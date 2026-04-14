Rochi Igarzábal, a pocos días de su casamiento con Milton Cámara tras 12 años juntos: “Qué emoción”

La actriz y cantante compartió junto a su pareja sus sensaciones por la cercanía de su boda que se dará el 2 de mayo (Video: Instagram)

El anuncio del casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara generó expectativa entre los seguidores de la actriz y cantante. A través de un video publicado en Instagram, la pareja compartió un intercambio íntimo y espontáneo, en el que hablaron sobre su historia de amor de 12 años juntos, la propuesta de matrimonio en México y las emociones que atraviesan de cara a la celebración prevista para el 2 de mayo de 2026.

El video difundido en Instagram mostró a la ex Casi Ángeles y al productor en una charla distendida, marcada por risas, nervios y gestos de complicidad. Durante la conversación, la actriz se refirió a la larga historia que comparten. “Doce años vamos juntos. Es un montón de tiempo, una vida”, compartió la pareja que son padres de Lupe, su hija de 10 años.

El video en Instagram de Rochi Igarzábal y Milton Cámara reveló emociones, anécdotas y la historia de su propuesta en México (Instagram)

Milton se mostró ansioso ante la proximidad de la boda. Ella lo desafió a practicar para el gran día y le preguntó si iba a poder con todo, a lo que él respondió: “Creo que sí”. El intercambio reflejó la naturalidad y la cercanía de la pareja: “¿Pero estás seguro de la decisión que tomaste?”, insistió Igarzábal entre risas. “Sí, obviamente”, afirmó Cámara con seguridad.

La artista destacó lo movilizante de reunir a seres queridos en una misma noche: “Qué emoción tener a tanta gente que queremos tanto todas juntas en una misma noche, ¿no?”.

Rochi Igarzábal y Milton Cámara mantienen una relación desde hace más de una década. Juntos formaron una familia y han transitado distintas etapas personales y profesionales, consolidando un vínculo que, según relataron, se sostiene en el tiempo y en el diálogo cotidiano.

“12 años juntos. Es un montón de tiempo, una vida”, destacó Rochi Igarzabal sobre su vínculo con Milton Cámara

La actriz compartió en el video la importancia de haber recorrido ese camino juntos y la alegría de poder celebrar ese recorrido con amigos y familiares.

La propuesta de casamiento ocurrió en septiembre de 2024 durante unas vacaciones familiares en Playa del Carmen, México. Ese destino tiene un valor especial para la pareja, ya que fue allí donde se conocieron. Igarzábal comparó el espíritu del futuro casamiento con esa experiencia: describió el lugar elegido para dar el “sí” como un espacio con mucha naturaleza, un lago y carpas, evocando el entorno de Playa del Carmen.

Si bien no revelaron la ubicación exacta de la boda, sí adelantaron que el entorno natural será protagonista, en línea con la preferencia de la pareja por los espacios abiertos y la conexión con la naturaleza.

Rochi Igarzábal y Milton Cámara recordaron cómo se conocieron en México y cómo formaron una familia basada en el diálogo y el amor

Uno de los datos que más resonó entre los fanáticos es la confirmación de la presencia de excompañeros de Casi Ángeles y Teen Angels en la celebración. Entre los invitados la actriz de El divorcio adelantó que estarán Lali Espósito, Emilia Attias, Vico D’Alessandro, Gastón Dalmau y Cande Vetrano, figuras centrales en la historia de la tira juvenil que marcó a una generación.

En agosto del año pasado, en una entrevista con Infobae, Rochi se refirió a cómo proyecta su fiesta de boda. “Cuando comenzamos con esto dijimos ‘vamos a tomar con calma esto” porque no queríamos hacer un casamiento tradicional. Queríamos armar una especie de festival de música. Tenemos muchos amigos que tienen bandas, entonces dijimos: ‘Para el año que viene’”, se sinceró. “Queremos celebrar que ya son 10 años juntos, tenemos una hija de 9 y teníamos ganas de hacer algo que sea distinto”, contó.

En la charla, recordó cómo surgió el vínculo especial que tiene con su pareja: “Yo lo conocí en septiembre del 2014 y quedé embarazada casi un año después. Yo nunca tuve esto de Susanita, de que ya quiero casarme y quiero tener hijos. Pero cuando lo conocí a él, dije: ‘Tengo ganas de proyectar con vos una vida, una familia’. Tenía 24 años, estábamos viajando y vino Lupita. Llegó rápido, pero yo la miro y digo: ‘Era Lupita, tenía que venir’”.