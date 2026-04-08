Los mercados festejan la tregua en Medio Oriente: qué acciones argentinas se pueden ver favorecidas

Los mercados celebraron la tregua anunciada por Donald Trump con Irán. REUTERS/Brendan McDermid

La tregua de dos semanas definida por Donald Trump ayer justo antes de que venza el ultimátum a Irán desató el festejo de los mercados. Wall Street venía cayendo más de 1% y cerró neutro. Pero los futuros del índice Nasdaq y el S&P 500 presagiaban una apertura fuerte al alza para la jornada de hoy. En este clima más de alivio que de euforia, también es esperable que se produzca un impacto sobre el mercado local.

Las acciones locales vinculadas al sector energético podrían tomarse un respiro después de fuertes subas. Los anuncios de ayer a última hora hicieron caer el barril de petróleo más de 16% y como consecuencia el petróleo Brent caía desde USD 110 a niveles de 91 dólares. El mismo movimiento ocurría con el WTI (precio del petróleo producido en Estados Unidos).

Vista Energy es el ejemplo más claro. La acción venía operando muy firme en Wall Street desde principios de año y con la suba del petróleo superó los USD 70, nuevo precio récord. Solo en lo que va de 2026 acumula un espectacular incremento de 43 por ciento. Pero es razonable esperar que el fuerte ajuste del barril impacte negativamente en su cotización.

A YPF le ocurrió algo parecido, pero la magnitud de la suba fue bastante menor y el ADR en Nueva York acumula una suba de 21 por ciento. Su CEO, Horacio Marin, había anunciado que los precios en los surtidores no aumentarían por 45 días. Pero ahora posiblemente tenga que rebajarlos al menos marginalmente tras el aumento cercano a 20% del mes pasado.

La contracara fueron las acciones bancarias, que acumulan caídas significativas en lo que va del 2026. Aunque se esperaba un repunte después de un muy flojo 2025, los papeles fueron afectados por balances en rojo y un fuerte aumento de la morosidad crediticia. En lo que va del año, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia caen 15% en dólares, justamente en la dirección opuesta respecto a lo ocurrido con el sector de energía. Supervielle cae un poco más, 20 por ciento.

Santiago Abdala, director de PPI, explicó que desde la recomendación desde la entidad es “apostar al sector bancario, que tiene precios muy atractivos luego de las últimas caídas. No se condicen las cotizaciones con el riesgo país de 600 puntos básicos, aun considerando el aumento de la morosidad de las carteras”. Y agregó que “en este momento, teniendo en cuenta que vemos un fin de la guerra próximo, creemos que los bancos tienen más potencial alcista incluso que los bonos en dólares”.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indicó que “es un buen momento para rotar la cartera de energía y tomar ganancias. Pasar al menos una parte de esos fondos a bancos y también a empresas exportadoras, como Ternium o Aluar. Loma Negra es otra compañía que venía castigada, pero puede avanzar si la economía se comporta mejor”.

Con este escenario, es razonable esperar que con un clima de mayor optimismo sean los ADR bancarios los que logren captar el mayor interés de los inversores, sobre todo si se produce esa rotación al menos parcial en las carteras.

Además, la expectativa es que ya haya pasado lo peor para los balances y que a partir del segundo trimestre ya dejen atrás los números rojos. El aumento de la morosidad parece haber tocado un pico y tanto el Galicia como el Macro tuvieron castigos puntuales luego de la incorporación de otras entidades (HSBC e Itaú respectivamente).

Asimismo, se espera que el crédito tanto en dólares como en pesos vaya recuperando, lo que también implicaría una fuente mayor de ingresos en el futuro cercano.