El Banco Central aprovechó la calma del dólar y compró más de USD 100 millones

El BCRA hilvanó 62 jornadas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 62 jornadas consecutivas la compra de dólares tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Este miércoles, sumó USD 102 millones, acumulando más de USD 4.600 millones en lo que va de 2026. No obstante, el volumen de reservas internacionales no aumentó en forma proporcional y se mantuvo con fluctuaciones a lo largo del año.

Desde el inicio del actual esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 4.683 millones, cifra que representa más del 45% de la meta anual fijada por el equipo económico. En marzo, las compras totalizaron 1.670 millones de dólares.

Pese al saldo positivo de estas operaciones, la acumulación de reservas se vio afectada por la demanda de dólares del Tesoro para cubrir vencimientos en moneda extranjera. Así, gran parte de las divisas obtenidas por la autoridad monetaria se destinó al pago de compromisos financieros y no se sumó a las reservas internacionales.

Para sostener el ritmo de compras diarias, el BCRA emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro Nacional colocó deuda en moneda local con el objetivo de absorber parte de esa liquidez y así contener el crecimiento de la base monetaria, la inflación y la presión sobre el tipo de cambio.

Las estimaciones oficiales prevén que el saldo neto por compras de dólares podría situarse entre 10.000 y 17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y de la disponibilidad de divisas en el mercado. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que la acumulación de reservas estará sujeta a estos factores. Hasta la fecha, el avance representa el 45% del objetivo anual.

Subieron las reservas

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales ascendieron a USD 44.750 millones, tras un aumento diario de USD 308 millones, impulsado principalmente por la valorización de activos del organismo.

A finales de febrero, el stock de reservas había alcanzado los USD 46.905 millones, el máximo desde 2018 y el más alto de la actual gestión. Los recientes movimientos reflejan tanto el pago de compromisos de deuda externa como las oscilaciones en la valuación de activos como el oro, influenciadas por la crisis en Medio Oriente.

El economista Federico Machado subrayó que, aunque el BCRA concretó importantes compras en el mercado de cambios, las Reservas Netas permanecen prácticamente en el mismo nivel respecto al comienzo del año.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el Banco Central adquirió USD 4.382 millones en el mercado de cambios, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ganancias netas por USD 575 millones debido a variaciones de precios. Sin embargo, los pasivos a un año del BCRA crecieron en USD 4.206 millones por el propio repo con vencimiento en enero de 2027 y una cuota adicional de un repo anterior con el mismo vencimiento. Además, el Tesoro adquirió USD 3.659 millones para afrontar pagos de deuda, lo que dejó casi sin cambios la acumulación de reservas del BCRA en el primer trimestre, según explicó Machado.

Para el segundo trimestre, se proyecta un escenario más favorable ya que las obligaciones financieras disminuyen: Tesoro y BCRA deberán afrontar pagos por cerca de USD 3.200 millones, aproximadamente la mitad de lo abonado en los tres meses previos. Además, se espera un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

El dólar sigue a la baja

Con operaciones por USD 429 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista cerró la jornada con una baja de cinco pesos, ubicándose en 1.387,50 pesos. La plaza mostró menor tensión y reflejó un clima de mayor optimismo tras la reanudación de negociaciones y el alto al fuego en Oriente Medio.

El tipo de cambio utilizado para el comercio exterior se ubicó $5,50 por encima del cierre de marzo, lo que representa un incremento del 0,4%. Sin embargo, en lo que va de 2026, acumula una disminución de $67,50, equivalente a una baja del 4,6 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha una banda superior de $1.667,89 en su esquema cambiario, lo que sitúa al dólar mayorista $280,39 por debajo de ese tope, equivalente a una diferencia del 20,2 por ciento. Esta amplia brecha permite que la autoridad monetaria continúe con sus compras diarias en el mercado spot.