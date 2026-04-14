Economía

Caputo se reunirá con la titular del FMI en EEUU para definir la revisión del acuerdo y el desembolso de USD 1.000 millones

La delegación económica argentina tiene previsto mantener encuentros con autoridades del FMI y otros bancos multilaterales, en una serie de actividades centradas en programas de financiamiento y desafíos internacionales del desarrollo

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reunión Luis Caputo - Kristalina Georgieva - FMI - Washington
El ministro de Economía, Luis Caputo, se va a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza arribarán este miércoles a Washington D.C. para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La agenda oficial incluye la intervención de la delegación en diversos paneles sobre economía global y un extenso cronograma de reuniones bilaterales con referentes de organismos internacionales y bancos de desarrollo.

El titular del Palacio de Hacienda mantendrá encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de una cumbre que convoca a ministros y autoridades económicas de todo el mundo. El diálogo bilateral con Georgieva figura como uno de los puntos centrales, dada la relevancia del vínculo entre la Argentina y el organismo internacional en medio de las negociaciones por la segunda revisión del acuerdo que está en debate desde febrero y destraba el desembolso pendiente de USD 1.000 millones.

Durante la estadía en la capital estadounidense, Caputo también tiene en agenda una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quien encabeza una de las principales instituciones de financiamiento del desarrollo a nivel global. La relación con el Banco Mundial se mantiene como un eje estratégico para la política económica argentina en materia de inversiones y asistencia técnica.

El cronograma del ministro suma encuentros con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y con el presidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados. Estas dos entidades concentran buena parte de los programas de financiamiento destinados a la región y, en especial, a proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en América Latina.

La participación de Caputo no se limita a los encuentros bilaterales. El funcionario se sentará en la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, donde se abordan los principales desafíos económicos globales y las estrategias de cooperación entre países de distintas regiones. Además, formará parte del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano asesor de la Junta de Gobernadores del FMI, que concentra las discusiones sobre políticas monetarias, estabilidad financiera y perspectivas de crecimiento.

Entre las actividades programadas figura el encuentro de ministros del G20, en el que se debatirán cuestiones vinculadas a la economía global y la Educación Financiera Global. Este foro representa una instancia de diálogo entre las principales economías del planeta y ofrece un marco para el intercambio de políticas y experiencias sobre temas económicos de alcance mundial.

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