Jornada financiera: el dato de inflación afectó a las acciones y los bonos argentinos

Los activos argentinos quedaron fuera de la ola alcista en el exterior.

El Indec publicó el IPC de marzo, que en 3,4% brindó la cifra más alta en el último año. El dato influyó en el ánimo de los operadores del mercado financiero: mientras que las acciones se inclinaron por las bajas, los bonos terminaron dispares y descontaron las ganancias de la mañana. En la misma línea, el dólar revirtió la caída de la primera parte de la rueda cambiaria y el mayorista subió después de seis ruedas operativas.

Los activos argentinos sufrieron a pesar de una rueda muy positiva en las bolsas de Nueva York. El panel tecnológico Nasdaq avanzó 2% e hilvanó la décima sesión consecutiva en alza. A partir del 30 de marzo, acumuló una ganancia de 13,5% y superó el nivel exhibido el 27 de marzo, antes del inicio de las hostilidades entre EEUU e Israel contra Irán.

Las acciones estadounidenses subieron mientras que los precios del petróleo cayeron, después de que el presidente de los EEUU Donald Trump indicó que está abierto a nuevas conversaciones con Irán, lo que avivó el optimismo sobre una tregua a largo plazo.

El optimismo de que la tregua del 7 de abril pueda extenderse antes de que expire la próxima semana aumentó las esperanzas, ya de por sí crecientes, de un acuerdo de paz más duradero.

En ese contexto, los precios del petróleo volvieron a caer por debajo de los 100 dólares por barril, pero los inversores continuaron atentos a las señales de tráfico a través del Estrecho de Ormuz. El crudo ligero de Texas (WTI o West Texas Intermediate) retrocedió un 6,9% para cotizar en 92,21 dólares por barril para entrega en mayo, mientras que el crudo Brent para junio cayó un 4,2% para situarse en torno a los 95,20 dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 1,4%, en los 2.950.634 puntos, mientras que el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo subió 0,4 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York, YPF cayó 3,2%, mientras que Vista Energy cedió 3,5 por ciento. Entre los papeles bancarios, Grupo Galicia ascendió 0,6%, mientras que Banco Macro sumó 0,4 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- anotan una caída marginal del 0,1% en promedio tras seis sesiones alcistas para estos títulos. El riesgo país de JP Morgan descontó una unidad para la Argentina, en los 525 puntos básicos.

“La inflación minorista de marzo fue de 3,4% mensual (32,6% anual), 0,4 punto por encima de las expectativas relevadas en la encuesta REM del Banco Central. La suba estuvo liderada principalmente por precios regulados (5,1% mensual), debido a aumentos en educación, por ser marzo el inicio del calendario escolar, y por combustibles en un contexto de cotizaciones globales al alza por el conflicto en Medio Oriente”, reportó Aldazábal y Compañía.

Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, enfatizó que “el dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya diez meses. Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria -de carácter transitorio- del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos. Dentro del primer grupo hayamos como gran protagonista al efecto del conflicto bélico en medio oriente, que impactó de lleno en los precios de los combustibles nacionales, disparando el índice hacia el final del mes”.

Antes de una nueva licitación de deuda el miércoles, Ignacio Murúa, asesor financiero en Quicktrade SBS, señaló que “el nuevo Bonar 2028 (AO28) brinda mucha luz sobre el sentimiento del mercado para con el Gobierno, dado que tiene vencimiento en el primer año posterior a las elecciones presidenciales de 2027 -a diferencia del AO27, que vence en el mandato de este Gobierno-. De esta manera, de comparar las tasas de retorno de ambos bonos podemos inferir el ‘miedo electoral’ que refleja el mercado de bonos”.

El dólar cortó la racha bajista

El dólar interrumpió la serie bajista de las últimas ruedas, tras haberse operado por la mañana en niveles de septiembre último.

Las constantes posturas compradoras del Banco Central y también una inflación más alta que lo previsto le pusieron una pausa a una tendencia de fondo muy negativa para el tipo de cambio en lo que va de 2026.

En una sesión con negocios de contado por USD 550 millones -un monto alto aunque acorde a la estacionalidad del comercio exterior en el segundo trimestre- el dólar mayorista finalizó con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.364, tras haber marcado un piso intradiario en los $1.347, mínimo desde el 26 de septiembre de 2025.

No obstante, el tipo de cambio oficial conserva un descenso de 91 pesos o 6,3% en el transcurso de 2026, frente a una inflación acumulada en torno al 10 por ciento.

La apreciación real del pesos argentino no se escinde de la volatilidad financiera global y la suba de cotización de otras monedas respecto del dólar. Ejemplo de ello es que el real brasileño, en los 5 reales por dólar -llegó a operar a 4,99 reales el lunes- se encareció en 2026 un 10,2% respecto del billete norteamericano.

El Banco Central fijó para este martes una banda superior de su esquema cambiario en los $1.677,45, que dejó al dólar mayorista a $313,45 o un 23% de ese límite para la libre flotación.

El dólar mayorista cortó una racha de seis caídas consecutivas, mientras que el dólar al público, que terminó estable en los $1.385 para la venta en el Banco Nación, cortó una serie de cuatro caídas seguidas.

El dólar blue subió diez pesos o 0,7%, para ser negociado a $1.410 para la venta. En tanto, para la compra, las agencias informales toman al billete a $1.390, una paridad 55 pesos mayor que en el segmento bancario minorista, donde es tomado a $1.335 según la referencia del Banco Nación.

El Banco Central compró en el mercado USD 185 millones, el 33,6% de la oferta de contado. Desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA compró USD 5.721 millones, lo que equivale a más de la mitad del objetivo anual fijado.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 463 millones, a USD 45.873 millones, el stock más alto desde el 10 de marzo. Contribuyó a al suba el ascenso de 2% para el oro, que integra los activos.