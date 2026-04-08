Economía

“Semana de la Carne Argentina” en Estados Unidos: el Gobierno impulsa una iniciativa para potenciar exportaciones

La misión comercial orientada a fortalecer la presencia de la carne vacuna en suelo estadounidense será entre el 27 de abril y el 1 de mayo en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles

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Carnicería
La Semana de la Carne es un evento promocional que tendrá lugar en Estados Unidos. (Adobe Stock)

El gobierno nacional anunció el lanzamiento de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial orientada a fortalecer la presencia de la carne vacuna nacional en uno de los mercados más competitivos y exigentes del mundo.

El evento, que tendrá lugar entre el 27 de abril y el 1 de mayo en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, apunta a consolidar la reputación del producto argentino como referente de calidad premium y a generar nuevas oportunidades de negocio para el sector exportador.

El anuncio se realizó en Casa Rosada con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda, y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt.

Durante la jornada, se detallaron los principales lineamientos de la propuesta, que cuenta con la organización de PromArgentina —la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional— y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). La misión contempla una agenda de rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento en el mercado estadounidense, con el objetivo de profundizar la inserción de la carne argentina y consolidar su reputación internacional.

Reunión Semana de la Carne
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, anunciaron el lanzamiento de la Semana de la Carne junto a empresarios del sector cárnico.

La Semana de la Carne Argentina se lleva a cabo en un contexto que el Gobierno considera especialmente favorable para el sector, tras la reciente habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación de carne con destino a Estados Unidos. Esta medida abre nuevas posibilidades para ampliar la presencia nacional en ese mercado y representa una oportunidad estratégica para los frigoríficos exportadores.

La delegación argentina estará integrada por frigoríficos líderes del país y mantendrá reuniones con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica estadounidense. El programa incluye rondas de negocios, encuentros sectoriales y diversas acciones de promoción, orientadas a fortalecer los lazos comerciales y a posicionar la carne argentina como producto premium, reconocido por su calidad y confiabilidad.

“La misión reunirá a frigoríficos argentinos con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica estadounidense en una agenda que incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento destinadas a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium”, indica el comunicado oficial.

La elección de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles responde al peso estratégico de estas ciudades en el consumo y la distribución de carne en Estados Unidos. En esos puntos, la delegación argentina buscará sentar bases sólidas para futuras exportaciones y fortalecer vínculos comerciales duraderos, presentando la carne nacional como un alimento confiable y de alta calidad, alineado con los estándares internacionales.

Manos con guantes azules cortan grandes trozos de carne roja cruda en una mesa metálica. Hay pilas de carne ya cortada y sin cortar en el fondo
Un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos permitió aumentar el cupo exportador hacia la potencia norteamericana. (Reuters)

Según las autoridades, “la iniciativa marca, además, un hito en la estrategia de promoción comercial internacional, ya que por primera vez PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior, en la que llevará directamente a empresas exportadoras argentinas a vincularse con compradores estratégicos en uno de los mercados más exigentes del mundo”.

En el encuentro de presentación participaron CEOs y referentes de empresas como Frigorífico Gorina, Arrebeef, Rioplatense, Marfrig Argentina y La Anónima, junto con representantes del Ipcva y de PromArgentina. La presencia de estos actores destaca el trabajo conjunto entre el sector público y privado, con el objetivo de capitalizar el contexto favorable y sentar bases sólidas para la expansión de las exportaciones.

Además, el evento cuenta con el impulso de PromArgentina, el IPCVA, la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Embajada argentina en Estados Unidos. La iniciativa integra una estrategia más amplia de promoción internacional, orientada a posicionar a Argentina como proveedor confiable de alimentos de alta calidad y a generar nuevas oportunidades comerciales para el sector exportador.

Desde el gobierno nacional destacan el valor estratégico de la carne vacuna en la oferta exportadora argentina y remarcan que la promoción internacional es clave para ampliar mercados y mejorar la competitividad del sector. La habilitación de un cupo adicional para exportar carne a Estados Unidos es vista como una oportunidad para incrementar las ventas y consolidar la presencia argentina en un segmento donde la competencia es alta y el consumidor valora la excelencia del producto.

A la vez, la iniciativa llega después del Argentina Week, que tuvo lugar en suelo estadounidense entre el 9 y el 12 de marzo de 2026. Se trató de una iniciativa oficial orientada a promocionar productos y fortalecer la imagen del país en el mercado estadounidense, mediante una serie de actividades comerciales, culturales y de posicionamiento de la oferta exportadora argentina en varias ciudades clave.

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