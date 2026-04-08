Economía

Las consultoras que releva el BCRA subieron las proyecciones de inflación: cuánto daría en marzo y qué pasará con el dólar

Prevén una suba de precios acumulada de 29,1% a lo largo de 2026. Además, los pronósticos del mercado apuntan a un escenario de estabilidad en el tipo de cambio

Guardar
La inflación de marzo será de 3%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). REUTERS/Agustin Marcarian
La inflación de marzo será de 3%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). REUTERS/Agustin Marcarian

Las principales consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para marzo. Según la última encuesta, el consenso espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una suba mensual del 3%, lo que significa medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior.

Así se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Entre los analistas que históricamente han mostrado mayor precisión en sus pronósticos, el denominado “Top 10”, la estimación es aún levemente superior: prevén una inflación de 3,1% para el tercer mes del año, también con un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

En cuanto a la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, el promedio de las consultoras sitúa la suba de marzo en 2,9%. Los pronosticadores más destacados elevan esa cifra al 3,0%, con una corrección de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

La cotización del dólar

El informe del REM también incluye proyecciones sobre el tipo de cambio. Para abril, la mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.420, mientras que para diciembre de 2026 se espera un valor de $1.700, lo que implica una variación interanual del 17,4 por ciento.

En ambos casos, las proyecciones de los analistas muestran un cambio de expectativas respecto al REM anterior. Hasta hace un mes, se esperaba que la cotización del dólar de abril fuera de $1.451 ($31 más que en esta edición) y la de diciembre llegar a $1706 ($6 más).

Los analistas esperan un dólar calmo durante los próximos meses, pero aseguran que tocará los $1.700 antes de fin de año. (Reuters).
Los analistas esperan un dólar calmo durante los próximos meses, pero aseguran que tocará los $1.700 antes de fin de año. (Reuters).

Es importante aclarar que la estimación de los expertos no se basa en el tipo de cambio minorista, al que acceden día a día las personas humanas, sino al mayorista.

Otro punto relevante que muestra el REM, es que si bien los especialistas corrigieron a la baja su estimación del tipo de cambio para los próximos meses, proyectan una aceleración en el último trimestre del 2025 y el comienzo del 2026. En detalle, la proyección marca que el dólar saltará de $1.572 en septiembre a $1.700 en diciembre y luego, llegará a $1.780 en marzo de 2027. Este último valor, es $32,50 más alto que el pronosticado en el REM publicado el mes anterior.

Inestabilidad en el ritmo de actividad

Otro de las variables económicas que pone en discusión el REM es la evolución de la actividad económica. El Banco Central le pregunta a los expertos qué esperan respecto al avance del PBI (Producto Bruto Interno) a pesos constantes. En otras palabras: cómo evolucionará la economía.

En este caso, las perspectivas para los primeros tres meses del año son más que positivas. A la espera de los resultados oficiales, los analistas sostienen que la actividad creció 1,3% en en el primer trimestre de 2026, en comparación con el cuarto trimestre del 2025 (variación desestacionalizada). Ese resultado implica una mejora de 0,3 puntos porcentuales en relación a la estimación del REM anterior.

En vistas a futuro, se espera una mejora del PBI del 0,8% en el segundo trimestre y un repunte del 0,7% en el tercero. Para todo el 2026, la expectativa marca que la economía crecerá 3,3%. Aunque no es un mal resultado, ese valor representa una baja de 0,1 puntos respecto a la consulta del mes pasado y está muy lejos de lo que proyectó el propio Gobierno nacional en el Presupuesto 2026 (crecimiento del 5% del PBI en 2026).

¿Crece la desocupación?

El Indec informó recientemente que el índice de desocupación creció al 7,5% en el cuarto trimestre del 2025, lo que representó un empeoramiento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.

Vista lateral de una larga fila de personas, vestidas con ropa informal, esperando en una acera junto a un edificio. Algunos miran sus teléfonos
El mercado sostiene que la desocupación se mantendrá por arriba del 7% todo el año. (La Capital de Mar del Plata)

Lo llamativo, más allá de ese resultado, es que los expertos no creen que la situación pueda mejorar demasiado en lo que resta del 2026, aún en un contexto de crecimiento de la actividad económica. De acuerdo al REM publicado por el BCRA, el mercado sostiene que el desempleo llegó al 7,6% en los primeros tres meses de este año. Este número representa un ajuste de 0,3 puntos hacia arriba respecto a la edición anterior del Relevamiento de Expectativas de Mercado.

El mismo ajuste al alza se hizo para el segundo trimestre y ahora la desocupación proyectada llega al 7,5%. En tanto, para el período julio-septiembre, se estima que el 7,2% de la población económicamente activa seguirá sin encontrar trabajo.

En lo que respecta al tramo final del año, hasta el REM pasado se estimaba que la desocupación bajaría al 6,7%, pero ahora los expertos opinan que se mantendrá por encima del 7%, más precisamente en 7,3%.

Temas Relacionados

InflaciónREMBanco CentralDólarÚltimas noticiasIPC

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país cayó por una mejora del contexto global

Los índices de Wall Street ganaron hasta 2,9% y las bolsas de Europa recuperaron hasta 5%. El precio del petróleo cayó 15% e impactó en los títulos del sector. El riesgo país argentino cedió 7% a 570 puntos

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país cayó por una mejora del contexto global

Quién es Satoshi Nakamoto: una nueva investigación asegura haber identificado al enigmático creador de Bitcoin

The New York Times aportó una nueva hipótesis al debate sobre el creador de la principal criptomoneda. Análisis de correos electrónicos inéditos, testimonios de figuras clave del mundo cripto y pistas lingüísticas y técnicas

Quién es Satoshi Nakamoto: una nueva investigación asegura haber identificado al enigmático creador de Bitcoin

El Banco Central aprovechó la calma del dólar y compró más de USD 100 millones

La autoridad monetaria acumula compras por más de USD 4.600 millones en lo que va del año. Cuál es el factor que limitó la acumulación de reservas en 2026

El Banco Central aprovechó la calma del dólar y compró más de USD 100 millones

Mora bancaria en primera persona: cómo un cumpleaños de 15 y la compra de un auto pusieron en jaque a las economías de dos familias

Según Bloomberg, el incremento en la disponibilidad de préstamos coincide con mayores tasas de interés, pérdida de empleos y una desaceleración económica, factores que han elevado el número de deudores con atrasos en sus compromisos financieros

Mora bancaria en primera persona: cómo un cumpleaños de 15 y la compra de un auto pusieron en jaque a las economías de dos familias

Una disputa entre transportistas y acopiadores bloquea puertos, exportaciones y genera pérdidas millonarias

Reclaman una suba de tarifas frente a la suba del combustible. Está frenada la actividad en puertos clave en pleno inicio de la cosecha gruesa. El conflicto ya genera sobrecostos, amenaza ventas al exterior y suma presión sobre el ingreso de divisas

Una disputa entre transportistas y acopiadores bloquea puertos, exportaciones y genera pérdidas millonarias
DEPORTES
Tras su golazo al Barcelona, Julián Álvarez reveló cómo aprendió la “fórmula Messi” para los tiros libres

Tras su golazo al Barcelona, Julián Álvarez reveló cómo aprendió la “fórmula Messi” para los tiros libres

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Deportivo Riestra afronta su histórico debut en la Copa Sudamericana ante Palestino de Chile

San Lorenzo reacciona rápido y se lo empata a Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana

Los memes de la histórica victoria del Atlético ante Barcelona por la Champions en el Camp Nou: Julián Álvarez y Simeone, los elegidos

TELESHOW
La revelación que hizo Nicki Nicole en Nueva York: “Debo compartir la subtrama de mi vida”

La revelación que hizo Nicki Nicole en Nueva York: “Debo compartir la subtrama de mi vida”

La triste pérdida que golpea a Muna Pauls y su familia: “Gracias por tanto amor”

El llanto de Fabián Cubero por el escándalo tras la internación de su hija Allegra: “Estoy un poco cansado”

Cecilia Roth habló de Fito Páez, la convivencia y su estado actual: “Estoy soltera, ¡y a mucha honra!"

Solita Silveyra recordó su paso por Gran Hermano y habló de la huella de Silvina Luna

INFOBAE AMÉRICA

Cuando el arte revela una realidad que trasciende fronteras

Cuando el arte revela una realidad que trasciende fronteras

Emiratos Árabes Unidos exigió que el régimen iraní asuma los costos por los daños causados por sus ataques en el Golfo

Turquía detuvo a doce personas tras el ataque con armas de asalto contra el consulado de Israel en Estambul

Desde cónyuges trabajando juntos hasta conflictos de interés: sancionan a 15 funcionarios panameños por nepotismo

Bolivia canceló el convenio de cooperación militar con Irán firmado por el gobierno de Arce en 2023