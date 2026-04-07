Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión durante dos semanas de los ataques previstos contra Irán, decisión que comunicó menos de dos horas antes de que venciera el ultimátum dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump condicionó el alto el fuego a que la República Islámica de Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del paso marítimo, fundamental para el comercio mundial de petróleo, por donde transita alrededor de una quinta parte del crudo global.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó la aceptación de un alto el fuego de dos semanas y señaló que las negociaciones con Estados Unidos comenzarán en Islamabad el próximo viernes. “Se enfatiza que esto no significa el fin de la guerra”, indicó el consejo en un comunicado.

El acuerdo, calificado por Trump como un “alto el fuego recíproco”, fue anunciado en redes sociales tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir. Ambos mediadores solicitaron a Washington que detuviera el despliegue de fuerza destructiva planeado para esa noche, según detalló el propio mandatario. Trump afirmó que la decisión obedece a que “ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares” y que las negociaciones para un acuerdo definitivo de paz con Irán se encuentran en una etapa avanzada.

El presidente estadounidense informó que las bases para la negociación se apoyan en una propuesta de 10 puntos presentada por Irán, transmitida a través de Pakistán, que incluye un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. “Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, aseguró Trump en su mensaje.

Foto de archivo del presidente Donald Trump este 6 de abril de 2026. EFE/JIM LO SCALZO

La amenaza de Trump de atacar la infraestructura civil iraní, incluyendo puentes y centrales eléctricas, había provocado condenas internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó estar “profundamente preocupado” por el posible ataque, mientras que el papa León XIV calificó de “inaceptables” las amenazas contra la población civil iraní. “No hay ningún objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad o el infligir deliberadamente sufrimiento a la población civil”, afirmó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Horas antes del anuncio del acuerdo, se registraron ataques estadounidenses contra puentes ferroviarios y viarios, un aeropuerto y una planta petroquímica en territorio iraní, así como operaciones en la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo de Irán. En respuesta, Teherán advirtió que no se abstendría de atacar la infraestructura de sus vecinos del golfo Pérsico y afirmó haber atacado un barco y un complejo petroquímico en Arabia Saudí.

El precio del petróleo experimentó una fuerte volatilidad tras el anuncio. El barril de West Texas Intermediate llegó a caer hasta un 11 % situándose por debajo de los USD 101, mientras que el Brent cerró en torno a los USD 109.

A lo largo de la guerra, Trump ha pospuesto repetidas veces sus propios plazos para el uso de la fuerza militar, recibiendo críticas y escepticismo tanto en el ámbito doméstico como internacional. El actual acuerdo representa, según el mandatario, un paso relevante hacia la paz en Oriente Medio, aunque el Consejo Supremo iraní advirtió que la situación sigue siendo incierta y que la guerra no ha terminado.

(Con información de AFP, EFE, AP y Reuters)