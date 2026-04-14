El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas internacionales volvieron a subir

El BCRA acumula 66 jornadas consecutivas con saldo comprador tanto dentro como fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 66 jornadas consecutivas adquiriendo dólares tanto en el mercado cambiario como por fuera de él. Con la compra de USD 185 millones realizada este martes, el total acumulado superó los USD 5.700 millones en lo que va de 2026.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA compró USD 5.721 millones, lo que equivale a más de la mitad del objetivo anual fijado. El viernes pasado, la entidad monetaria incorporó USD 457 millones, el segundo monto más alto desde el inicio de la gestión Milei, solo detrás de los USD 468 millones adquiridos el 4 de abril de 2024. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse al 29 de diciembre de 2022, durante el Programa de Incremento Exportador (“dólar soja”), cuando el Central sumó 540 millones de dólares.

Pese a haber alcanzado el 57% del objetivo anual de compras, el incremento de reservas quedó limitado por la demanda de dólares del Tesoro para pagos de deuda en moneda extranjera. Una parte significativa de las divisas obtenidas se destinó a estos compromisos, lo que impidió un aumento pleno de las reservas internacionales.

Para mantener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin recurrir a operaciones de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de controlar la expansión de la base monetaria y contener la inflación y la presión cambiaria.

Las proyecciones del Gobierno estiman que el saldo neto de compras de divisas podría situarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que la evolución de las reservas estará condicionada por estos factores.

Las reservas volvieron a subir

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron USD 45.873 millones, tras una suba diaria de USD 463 millones, atribuida a la compra de la propia autoridad monetaria así como a una revalorización en el valor de los activos de USD 250 millones que componen el balance de la autoridad monetaria.

A fines de febrero, el nivel de reservas llegó a USD 46.905 millones, el máximo desde 2018 y el más alto bajo la administración actual. Los movimientos recientes reflejan tanto pagos de deuda en moneda extranjera como variaciones en la valuación de activos, entre ellos el oro, afectados por la situación en Medio Oriente.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el BCRA adquirió USD 4.382 millones a través del mercado de cambios, firmó un REPO por USD 3.000 millones y registró ingresos netos de USD 575 millones por cambios de precios.

Los pasivos a un año del Central aumentaron en USD 4.206 millones, como resultado de un repo con vencimiento en enero de 2027 y la ampliación de otro acuerdo similar. Además, el Tesoro realizó compras por USD 3.659 millones para afrontar pagos de deuda, lo que dejó casi sin variaciones el saldo acumulado de reservas en el primer trimestre, según el economista Federico Machado.

Para el segundo trimestre se anticipa un escenario más favorable, con menores compromisos financieros: Tesoro y Banco Central deberán enfrentar pagos por cerca de USD 3.200 millones, casi la mitad que en el trimestre previo. A esto se sumaría un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

El dólar cortó la racha bajista

El dólar cortó la racha de caídas que mantenía en las últimas jornadas, luego de haberse negociado durante la mañana en valores similares a los de septiembre pasado. Las compras sostenidas del Banco Central y una inflación superior a la prevista contribuyeron a frenar la tendencia negativa que venía mostrando el tipo de cambio en lo que va de 2026.

En una rueda con operaciones de contado por USD 550 millones, un monto elevado pero habitual para la temporada de mayor actividad del comercio exterior en el segundo trimestre, el dólar mayorista cerró con una suba de diez pesos, o 0,7%, hasta los 1.364 pesos. Durante la jornada llegó a tocar un mínimo intradiario de $1.347, nivel no registrado desde el 26 de septiembre de 2025.

A pesar de este repunte, el tipo de cambio oficial acumula en 2026 una baja de 91 pesos o 6,3%, mientras la inflación suma cerca del 10% en el mismo período.

El Banco Central estableció para este martes una banda superior de intervención en $1.677,45, lo que deja al dólar mayorista a $313,45, es decir, un 23% por debajo de ese límite para la libre flotación.