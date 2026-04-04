Multa récord a la pesca ilegal: ¿frenará la depredación de la flota china con bandera de Vanuatu?

Argentina aplicó por primera vez una multa realmente significativa, de $1.262 millones, incluyendo “costos operativos” por $799.000, a un buque chino, aunque con bandera de Vanuatu, pescando ilegalmente en la “Zona Económica Exclusiva Argentina”

Mediante una política de “tolerancia cero” a la “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” coordinada entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, Argentina aplicó por primera vez una multa realmente significativa, de $1.262 millones, incluyendo “costos operativos” por $799.000, a un buque chino, aunque con bandera de Vanuatu, pescando ilegalmente en la “Zona Económica Exclusiva Argentina” (ZEEA, hasta 200 millas desde la costa), más conocida como “Mar Argentino”.

Hasta hace un año, aunque reiterados, esos ilícitos no eran castigados porque la detección electrónica y satelital no “valía” igual que la detección “in fraganti” por parte de naves argentinas, algo muy difícil en un frente marítimo tan extenso y en el que centenares de buques extranjeros, mayormente chinos, pescan al borde de la ZEEA, en lo que se conoce como “Milla 201”.

Como “episodio relevante” la PNA subrayó el caso del Bao Feng, un “arrastrero” (pesca con red) con bandera de Vanuatu, que ya había sido detectado haciendo pesca ilegal el 10 de enero “cuando navegaba a velocidad inferior a los 6 nudos y ejecutó tareas de arrastre dentro de la ZEEA”. Tras constatar nuevas incursiones a fines de marzo, se le aplicó la multa de casi un millón de dólares.

La PNA subrayó el caso del Bao Feng, un “arrastrero” (pesca con red) con bandera de Vanuatu, que ya había sido detectado pescando ilegalmente el 10 de enero “cuando navegaba a velocidad inferior a los 6 nudos y ejecutó tareas de arrastre dentro de la ZEEA

Además, Prefectura también detectó y multó a los pesqueros Hai Xing 2 y Bao Win, “operando con patrones típicos de pesca, registrando promedios de navegación cercanos a los 4,3 nudos” y tiempos de “permanencia en el área” que completan “indicios consistentes de actividad ilícita”.

Cabe recordar también que a principios de este año la Subsecretaría de Recursos Acuáticos fijó presunciones legales que habilitan sanciones e impiden a los buques extranjeros alegar “tránsito inocente” o pretextos parecidos.

Gráfico del Sistema de Identificación Automática (AIS) que muestra la detección del buque pesquero "Bao Feng" de Vanuatu dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina por la Prefectura Naval Argentina

Por caso, se considera que un buque extranjero hace pesca ilegal si dentro de la ZEEA navega a menos de 6 nudos “realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca”.

Además, haciendo foco en el calamar, la especie más buscada por la flota china, en el caso de los buques “poteros” (que pescan de noche y con luces, por tratarse de una especie fotosensible), la presunción de pesca ilegal se aplicará si navegan a 2 nudos o menos por hora “sin justificación”.

Aunque el buque al que se aplico una multa récord es un "arrastrero" (como el de la foto), el principal foco de interés chino es el calamar, que pesca con buques "poteros", con luces nocturnas

No es casual que el subsector que más celebró la novedad fue el agrupado en la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), que destacó “la solidez probatoria” a partir del uso del sistema electrónico Skylight. “

“Ya no se trata solo de observar, sino de transformar información electrónica en sanción exigible. En un escenario donde gran parte de la actividad pesquera extranjera sobre el borde de la milla 200 se mueve entre la opacidad operativa, la velocidad de ejecución y la dificultad material de captura, el expediente del Bao Feng muestra que el control puede desplazarse desde la persecución física hacia la arquitectura de la evidencia”, expresó un comunicado de CAPA.

Los tres buques detectados y multados por la PNA tienen bandera de Vanuatu pero pertenecen a una misma empresa china (Schvartzman)

La entidad calificó de “decisiva” la intervención del subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, ”cuya observación directa del confín de la milla 200, durante un sobrevuelo sobre el borde exterior de la ZEEA permitió tomar dimensión exacta de la magnitud de la flota extranjera desplegada sobre ese límite sensible”, y la tarea del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la PNA, a cargo del Prefecto General Néstor Kiferling.

Milko Schvartzman, investigador especializado en pesca marina del Círculo de Políticas Ambientales, precisó además a Infobae que los tres buques detectados y multados por la PNA tienen bandera de Vanuatu pero pertenecen a una misma empresa china.

Los tres buques detectados y sancionados, precisó Schvartzman, son de construcción, propiedad y subvención China operando bajo “bandera de conveniencia”.

Su propietario está vinculado empresas offshore en listas de ICIJ (sigla en inglés del Comité Internacional de Periodistas de Investigación) y a otros buques que operan bajo pabellón de conveniencia (incluidos de bandera de Mongolia)”, dijo Schvartzman.

Pesca ilegal como norma

Con los tres nuevos casos, precisó el experto, “ya van cinco casos de buques chinos con bandera de Vanuatu detectados haciendo pesca ilegal en los últimos 14 meses”.

Pesca ilegal en el Mar Argentino: Bao Feng

“La pesca ilegal -subrayó el investigador- es la norma para la flota china en el Atlántico Sudoccidental; los buques españoles también pelean en el ranking. Se necesita de manera urgente un organismo internacional para la conservación y la pesca responsable en el Atlántico Sur. La sobrepesca, las capturas incidentales de especies en peligro y los abusos contra los derechos humanos (muertes evitables) no pueden continuar”.

La investigación del ICIJ señalada por Schvartzman describe la muy opaca estructura de la empresa propietaria de los tres buques sancionados: se trata de Hai Shun Shipping Co, cuyo director y principal accionista es el ciudadano chino Yue Xijedong. La empresa fue originalmente registrada como propiedad de un grupo de inversión con domicilio en Samoa, del cual Yue es accionista.

Infobae informó hace un mes que los muy buenos resultados iniciales de la zafra de calamar, que sugieren abundancia del recurso, son un imán para la flota china.

Además de los cerca de 500 buques con bandera del gigante asiático que pescan al borde y en ocasiones al interior del Mar Argentina, la Prefectura Naval identificó al inicio de la presente temporada 28 buques con bandera de Vanuatu, mayormente de propiedad china.

“Son los que cometen los ilícitos, los que tienen bandera china se cuidan en poco más, pero estos salieron de China, fueron construidos en China y son capitaneados por chinos”, dijo Schvartzman a Infobae.

Además de los cerca de 500 buques con bandera china que pescan al borde y en ocasiones al interior del Mar Argentina, la Prefectura Naval identificó al inicio de la presente temporada 28 buques con bandera de Vanuatu

Según el experto, de ese modo los buques “abanderados” con el pabellón de Vanuatu encubren la actividad de la flota china de aguas distantes, al punto que los 28 buques con bandera de Vanuatu identificados por Prefectura al inicio de la temporada ya constituyen la quinta flota extranjera de pesca en la “Milla 201″, detrás de las de China, Taiwán, Corea del Sur y España.

La empresa propietaria de los 3 buques sancionados esta vez, Hai Shun Shipping Co, tiene actualmente 9 barcos pescando al borde de la ZEEA, destacó Schvartzman, y envió ilustraciones sobre su derrotero hasta posicionarse en el frente al Mar Argentino y su accionar posterior.

A principios de 2025 CPA había determinado la propiedad china de 10 buques chinos “abanderados” como si fueron de Vanuatu y Camerún.

Como también informó Infobae, los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando en las narices del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos observó el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), 418 son de bandera china, aunque también es posible que todos o la mayoría de 28 “abanderados” con los colores de Vanuatu sean en realidad también propiedad de empresas chinas.

Un arma para combatir ese azote sería el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsado por la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La adhesión argentina a ese acuerdo tuvo dictamen favorable de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

El acuerdo fija estándares mínimos y mecanismos de cooperación entre Estados para reforzar controles, exigir información anticipada a los buques y facilitar el intercambio de datos entre autoridades portuarias, evitar la proliferación de “puertos de conveniencia” y cerrar espacios operativos a flotas asociadas con la pesca ilegal.

Scharvtzman subrayó además la necesidad de un organismo regional de conservación y pesca responsable en el Atlántico Sur. Ese organismo debería integrarse con los estados ribereños, algo dificultado por la presencia de facto británica en Malvinas.

Scharvtzman subrayó además la necesidad de un organismo regional de conservación y pesca responsable en el Atlántico Sur

Al respecto, hubo un intento privado de lo que se llamó Opras (Organización Para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental) para regular la “Milla 201” del suroeste atlántico, cuyo caso llegó a presentar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero pese a que llegó a crearse una “Comisión de Cooperación” con armadores de Brasil el intento no llegó muy lejos, porque -además de la presencia británica en Malvinas- los buques mayormente chinos que pescan al borde y ocasionalmente al interior del Mar Argentino tienen apoyo logístico de Montevideo, su “puerto de conveniencia” en el Atlántico Sur.

La regulación de le pesca fuera de la Zona Económica Exclusiva no es ilegal, pero su falta de regulación afecta los stocks y la captura local de especies migratorias como el calamar y, en menor medida, la merluza y el abadejo.