Economía

Crece la “brecha negativa” del dólar: por qué el “blue” perforó los $1.400 y se ubica debajo del oficial

Los analistas de mercado consultados por el Central en el REM proyectaron una cotización de $1.700 para fin de año. La suba sería de solo 17% contra una inflación proyectada de 29%

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Crece la "brecha negativa" entre el dólar blue y el oficial. REUTERS/Willy Kurniawan
Crece la "brecha negativa" entre el dólar blue y el oficial. REUTERS/Willy Kurniawan

Los primeros días de abril mostraron la misma tendencia en el mercado cambiario que el primer trimestre: un Banco Central que continúa con un buen ritmo de compras, mientras que el tipo de cambio no levanta.

Ayer fue una jornada más distendida por la tregua entre Estados Unidos e Irán, beneficiando tanto a acciones como bonos argentinos. En el caso del dólar, se afirmó la tendencia a la baja y se destacó la una nueva caída del “blue”, que se consolidó como el más barato.

El dólar operado en circuitos informales, que mientras duró el cepo a las personas era el único que se operaba libre en el mercado, ayer cerró a 1.390 pesos. De esta forma, se ubicó $20 por debajo del tipo de cambio oficial, que finalizó también a la baja a 1.410 pesos.

Se trata de un fenómeno inusual en el mercado argentino. En general, dólar que se consigue en circuitos no oficiales es más caro que el que se vende a través del home banking. Pero ahora esa lógica se dio vuelta.

La causa por la cual es más barato conseguir dólares por el circuito no oficial es sencilla: faltan pesos, en particular en los sectores que tienen más transacciones informales. Posiblemente donde más se esté notando es en las empresas textiles, que históricamente son las que más volumen aportan a la operatoria informal.

“Casi no vienen a comprar dólares y por el contrario son muchos más lo que precisan vender para cubrir gastos”, explicó un operador de larga trayectoria del mercado local.

Es probable que la brecha negativa no se extienda mucho más allá de los niveles actuales (del orden del 1,5%) porque rápidamente los inversores arbitran entre una cotización y otra.

Los dólares financieros también cayeron levemente ayer, pero están por encima del oficial. El dólar MEP finalizó en $ 1.424, pero el contado con liquidación está en $ 1.478. Esta diferencia, a su vez, estaría reflejando más presión de demanda de divisas por parte de las empresas, que luego buscan llevarse los dólares a través del mercado bursátil.

Un dato llamativo que surgió del último balance cambiario del Central es que la demanda de dólares por parte del público se mantiene en niveles relativamente altos: solo en el primer bimestre la demanda llegó a USD 5.000 millones aun en un contexto de mucha tranquilidad cambiaria.

Ni siquiera los cerca de USD 4.700 millones que compró el BCRA en el primer trimestre de 2026 local lograron impulsar el tipo de cambio. Con una inflación que acumuló cerca de 9% en los tres primeros meses del año y un tipo de cambio a la baja, el tipo de cambio real volvió a apreciarse significativamente.

Esto llevó a que varios economistas, incluyendo a Domingo Cavallo, insistan con la necesidad de levantar totalmente las restricciones cambiarias. La apertura del cepo para las empresas implicaría presumiblemente un tipo de cambio más alto y al mismo tiempo una apuesta para conseguir una baja más acelerada del riesgo país.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgó ayer el Central arrojó una proyección para el tipo de cambio nominal de $1.420 por dólar para el promedio de abril de 2026, o sea 32 dólares más bajo que en la encuesta anterior.

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.700, lo que arroja una variación interanual esperada de 17,4 por ciento. Esto contrasta con una inflación esperada del 29% para todo el año, lo que sugiere que hay carry trade para rato, ya que el tipo de cambio se mantendrá muy controlado y subiendo mucho menos que la inflación a lo largo de todo el año.

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