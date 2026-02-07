Contra el tsunami de barcos chinos: endurecen las medidas para combatir la pesca ilegal en el Mar Argentino

Las nuevas normas otorgan mayor peso probatorio a observaciones satelitales y otro tipo de sensores remotos

El habitual tsunami de barcos extranjeros, mayormente chinos, que cada año se instala frente al Mar Argentino, en la llamada “Milla 201”, pero a veces incursiona dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), en la que solo pueden pescar barcos con pabellón argentino, deberá en adelante tener más cuidado.

Ya no podrá alegar “tránsito inocente” o pretextos similares. Una nueva normativa habilita al Gobierno a iniciar sumarios y multar a buques extranjeros a partir de la verificación por medios remotos de que se violan ciertos patrones y, por lo tanto, se realiza pesca ilegal.

Concretamente, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos del Ministerio de Economía dispuso mediante la publicación en el Boletín Oficial una normativa que fortalece la vigilancia y el régimen de sanciones “contra buques de bandera extranjera que operan de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)”.

Presunciones legales

En base a presunciones legales, se podrá iniciar sumario y sancionar a buques extranjeros, aunque aleguen no estar pescando, sino simplemente transitando o refugiándose en el Mar Argentino.

Miembros de Prefectura observan en varias pantallas el tráfico marino, con recursos del Sistema Guardacostas

Por caso, se considerará que un buque extranjero está pescando ilegalmente si navega a una velocidad inferior a 6 nudos “realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca”.

Además, haciendo foco en el calamar, la especie más apuntada por la flota china, en el caso de los buques “poteros” (especializados en calamar, que pescan de noche, usando luces para atraer a esta especie fotosensible), la presunción de pesca ilegal se aplicará si navegan a 2 nudos o menos por hora “sin justificación”.

El control estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y se apoyará en el Sistema Guardacostas, basado en registros satelitales y electrónicos “como evidencia de alta precisión”.

Se considerará que un buque extranjero está pescando ilegalmente si navega a una velocidad inferior a 6 nudos “realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca”

Según la norma oficial, no solo se busca sancionar “sino también garantizar un proceso justo: el proyecto permite que los capitanes de los buques presenten sus descargos y pruebas técnicas (como reportes meteorológicos o partes de avería) para justificar sus movimientos, asegurando el cumplimiento del debido proceso”

El procedimiento, justificó el Gobierno, “se alinea con el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar preventivamente ante la posibilidad de daños graves al ecosistema marino, incluso antes de tener una certeza científica absoluta al momento de detección”.

Se concede así más peso a la evidencia remota, buscando eliminar zonas grises que permitían a los buques extranjeros alegar averías, refugio ante contingencias climáticas, tránsito inocente o argumentos parecidos, que en todo caso deben informarse con antelación a la autoridad marítima argentina.

Casos recientes

El cambio normativo se dio poco después de que el 1 de febrero la PNA detectara al pesquero arrastrero español “Playa Da Cativa” haciendo pesca ilegal en la ZEE, navegando durante 45 minutos a una velocidad inferior a cuatro nudos, en infracción de la Ley Federal de Pesca (ley 24.922), que regula la pesca en aguas jurisdiccionales.

El buque arrastrero español Playa Da Cativa, detectado haciendo pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva o Mar Argentino, navegando durante 45 minutos a una velocidad inferior a cuatro nudos

Antes, el 29 de enero, Prefectura había notificado al capitán del buque que estaba muy cerca del límite legal y debía evitar incursiones dentro de la ZEE.

El mismo buque y otro arrastrero español de la firma española Moradiña, habían sido detectados haciendo pesca ilegal en 2012, con licencia de pesca de Malvinas. En ese momento, el gobierno usurpador de las islas defendió a los pesqueros y acusó a la Argentina de hacer “terrorismo ambiental”.

El Prefecto General Fernando Dos Santos, director de Policía de Seguridad en la Navegación, dijo a Infobae que la PNA ya hacía el ploteo de situaciones de presunción de pesca ilegal en base al “comportamiento dinámico” de los buques extranjeros que incursionaban en el Mar Argentino, “pero no había parámetro o presunción legal; sabíamos que a menos de 4 o 5 nudos un buque arrastrero o menos de 2 nudos un potero dentro del Mar Argentino estaban haciendo pesca ilegal, pero no teníamos respaldo jurídico o normativo”.

Sabíamos que a menos de 4 o 5 nudos un buque arrastrero o menos de 2 nudos un potero dentro del Mar Argentino estaban haciendo pesca ilegal, pero no teníamos respaldo jurídico o normativo (Dos Santos)

Eso ahora existe a partir de la normativa que dispuso la Subsecretaría que encabeza Juan Antonio López Cazorla.

La normativa también “nivela la cancha” (o el mar) de la flota nacional con la extranjera, pues presunciones del mismo tipo ya se aplicaban a buques de bandera argentina que pescaran en zonas de veda o lo hicieran en zonas de “esfuerzo restringido” con un “esfuerzo pesquero” superior al permitido.

Chinos con bandera de Vanuatu

Dos Santos recordó que el 10 de enero se detectó haciendo pesca ilegal al Bao Feng, un barco con bandera de Vanuatu, en la zona de Bahía Camarones, se hizo sumario y se está en trámite internacional de cobro de la multa.

En un caso similar, a principios de 2025, Cancillería hizo la gestión ante Vanuatu y el armador (chino) terminó pagando. Los dos casos más recientes (el español y el segundo de Vanuatu) están en trámite

La trayectoria de pesca del buque Bao Feng, con bandera de Vanuatu, pero propietario chino, haciendo pesca ilegal en el Mar Argentino

Los buques españoles, taiwaneses y coreanos, que también pescan frente al Mar Argentino, son mucho menos numerosos que los cerca de 500 buques chinos, sea que pesquen con bandera del gigante asiático o “banderas de conveniencia”, como las de Camerún y Vanuatu, recurso que intensificaron en el último año, como en su momento informó este medio.

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), consideró positiva la medida oficial, pues “emula lo que pasa en la ZEE para los pesqueros locales.

“Es tan grande el descontrol en la Milla 201 (donde pescan centenares de buques extranjeros, mayormente chinos, sin ningún tipo de limitaciones) que esto parecen medidas insignificantes, pero son avances que muestran que el Estado argentino se empieza a ocupar del tema”, dijo De la Fuente a Infobae.

Es tan grande el descontrol en la Milla 201, que esto parecen medidas insignificantes, pero son avances que muestran que el Estado argentino se empieza a ocupar del tema (De la Fuente)

También sirve, agregó, el envío al Congreso del proyecto para adherir al convenio FAO sobre “Estado Rector de Puerto” que ya fue “visado” por Cancillería, y el Acuerdo de la OMC contra los subsidios a la pesca, al que paradójica (o cínicamente) también adhirió China.

"Si uno tiene observaciones satelitales, identifica el barco, su velocidad, ubicación, son pruebas suficientes y hay que sancionar, así el ingreso sea de 100 metros o 10 kilómetros", dijo a Infobae Milko Schvartzman

El nuevo protocolo de detección “es muy positivo, lo venimos pidiendo hace años: que con pruebas suficientes, basadas, en sensores remotos, se sancione le pesca ilegal. Hasta la fecha Argentina no lo había hecho porque para la Justicia y el Ejecutivo no alcanzaba lo probado con tecnologías remotas, como la información satelital. Esto cambia la ecuación. Si uno tiene observaciones satelitales, identifica el barco, su velocidad, ubicación, son pruebas suficientes y hay que sancionar, así el ingreso sea de 100 metros o 10 kilómetros. Estamos en el siglo XXI”, afirmó por su parte Milko Schvartzman, investigador del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y experto en pesca marina.

Los buques de Vanuatu fueron fabricados en China, son capitaneados por chinos, partieron de China, nunca estuvieron en Vanuatu y su base de reaprovisionamiento y logística es el puerto de Montevideo (Schvartzman)

Schvartzman también mencionó dos de los los tres casos de pesca ilegal referidos por Dos Santos. “Los dos buques de Vanuatu fueron fabricados en China, son capitaneados por chinos, partieron de China, nunca estuvieron en Vanuatu y su base de reaprovisionamiento y logística es el puerto de Montevideo”, aclaró.

Además, el investigador consideró “muy positivo” que el Gobierno haya decidido enviar al Congreso el proyecto para adherir al “Acuerdo de Estado rector de Puerto” de la FAO. “Es muy importante para luchar contra la pesca ilegal. Ya fue ratificado por Chile, Uruguay y muchos países más. Va a darle a Argentina otra herramienta importante para luchar con la pesca ilegal e incluso denunciar lo que ocurre en el puerto de Montevideo”, enfatizó.

Contra la depredación pesquera

El experto también espera que Argentina ratifique el Tratado de Altamar, que apunta al uso sostenible del océano en aguas “más allá de jurisdicción nacional”, que equivalen –dijo- al 43% de la superficie del planeta.

El Tratado entró en vigor el 17 de enero, a fin de año tendrá su primera reunión. Para plantear sus cuestiones, concluyó Milko Schvartzman, Argentina debería ratificarlo, si no quiere depender de lo que se decide en reuniones de las que no participa.

Un efectivo observa posición y movimiento de buques en el Mar Argentino y en la Milla 201

Cabe consignar también que en diciembre último se detectó un buque chino con una conducta extraña, posiblemente haciendo mapeo ilegal de la plataforma continental argentina y que en enero, a partir de una investigación propia, el Círculo de Políticas Ambientales denunció la transferencia de permisos de pesca a buques chinos con antecedentes de pesca ilegal.

Mapeo ilegal e investigaciones sospechosas

El posible mapeo ilegal y la manipulación de permisos y transferencias de pesca entre estructuras opacas cuyo vértice es una corporación estatal china es relevante a la luz del arribo de un buque chino para investigar la “Fosa de Atacama”, frente a aguas continentales chilenas.

El buque chino Tan Suo Yi Hao alberga al submarino Fendoushe, único del mundo capaz de sumergirse en lo más profundo del océano

La investigación está a cargo del Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo (Idsse) de la Academia de Ciencias China (CAS). Un detalle llamó la atención de la Armada chilena, que monitoreará las actividades del buque de investigación Tan Suo Yi Hao, pues alberga al submarino Fendoushe, único del mundo capaz de sumergirse en lo más profundo del océano.

Fue avistado en 2025 frente a las costas de Filipinas, India y Australia y fue señalado como un “buque espía” por expertos y autoridades de varios países.

Según Malcolm Davis, del Instituto Australiana de Política Estratégica (ASPI), el Tan Suo Yi Hao siguió la ruta de un cable submarino, una “infraestructura crítica” en la actual fase de confrontación geoestratégica.