del mercado de cambios, el dólar mayorista cedió cinco pesos o 0,4%, a 1.359 pesos. El tipo de cambio exhibe en abril una baja de 23 pesos o 1,7%, que se amplía a 96 pesos o 6,6% en lo que va de 2026.

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.679,05, que dejó al dólar mayorista a 320,50 pesos o 23,6% de ese límite de libre flotación, que por su magnitud permite al BCRA comprar divisas en el mercado sin alterar las cotizaciones de forma significativa.

El dólar al público descontó también cinco pesos o 0,4%, a $1.380 para la venta en el Banco Nación, un nuevo piso desde el 13 de octubre. En tanto, el dólar blue quedó sin variantes a $1.410 para la vente, tras haberse operado a un máximo de $1.415 al mediodía.

Aún con una inflación de 3,4% en marzo, informada el martes por el Indec, los contratos de dólar futuro negociaron con predomino de bajas. Las posturas con vencimiento a fin de abril volvieron a concentrar los negocios y cedieron 6,50 pesos, a 1.371 pesos, para quedar a 332,22 pesos o 24,2% de la banda cambiaria superior prevista para el cierre de este mes, en los 1.703,22 pesos.

Asimismo, conocido el IPC de marzo, la banda superior del esquema cambiario deberá expandirse para el cierre de mayo un 3,4%, para alcanzar los 1.761,13 pesos. Los contratos de dólar futuro para el fin del mayo se pactaron a $1.392, es decir, a 369,13 pesos o 26,5% de ese límite, cifra que deja en claro las nulas expectativas de devaluación, al menos en el corto plazo, que coincide con el período de mayor superávit comercial del año.

Max Capital recordó que el ritmo de compras oficiales de divisas en el mercadose sostiene “por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el Banco Central. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de USD 85 millones”.

“Las nuevas restricciones apuntan a cerrar arbitrajes en el mercado de cambios que estaban presionando sobre las reservas. En el corto plazo, eso puede reducir parte de la demanda técnica sobre bonos en dólares utilizada para estos esquemas. Sin embargo, el efecto de mediano plazo es positivo: al aliviar la presión sobre las reservas y mejorar la capacidad de acumulación, se fortalece el perfil crediticio del soberano. En ese sentido, el impacto neto debería ser constructivo para la deuda hard dollar”, comentaron los analistas de Mills Capital.

Este miércoles se informó que el FMI y el Gobierno alcanzaron un staff-level agreement con las autoridades por la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), lo que habilitaría un desembolso cercano a USD 1.000 millones una vez que el caso sea aprobado por el Directorio del organismo.

“Más allá del monto, el comunicado es constructivo porque sugiere que el Fondo ve una mejora en la implementación del programa tras la aprobación del Presupuesto 2026, cambios al esquema monetario y cambiario, y una acumulación inicial de reservas. Hacia adelante, el mensaje más importante es que el FMI volvió a validar el ancla macro del programa: equilibrio fiscal, política monetaria todavía contractiva y una meta exigente de recomposición de reservas”, analizaron los expertos de Balanz Research.

“En particular, destacó que las compras de divisas del BCRA ya superan USD 5.500 millones en lo que va del año y planteó como objetivo un aumento de al menos USD 8.000 millones en reservas netas durante 2026, apoyado además por una estrategia de financiamiento que incluye deuda en dólares bajo ley local, repos y préstamos externos. En nuestra lectura, la señal es claramente positiva para el marco macro y para la narrativa de acceso al mercado, aunque todavía queda el paso formal del Board y la implementación de las medidas pendientes", añadieron desde Balanz.